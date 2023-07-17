Аэроразведка 3 ОШБР совместно с бойцами группы "Адам" нанесли удар по вражескому самоходному миномету. ВИДЕО
Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
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Але ж до нього дорога натоптана ********** з московії, бо багато поступають!
Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
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старого пі**расаКабздона. Нехай собі гниє потихеньку
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
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