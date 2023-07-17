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Новости Видео Война
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Пограничники под обстрелами ведут огонь по оккупантам. ВИДЕО

Минометные расчеты ГПСУ бьют по вражеских позициях на Донецком направлении. Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью.

По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Иногда приходится часами ждать, пока россияне лишатся бдительности и дадут возможность навести минометы на цель, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6649) Донецкая область (10158)


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Слава Героям !
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17.07.2023 20:00 Ответить
Пташечки співають.
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17.07.2023 20:03 Ответить
Ukraine needs Orbital ATK XM395. That'd be a game changer.
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17.07.2023 20:07 Ответить
Файно шашликів накидають. Слава Україні та ДПСУ
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17.07.2023 20:11 Ответить
Господи, бережи та допоможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:09 Ответить
Мабуть, десь там… і брати шифери з бакановим боронять Україну!!
МАБУТЬ керують дронами, що їм квартальні за власний кошт купують…
МАБУТЬ…
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17.07.2023 21:40 Ответить
 
 