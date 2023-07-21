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Путін назвав західні території сучасної Польщі подарунком від Сталіна. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні землі сучасної Польщі Варшава отримала "у великій мірі завдяки позиції Сталіна".

Про це Путін заявив на нараді із членами Радбезу РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він звинуватив Польщу в агресивній політиці та нагадав про низку подій другої третини ХХ сторіччя. 

"Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території сучасної Польщі – це подарунок Сталіна полякам", – заявив Путін. 

Також читайте: Путін чекає від Заходу кроків щодо "зернової угоди", - Ердоган

Польща (8496) пропаганда (2801) путін володимир (23811) Сталін (143)


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Топ коментарі
+43
Короткий курс історії від Путіна. Лєнін придумав Україну, Сталін придумав Польщу, Маркс придумав США, Енгельс - Великобританію. Путін особисто переміг Гітлера, Шойгу верхом на Лаврові йому патрони підвозив. Лавров казав іго-го. Путін пригощав його вівсом.
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21.07.2023 15:16
+32
Пнх, ********.
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21.07.2023 15:12
+29
У него что, пронос? Проносит его довольно круто.
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21.07.2023 15:12
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Историк ****, всё то он знает
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21.07.2023 16:08 Відповісти
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21.07.2023 16:14 Відповісти
Вся європейська рашка це подарунки сарайських ханів своїм московським васалам
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21.07.2023 16:17 Відповісти
А Катынь это был такой себе лагерь отдыха? Мля...
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21.07.2023 16:20 Відповісти
Перевести этот бред на Польский!
После этого поляки будут ремонтировать и обслуживать Леопарды бесплатно.
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21.07.2023 16:40 Відповісти
Це не маячня. Так все і було. У Польщі забрали території на сході, натомість дали території на заході. Поляки це прекрасно знають. Є навіть такий вислів-Польщу пересунули як шафу.
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21.07.2023 17:34 Відповісти
Чому всі орієнтуються на результати 2-ї світової, а не на історію загалом
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21.07.2023 18:45 Відповісти
Хто ці "всі " і що значить "історія загалом".
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21.07.2023 20:57 Відповісти
Даже не представляю, что это чмо будет выплетать про Аляску !?
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21.07.2023 16:48 Відповісти
як можна дарити те, що не твоє..?
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Ну вообщем как бы это факт что Вроцлав это немецкий Бреслау был, но уж чья бы корова мычала, а его точно молчала. А Кенигсберг не хочет вернуть немцам , если такой справедливый?
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21.07.2023 17:30 Відповісти
ну тоді прийдеться по колу вернути всі території від Курил і до Кенігсбергу
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21.07.2023 17:34 Відповісти
Не смеши, моржовая звизда, ты и без этого смешная! Передаст ******. выдумал "рф"! До переворота, про свинособакостан, ни где не написяно!!! "Дебил бл#ядь"!
PS: *****, теперь твоя очередь "дарить"! Лучше бы историю не прогуливал в сортире, где мочил у одноклассников, узнал бы "дарил" или "возвращал"!
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21.07.2023 17:43 Відповісти
Мавзолейный концлагерный краснопуZый 👹ШизоРашиZт вяличие рабZeи Шариковых толкает...😁💤🏴‍☠️
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21.07.2023 18:10 Відповісти
Поляки зглотнуть?
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21.07.2023 18:43 Відповісти
Naš moskovskij drug
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21.07.2023 19:06 Відповісти
Не подарил, а скорее компенсировал взамен на отжатые польские территории на востоке Польши. Которые отошли тогда прежде всего в состав СССР, а не потму что Сталин сильно любил Украину и Беларусь. Ведь да, сейчас некогда восточные земли Польши находятся в составе Украины и Беларуси. Компенсировал он их, за счет Германии, которой уже никто ничего не компенсировал понятное дело. Кстати, он что-то про Калининград и слово не упомянул. И почему застеснялся, это другое?
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21.07.2023 19:10 Відповісти
больной, завистливый,злой,лживый и жалкий человечик
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21.07.2023 19:44 Відповісти
Ничего поляки это схавают, границу с *********** не перекроют, главное ГЕШЕФТ делать и МНОГО МНОГО БАБОК ЗАРАБАТЫВАТЬ.
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21.07.2023 20:06 Відповісти
Кончена мразота, коли ти вже ЗДОХНЕШ падло ?
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21.07.2023 20:12 Відповісти
то москва подарунок Києва,
віддавай назад
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21.07.2023 21:04 Відповісти
Ця падлюка хоче пересварити весь Євросоюз і розвалити його. Стравлює поляків з німцями. Почувається римським імператором, розділяти і панувати.
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22.07.2023 00:31 Відповісти
Та щось путін подзабил як в зручний момент росія оттяпала Крим в України, хто подарував кубань росії,я вже мовчу про знищення української культури, етнічності національних цінностей росією.Росія пожиттєво веде агресивну політику
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22.07.2023 00:37 Відповісти
что там поляки, рады? главное Украине эмбарго на зерно объявить.
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22.07.2023 00:57 Відповісти
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