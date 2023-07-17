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Аеророзвідка 3 ОШБР спільно з бійцями групи "Адам" завдали удару по ворожому самохідному міномету. ВIДЕО

Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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Автор: 

міномет (106) 3 Окрема штурмова бригада (468)


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Топ коментарі
+10
Кобzov ждет рашистов с новым сольным альбомом
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17.07.2023 16:22 Відповісти
+6
Кабздон, уже похрип на біс виходити для новобприблудних срюськіх до нього на концерт!
Але ж до нього дорога натоптана ********** з московії, бо багато поступають!
Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
Слава Україні!
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17.07.2023 16:40 Відповісти
+4
ой !! як файно горить наче ватра !!!
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17.07.2023 16:38 Відповісти
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Кобzov ждет рашистов с новым сольным альбомом
Самое
Время
Обосраться
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17.07.2023 16:22 Відповісти
ой !! як файно горить наче ватра !!!
показати весь коментар
17.07.2023 16:38 Відповісти
Кабздон, уже похрип на біс виходити для новобприблудних срюськіх до нього на концерт!
Але ж до нього дорога натоптана ********** з московії, бо багато поступають!
Нравіца, ненравітся, а співати йому треба, бо йдуть орки, на звук…
Слава Україні!
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17.07.2023 16:40 Відповісти
Навіщо згадувати цього старого пі**раса Кабздона. Нехай собі гниє потихеньку
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17.07.2023 16:53 Відповісти
Там ще Задорнов с Жиріком в розмовному жанрі розбавляють ))
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17.07.2023 16:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S1ZuZGXe2nM ЖИРИК добрался "туда" и отзвонился путину. Пародия.
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17.07.2023 17:51 Відповісти
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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18.07.2023 03:51 Відповісти
Нове у виготовленні кухонного приладдя: виготовлення з кацапа дуршлага в експрес-режимі!
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17.07.2023 16:45 Відповісти
Шось потужненьке
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17.07.2023 17:28 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/himars_znovu_demonstruje_majster_klas_z_urazhennja_rosijskogo_240_mm_minometa_video-12232.html
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17.07.2023 17:42 Відповісти
"Касетка"
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18.07.2023 03:58 Відповісти
 
 