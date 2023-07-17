Українські воїни полонили трьох московських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни полонили трьох окупантів - двох із Московської області, а одного із Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої московські "трофеї", опублікований у соцмережах".
Топ коментарі
+28 дератизатор
показати весь коментар17.07.2023 14:00 Відповісти Посилання
+22 Bobcat #501910
показати весь коментар17.07.2023 13:54 Відповісти Посилання
+18 Elvis2
показати весь коментар17.07.2023 14:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лежать собі тихенько, бояться ворухнутись...
Ні тобі "Вялікаярасіся", ні "Запутена"...)))
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Там резиновые изделия живут.