Украинские воины взяли в плен трех московских оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен трех оккупантов - двоих из Московской области, а одного из Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы показали свои московские "трофеи", опубликована в соцсетях".
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+28 дератизатор
показать весь комментарий17.07.2023 14:00 Ответить Ссылка
+22 Bobcat #501910
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+18 Elvis2
показать весь комментарий17.07.2023 14:06 Ответить Ссылка
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Ні тобі "Вялікаярасіся", ні "Запутена"...)))
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Там резиновые изделия живут.