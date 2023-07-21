Путін назвав західні території сучасної Польщі подарунком від Сталіна. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні землі сучасної Польщі Варшава отримала "у великій мірі завдяки позиції Сталіна".

Про це Путін заявив на нараді із членами Радбезу РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звинуватив Польщу в агресивній політиці та нагадав про низку подій другої третини ХХ сторіччя.

"Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території сучасної Польщі – це подарунок Сталіна полякам", – заявив Путін.

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