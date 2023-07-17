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Українські воїни полонили трьох московських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили трьох окупантів - двох із Московської області, а одного із Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої московські "трофеї", опублікований у соцмережах".

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Автор: 

москва (1266) полонені (2316)


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Топ коментарі
+28
Ти диви - такі чемні тваринки...)))
лежать собі тихенько, бояться ворухнутись...
Ні тобі "Вялікаярасіся", ні "Запутена"...)))
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17.07.2023 14:00 Відповісти
+22
Та які там москвічі! ЛімітА і понаєхи.
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17.07.2023 13:54 Відповісти
+18
Раз пішла і сама московщина у рекрути, значить у козломордих не вистачає мобресурсу.
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17.07.2023 14:06 Відповісти
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Та які там москвічі! ЛімітА і понаєхи.
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17.07.2023 13:54 Відповісти
Взагалі то це неонацисти з дшрг русіч. Ті що різали голови нашим полоненим. Мінімум двох уже ідентифікували...
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17.07.2023 15:26 Відповісти
Тихенько сидять, скромні. Зрозуміло. чого тихоні такі.
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17.07.2023 16:07 Відповісти
А які докази?Просто зацікавило
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17.07.2023 19:19 Відповісти
Вже і з московської області забирають воювати
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17.07.2023 13:54 Відповісти
ukrainski gerb na lbu im zatatuirovati ta vidpustiti po minnim poljam - pustj skache
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17.07.2023 13:55 Відповісти
Ти диви - такі чемні тваринки...)))
лежать собі тихенько, бояться ворухнутись...
Ні тобі "Вялікаярасіся", ні "Запутена"...)))
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17.07.2023 14:00 Відповісти
Масквічі ****)))
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17.07.2023 14:09 Відповісти
Не обіжай тварин, називаючи це лайно тваринками.
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17.07.2023 14:46 Відповісти
Ок - "скотинки"...
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17.07.2023 15:21 Відповісти
Це еліта, може навіть читати вміють.
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17.07.2023 14:00 Відповісти
Зачем у пленных свинособак постоянно спрашивать откуда они родом?
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Якщо з ОРДЛО або Криму то вони не військовополоненні а злочинці яких треба судити. І потім годувати. Та і не факт що обміняють.
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17.07.2023 15:43 Відповісти
Раз пішла і сама московщина у рекрути, значить у козломордих не вистачає мобресурсу.
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17.07.2023 14:06 Відповісти
Чого, а кріпосних у них вистачає. Не буде техніки, будуть пішки йти. Не буде зброї, будуть одну рушницю на п'ятьої видавати.
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17.07.2023 15:21 Відповісти
К сожалению у них мобресурса около сорока миллионов
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17.07.2023 15:36 Відповісти
Магирус ти повірив що їх 140 млн.? Може й було колись але то така сама казка як про "фтарая армія в мірє". Є там їх 70-90 млн., відкинь алко й нарко відсоток, жінки та діти, старі й ті що виїхали (а виїжджають з Засрашки сотнями тисячь на рік, навіть ті що верещати всюди "рассєя....рассєя... луччєвсєх"), адекватних відмінусуй. То хоча й чимало Рашистов але не так багато як пропоганда страшить всіх навколо. Та й скільки б їх небуло Україна не має вибори інтшого як захищатися до Перемоги. Фіни довели що Рашистов можна перемогти й меншими за кількістю силами.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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17.07.2023 15:46 Відповісти
Москва - не резиновая!
Там резиновые изделия живут.
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17.07.2023 14:11 Відповісти
Які розкормлені! До обміну без харчування витримають!
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17.07.2023 14:16 Відповісти
Наш Воїн сказав "друг"..!?!? Хлопці, які вони нам друзі...!? Думайте, що кажете.
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17.07.2023 14:20 Відповісти
гадаю, то був сарказм...
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17.07.2023 14:31 Відповісти
привычка ко всем обращаться - друг
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17.07.2023 14:40 Відповісти
Эта мразь пришла с оружием в руках на нашу землю , не важно откуда он , судя по казанкам на плечах Рязанские кони..
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17.07.2023 14:24 Відповісти
слово Москва происходит от анг moss - болото и от туда ква ква ква
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17.07.2023 14:24 Відповісти
слова Москва происходит от фино-угрского племени мокша.
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17.07.2023 14:58 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/56468 Чеченські воїни і далі ведуть боротьбу з російськими окупантами, - ГУР В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.
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17.07.2023 14:29 Відповісти
этим не повезло
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17.07.2023 14:30 Відповісти
мені це кіно чимось відосики КОРДу нагадало... може совпадєніє...
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17.07.2023 14:36 Відповісти
Скоріше тік-токерів.
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17.07.2023 14:44 Відповісти
нє, є відеопідтвердження від путінської сторони. 15.07.23 камаз розвозив хавчик, знищено водія і старшого прапора
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17.07.2023 14:45 Відповісти
Мінус 2 упиря. І кріпосні голодні лишились. Не погано.
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17.07.2023 15:23 Відповісти
Перестаньте публікувати довбані посилання на Telega, будь ласка 😁
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17.07.2023 16:58 Відповісти
ці руzzкіє, від інших руzzкіх третього та нижче сорту, відрізняються тим, що ймовірно унітаз в живу бачили. більше нічим.
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17.07.2023 14:30 Відповісти
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17.07.2023 14:33 Відповісти
До 1917 року російських окупантів називали санкт-петербургськими.
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17.07.2023 14:45 Відповісти
Кацапи вже масквічєй за сраку взяли, мабуть буряти і гастарбайтери розбіглись або закінчились.
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17.07.2023 15:00 Відповісти
Непрацює ваш плеер все висить
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17.07.2023 15:11 Відповісти
купи себе новый девайс
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17.07.2023 15:13 Відповісти
Дивайс
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17.07.2023 17:00 Відповісти
Чиста маааасковский акцент
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17.07.2023 15:31 Відповісти
Буряти з Тувинцями скінчилися, пішли мАасквічі?
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17.07.2023 15:39 Відповісти
Вони там , живучи в радіусі кілька сот кілометрів від москви, вважаять себе МАСКВІЧАМИ.
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20.08.2023 15:38 Відповісти
Хіба мацква у тому році не витонула? Може це ті, які "бєзвєсті"? А їх родичі шукають...
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17.07.2023 16:03 Відповісти
а зря
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17.07.2023 16:16 Відповісти
50 штук можно было поднять. Они прошаренные, что такое биткоин знают
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17.07.2023 20:04 Відповісти
 
 