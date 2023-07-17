Пограничники под обстрелами ведут огонь по оккупантам. ВИДЕО
Минометные расчеты ГПСУ бьют по вражеских позициях на Донецком направлении. Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.
По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Иногда приходится часами ждать, пока россияне лишатся бдительности и дадут возможность навести минометы на цель, передает Цензор.НЕТ.
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