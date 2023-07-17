Украинские воины взяли в плен трех московских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен трех оккупантов - двоих из Московской области, а одного из Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы показали свои московские "трофеи", опубликована в соцсетях".

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