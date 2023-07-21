Путин назвал западные территории современной Польши подарком Сталина. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные земли современной Польши Варшава получила "в большой степени благодаря позиции Сталина".
Об этом Путин заявил на совещании с членами Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Он обвинил Польшу в агрессивной политике и напомнил о ряде событий второй трети ХХ столетия.
"Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря СССР. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам", – заявил Путин.
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После этого поляки будут ремонтировать и обслуживать Леопарды бесплатно.
PS: *****, теперь твоя очередь "дарить"! Лучше бы историю не прогуливал в сортире, где мочил у одноклассников, узнал бы "дарил" или "возвращал"!
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