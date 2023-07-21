УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
9 059 71

Путін чекає від Заходу кроків щодо "зернової угоди", - Ердоган

путін

Російський диктатор Володимир Путін очікує кроків від Заходу щодо "зернової угоди". Західні країни мають приділити цьому увагу.

Про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У президента РФ Володимира Путіна є очікування від західних країн щодо Чорноморської зернової ініціативи", - сказав турецький президент, закликавши Захід зробити кроки з цього питання, передає "Анадолу".

Ердоган також заявив про намір обговорювати Чорноморську зернову ініціативу з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери та союзники України допоможуть вивезти українське зерно сухопутними шляхами, - Кірбі

"Я вірю, що ми гарантуємо продовження гуманітарних ініціатив", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) Ердоган Реджеп Таїп (927) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Відповідь заходу пуйлу має бути така: системи Petriot, літаки F-16.
показати весь коментар
21.07.2023 13:44
+18
Два диктатора завжди порозуміються.
показати весь коментар
21.07.2023 13:43
+17
А Світ сказав, що нах ботоксного з ердоганом.Вивезуть іншими путями. Шантаж має завжди продовження, якщо хоч раз підти на налигачі
показати весь коментар
21.07.2023 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Світ сказав, що нах ботоксного з ердоганом.Вивезуть іншими путями. Шантаж має завжди продовження, якщо хоч раз підти на налигачі
показати весь коментар
21.07.2023 13:43 Відповісти
Эрдоган -переводчик Путлера через дорогу!
показати весь коментар
21.07.2023 13:43 Відповісти
Нехай їде Гаагу і там чекає.
показати весь коментар
21.07.2023 14:27 Відповісти
Первый шаг - больше санкций )))
показати весь коментар
21.07.2023 13:43 Відповісти
Да, и тут Украина задаст тон! Сериалом про поворознюка!
показати весь коментар
21.07.2023 18:01 Відповісти
Два диктатора завжди порозуміються.
показати весь коментар
21.07.2023 13:43 Відповісти
Три…ЗЕля тоже диктатор …это же очевидно…только пока как Бокасса мясом политических оппонентов не питается….хотяПороху надо быть крайне осторожным.
показати весь коментар
21.07.2023 14:14 Відповісти
Відповідь заходу пуйлу має бути така: системи Petriot, літаки F-16.
показати весь коментар
21.07.2023 13:44 Відповісти
Це і без Ердогана зрозуміло. А чого чекає Ердоган?
показати весь коментар
21.07.2023 13:44 Відповісти
підвищення бонусів-відкатів від України...
показати весь коментар
21.07.2023 13:47 Відповісти
те що всі ...Влада-Гроші-Слава
показати весь коментар
21.07.2023 13:51 Відповісти
бариня лягли і просють
показати весь коментар
21.07.2023 13:44 Відповісти
Путін ПШНХЙ, ******* терорист.
показати весь коментар
21.07.2023 13:46 Відповісти
Навіщо домовлятися зі скаженим собакою? Приспіть вже його.
показати весь коментар
21.07.2023 13:46 Відповісти
Епічні п*здюлі раша-п*дорам на межі карабаху - "крок" був-би?
показати весь коментар
21.07.2023 13:46 Відповісти
Игоря Стрелкова-Гиркина задержали сотрудники правоохранительных органов. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
показати весь коментар
21.07.2023 13:47 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 13:48 Відповісти
докизделся Однак довго його терпіли.
показати весь коментар
21.07.2023 13:54 Відповісти
коли кацап кацапу козью харю робить? - це не може не радувати...
********** там одне одного, а краще перестріляйте...
показати весь коментар
21.07.2023 13:56 Відповісти
А як же тепер без відосіків "хєроя наваросіі"?
показати весь коментар
21.07.2023 14:00 Відповісти
одна надія на Малярку.
показати весь коментар
21.07.2023 14:09 Відповісти
Напрямок якраз усім відомий-накуй.
показати весь коментар
21.07.2023 16:03 Відповісти
Єдиний крок - в Їбало!
показати весь коментар
21.07.2023 13:47 Відповісти
Удар по всем московитским кораблям в Чёрном море.
Где флот?
ОН УТОНУЛ
показати весь коментар
21.07.2023 13:51 Відповісти
Поки що не весь. Тільки флагман Москва утонув, і ще з десяток кораблів.
показати весь коментар
21.07.2023 15:08 Відповісти
Ердоган хоче щоб захід виконав умови путлера. Сенс є в цьому, але потрібне заходу українське зерно, велике питання. 6 країн відмовилися.
Годувати Aфрику, а нахрена вона нам потрібна? Африка майже вся проросійська.
показати весь коментар
21.07.2023 13:48 Відповісти
Їхні "весняні революції" наь наруку
показати весь коментар
21.07.2023 14:01 Відповісти
Це вчора сказав наш президент головному- важьдю іфіопії Лумумбє.
показати весь коментар
21.07.2023 14:01 Відповісти
А інша частина Африки прокітайська.
показати весь коментар
21.07.2023 14:11 Відповісти
Нові санкції! Або воєнні кораблі супроводу!
показати весь коментар
21.07.2023 13:48 Відповісти
Щось ердоган задружився з кимось..
показати весь коментар
21.07.2023 13:48 Відповісти
відповідь повина бути ось така

показати весь коментар
21.07.2023 13:48 Відповісти
а захід чекає турецькі кораблі конвою
і болгарські і румунські - і в бункерного валіза два!
показати весь коментар
21.07.2023 13:49 Відповісти
Чукча в чуме ждёт рассвета.
А рассвет наступит летом.
показати весь коментар
21.07.2023 13:49 Відповісти
А х#й йому на комір.
показати весь коментар
21.07.2023 13:49 Відповісти
гарними кроками стала б цілковита блокада московії. та удари ВСУ по портам та кораблям раші
показати весь коментар
21.07.2023 13:53 Відповісти
Захід на хла Х...Й поклав😃 сІдІждІ
показати весь коментар
21.07.2023 13:53 Відповісти
не можна піддаватися заходу на шантаж *****
показати весь коментар
21.07.2023 13:54 Відповісти
Виявляється в Ердогана нема яєць
показати весь коментар
21.07.2023 13:56 Відповісти
у нього е свої власні шкурні інтереси ...- як і у більшості....
показати весь коментар
21.07.2023 14:26 Відповісти
А в чьому "шкурні інтереси" Ердогана у випадку цієї його заяви? Особисто я, окрім прогибання під путіна, нічого в тій заяві не бачу
показати весь коментар
21.07.2023 15:12 Відповісти
Эрдоган хочет добиться снятия ограничений с поставок кацапского зерна и, как хозяин пролива, он уже договорился с х-лом на поставки зерна в его хаб, а это плюс 35 - 37 млн тоннв год. Т.е. он хочет зарабатывать еще и на зерне козломордии, ну и аммиак ему бы не повредил для наживы.
показати весь коментар
21.07.2023 19:00 Відповісти
та їх купа- якщо немае розуміння , то при чому тут я...
показати весь коментар
21.07.2023 19:05 Відповісти
скорей всего старикан не помнит о чем договаривался, поэтому ждать прийдется долго
показати весь коментар
21.07.2023 13:56 Відповісти
Самые эффективные шаги Запада - это передача Украине ракет дальностью 500 км и Patriot с помощью которых Украина вынесет ЧМФ Помойки с черного моря и обеспечит безопасность на этом участке. Зачем упрашивать крысу, если можно и без участия крысы эти проблемы решить.
показати весь коментар
21.07.2023 14:02 Відповісти
І всі суда що рухаються в бік російських портів також можуть рахуватись як перевізники вантажів військового призначення. І що робити?
показати весь коментар
21.07.2023 14:03 Відповісти
Лякати їх (топити не обов'язково). Цікаво, що таким чином можна регулювати поставки нафти на світовий ринок, оскільки через чорноморські порти РФ щодоби вивозить десь 1-2 млн. барелів нафти і нафтопродуктів
показати весь коментар
21.07.2023 15:16 Відповісти
Вот скажите - Зачем нужна самая презираемая нация в мире в зерновой сделке. Без Помойки разве нельзя обойтись?
показати весь коментар
21.07.2023 14:04 Відповісти
Можно, только тварь х-ловская будет дальше обстреливать наши порты, а в зону боевых действий зерновозы не пойдут.
показати весь коментар
21.07.2023 17:45 Відповісти
В заголовку помилка: не крок, а копняк.
показати весь коментар
21.07.2023 14:05 Відповісти
Адвокат Путіна Ердоган: "Путін чекає від Заходу кроків"
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
Эрдоган то кричит, мол все порешал....то кричит, сто путлеру что-то нужно еще....
показати весь коментар
21.07.2023 14:13 Відповісти
не підгавкуй, турецька шавко.
показати весь коментар
21.07.2023 14:14 Відповісти
перекрыть судам русни выход в Черное море , миленькими станут
показати весь коментар
21.07.2023 14:17 Відповісти
Пєрдоган підарас, від турції не чекає?
показати весь коментар
21.07.2023 14:21 Відповісти
Мда, где те клоуны, которые красочно рассказывали как Эрдоган надаёт Х-лу по самые помидоры? Судна сопровождать будет, Босфор закроет? Обосрамс прогнозистов очередной.
показати весь коментар
21.07.2023 14:23 Відповісти
Ведучі європейські держави вже пробували домовитись з Гітлером, а чим це закінчилосб Захід вперто не хоче згадати. Як тільки США і Європа задовольнять вимоги нікчемного бункерфюрера, зразу у рашистів з'являться нові "хотєлки". А цинічний Ердоган хоче, використовуючи ситуацію, збільшити власну маржу, він усе думає, що статус члена НАТО прикриє його у разі чого і мордор згодиться залишитись залежним від Туреччини у питаннях проходу проливів.
показати весь коментар
21.07.2023 14:43 Відповісти
Он и так зависим от Эрдогана из-за проливов. Турок закрыл ему вход в ЧМ военными кораблями, а то бы х-ло уже нагнало бы сюда кораблей, как грязи.
показати весь коментар
21.07.2023 17:51 Відповісти
вход в ЧМ военными кораблями = вход в ЧМ ДЛЯ военных кораблей.
показати весь коментар
21.07.2023 17:52 Відповісти
Хто це Вам таке наплів? Ни один російський корабель не був заблокований за час повномасштабної війни. Навпаки у Севастополь та Новоросийськ були передислоковані усі кораблі "сірійської групіровки" мордору та два підводних човна з Північного Флоту РФ, які тепер обстрілюють Україну "калібрами" і два великих десантних кораблі, які перевозять морську піхоту орків з Печінги та Далекого Сходу. Згідно з міжнародним морським законодавством, регулюючим прохід проливної зоною Туреччини (Конвенція Монтре) країни, у яких є територіальні води в акваторії Чорного моря, мають право безперешкодного проходження через проливи будь-яких кораблів та суден (окрім авіаносців, проходження яких регулються окремими статтями), в тому числі військових, чим мордор і користується. А ось країни, які не мають територіальних вод у Чорному морі, обмежені у тонажі та типам кораблів, і можуть ці кораблі (які турки пропустили через Босфор і Дарданели) знаходитись у Чорному морі не більше 30 діб, окрім аварійних випадків. Ні США, ні Франція, ні Німеччина, ні Великобританія не можуть вільно проходити турецькі проливи і перебувати у Чорному морі скільки завгодно. А Раша може творити що завгодно, чим вона і користується. Туреччина має право тільки регулювати графіки проходження будь-якими судами та кораблями, чим вона інколи користується задля тиску на окремі країни. Українські порти могли б працювати через використання територіальних вод країн НАТО (Румунії та Болгарії, а від болгарьського Резово до Босфора усього 120 кілометрів), але турки відмовили як у використанні своїх територіальних вод, так і у наданні військових конвоїв на цій ділянці. Так що, Ердоган ще та ****, яка у всьому шукає власний зиск, а ***** йому за це аплодує. Ось така фуйня, малята.
показати весь коментар
21.07.2023 19:48 Відповісти
Прошу вибачення, військові кораблі нечерноморських країн можуть перебувати у акваторії Чорного моря не 30, а 21 добу.
показати весь коментар
21.07.2023 19:54 Відповісти
Відчуваю,що із-за цеї «голодуючої Африки»ще й санкції з рашки знімуть.
показати весь коментар
21.07.2023 14:45 Відповісти
А що Африка запропонує на обмін?
показати весь коментар
21.07.2023 15:19 Відповісти
За Рейгана крок був би єдиний - 6-й флот ВМС США біля Босфору. І заява : "окурок, глуши базар".
показати весь коментар
21.07.2023 15:02 Відповісти
Турецкий барыга ждёт своей доли и подыгрывает *****.
показати весь коментар
21.07.2023 15:04 Відповісти
Путлер капут! Мир праху кацапії!
показати весь коментар
21.07.2023 15:27 Відповісти
АХ ТИ *******!!!!!
показати весь коментар
21.07.2023 16:21 Відповісти
А ху-ху не хо-хо дідуля!
показати весь коментар
21.07.2023 18:24 Відповісти
Шостий флот чекає? Давно пора.
показати весь коментар
21.07.2023 21:57 Відповісти
Клим Чугункин в образе президента лаптостана.
показати весь коментар
22.07.2023 00:47 Відповісти
 
 