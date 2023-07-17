Аеророзвідка 3 ОШБР спільно з бійцями групи "Адам" завдали удару по ворожому самохідному міномету. ВIДЕО

Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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