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Аэроразведка 3 ОШБР совместно с бойцами группы "Адам" нанесли удар по вражескому самоходному миномету. ВИДЕО

Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Смотрите: В результате штурма бойцов 3 ОШБр и 28 ОМБр под Бахмутом была ликвидирована группа российских десантников. ВИДЕО

миномет (98) 3-я Отдельная штурмовая бригада (457)


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Топ комментарии
+10
Кобzov ждет рашистов с новым сольным альбомом
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17.07.2023 16:22 Ответить
+6
Кабздон, уже похрип на біс виходити для новобприблудних срюськіх до нього на концерт!
Але ж до нього дорога натоптана ********** з московії, бо багато поступають!
Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
Слава Україні!
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17.07.2023 16:40 Ответить
+4
ой !! як файно горить наче ватра !!!
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17.07.2023 16:38 Ответить
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Кобzov ждет рашистов с новым сольным альбомом
Самое
Время
Обосраться
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17.07.2023 16:22 Ответить
ой !! як файно горить наче ватра !!!
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17.07.2023 16:38 Ответить
Кабздон, уже похрип на біс виходити для новобприблудних срюськіх до нього на концерт!
Але ж до нього дорога натоптана ********** з московії, бо багато поступають!
Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
Слава Україні!
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17.07.2023 16:40 Ответить
Навіщо згадувати цього старого пі**раса Кабздона. Нехай собі гниє потихеньку
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17.07.2023 16:53 Ответить
Там ще Задорнов с Жиріком в розмовному жанрі розбавляють ))
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17.07.2023 16:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S1ZuZGXe2nM ЖИРИК добрался "туда" и отзвонился путину. Пародия.
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17.07.2023 17:51 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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18.07.2023 03:51 Ответить
Нове у виготовленні кухонного приладдя: виготовлення з кацапа дуршлага в експрес-режимі!
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17.07.2023 16:45 Ответить
Шось потужненьке
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17.07.2023 17:28 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/himars_znovu_demonstruje_majster_klas_z_urazhennja_rosijskogo_240_mm_minometa_video-12232.html
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17.07.2023 17:42 Ответить
"Касетка"
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18.07.2023 03:58 Ответить
 
 