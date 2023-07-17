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Прикордонники під обстрілами ведуть вогонь по окупантах. ВIДЕО

Мінометні розрахунки ДПСУ б’ють по ворожих позиціях на Донецькому напрямку. Прикордонники обстрілюють російські позиції як вдень, так і вночі.

За словами військових, така робота дещо нагадує риболовлю. Іноді доводиться годинами чекати, поки росіяни втратять пильність і дадуть можливість навести міномети на ціль, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) Донецька область (8974)


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Слава Героям !
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17.07.2023 20:00 Відповісти
Пташечки співають.
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17.07.2023 20:03 Відповісти
Ukraine needs Orbital ATK XM395. That'd be a game changer.
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17.07.2023 20:07 Відповісти
Файно шашликів накидають. Слава Україні та ДПСУ
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17.07.2023 20:11 Відповісти
Господи, бережи та допоможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:09 Відповісти
Мабуть, десь там… і брати шифери з бакановим боронять Україну!!
МАБУТЬ керують дронами, що їм квартальні за власний кошт купують…
МАБУТЬ…
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17.07.2023 21:40 Відповісти
 
 