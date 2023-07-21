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Путин назвал западные территории современной Польши подарком Сталина. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные земли современной Польши Варшава получила "в большой степени благодаря позиции Сталина".

Об этом Путин заявил на совещании с членами Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Он обвинил Польшу в агрессивной политике и напомнил о ряде событий второй трети ХХ столетия.

"Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря СССР. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам", – заявил Путин.

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Автор: 

Польша (8409) пропаганда (3675) путин владимир (31260) Сталин Иосиф (566)


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Топ комментарии
+43
Короткий курс історії від Путіна. Лєнін придумав Україну, Сталін придумав Польщу, Маркс придумав США, Енгельс - Великобританію. Путін особисто переміг Гітлера, Шойгу верхом на Лаврові йому патрони підвозив. Лавров казав іго-го. Путін пригощав його вівсом.
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21.07.2023 15:16
+32
Пнх, ********.
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21.07.2023 15:12
+29
У него что, пронос? Проносит его довольно круто.
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21.07.2023 15:12
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Историк ****, всё то он знает
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21.07.2023 16:08 Ответить
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21.07.2023 16:14 Ответить
Вся європейська рашка це подарунки сарайських ханів своїм московським васалам
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21.07.2023 16:17 Ответить
А Катынь это был такой себе лагерь отдыха? Мля...
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21.07.2023 16:20 Ответить
Перевести этот бред на Польский!
После этого поляки будут ремонтировать и обслуживать Леопарды бесплатно.
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21.07.2023 16:40 Ответить
Це не маячня. Так все і було. У Польщі забрали території на сході, натомість дали території на заході. Поляки це прекрасно знають. Є навіть такий вислів-Польщу пересунули як шафу.
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21.07.2023 17:34 Ответить
Чому всі орієнтуються на результати 2-ї світової, а не на історію загалом
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21.07.2023 18:45 Ответить
Хто ці "всі " і що значить "історія загалом".
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21.07.2023 20:57 Ответить
Даже не представляю, что это чмо будет выплетать про Аляску !?
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21.07.2023 16:48 Ответить
як можна дарити те, що не твоє..?
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21.07.2023 16:49 Ответить
Ну вообщем как бы это факт что Вроцлав это немецкий Бреслау был, но уж чья бы корова мычала, а его точно молчала. А Кенигсберг не хочет вернуть немцам , если такой справедливый?
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21.07.2023 17:30 Ответить
ну тоді прийдеться по колу вернути всі території від Курил і до Кенігсбергу
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21.07.2023 17:34 Ответить
Не смеши, моржовая звизда, ты и без этого смешная! Передаст ******. выдумал "рф"! До переворота, про свинособакостан, ни где не написяно!!! "Дебил бл#ядь"!
PS: *****, теперь твоя очередь "дарить"! Лучше бы историю не прогуливал в сортире, где мочил у одноклассников, узнал бы "дарил" или "возвращал"!
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21.07.2023 17:43 Ответить
Мавзолейный концлагерный краснопуZый 👹ШизоРашиZт вяличие рабZeи Шариковых толкает...😁💤🏴‍☠️
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21.07.2023 18:10 Ответить
Поляки зглотнуть?
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21.07.2023 18:43 Ответить
Naš moskovskij drug
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21.07.2023 19:06 Ответить
Не подарил, а скорее компенсировал взамен на отжатые польские территории на востоке Польши. Которые отошли тогда прежде всего в состав СССР, а не потму что Сталин сильно любил Украину и Беларусь. Ведь да, сейчас некогда восточные земли Польши находятся в составе Украины и Беларуси. Компенсировал он их, за счет Германии, которой уже никто ничего не компенсировал понятное дело. Кстати, он что-то про Калининград и слово не упомянул. И почему застеснялся, это другое?
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21.07.2023 19:10 Ответить
больной, завистливый,злой,лживый и жалкий человечик
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21.07.2023 19:44 Ответить
Ничего поляки это схавают, границу с *********** не перекроют, главное ГЕШЕФТ делать и МНОГО МНОГО БАБОК ЗАРАБАТЫВАТЬ.
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21.07.2023 20:06 Ответить
Кончена мразота, коли ти вже ЗДОХНЕШ падло ?
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21.07.2023 20:12 Ответить
то москва подарунок Києва,
віддавай назад
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21.07.2023 21:04 Ответить
Ця падлюка хоче пересварити весь Євросоюз і розвалити його. Стравлює поляків з німцями. Почувається римським імператором, розділяти і панувати.
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22.07.2023 00:31 Ответить
Та щось путін подзабил як в зручний момент росія оттяпала Крим в України, хто подарував кубань росії,я вже мовчу про знищення української культури, етнічності національних цінностей росією.Росія пожиттєво веде агресивну політику
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22.07.2023 00:37 Ответить
что там поляки, рады? главное Украине эмбарго на зерно объявить.
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22.07.2023 00:57 Ответить
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