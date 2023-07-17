Аэроразведка 3 ОШБР совместно с бойцами группы "Адам" нанесли удар по вражескому самоходному миномету. ВИДЕО

Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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