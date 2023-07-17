Аеророзвідка 3 ОШБР спільно з бійцями групи "Адам" завдали удару по ворожому самохідному міномету. ВIДЕО
Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Топ коментарі
+10 Виктор Дийнега
показати весь коментар17.07.2023 16:22 Відповісти Посилання
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар17.07.2023 16:40 Відповісти Посилання
+4 vuiko dobrui
показати весь коментар17.07.2023 16:38 Відповісти Посилання
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Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
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старого пі**расаКабздона. Нехай собі гниє потихеньку
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"Сатана"