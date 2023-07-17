Прикордонники під обстрілами ведуть вогонь по окупантах. ВIДЕО
Мінометні розрахунки ДПСУ б’ють по ворожих позиціях на Донецькому напрямку. Прикордонники обстрілюють російські позиції як вдень, так і вночі.
За словами військових, така робота дещо нагадує риболовлю. Іноді доводиться годинами чекати, поки росіяни втратять пильність і дадуть можливість навести міномети на ціль, передає Цензор.НЕТ.
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