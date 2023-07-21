Путін чекає від Заходу кроків щодо "зернової угоди", - Ердоган
Російський диктатор Володимир Путін очікує кроків від Заходу щодо "зернової угоди". Західні країни мають приділити цьому увагу.
Про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У президента РФ Володимира Путіна є очікування від західних країн щодо Чорноморської зернової ініціативи", - сказав турецький президент, закликавши Захід зробити кроки з цього питання, передає "Анадолу".
Ердоган також заявив про намір обговорювати Чорноморську зернову ініціативу з Путіним.
"Я вірю, що ми гарантуємо продовження гуманітарних ініціатив", - сказав президент Туреччини.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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Где флот?
ОН УТОНУЛ
Годувати Aфрику, а нахрена вона нам потрібна? Африка майже вся проросійська.
і болгарські і румунські - і в бункерного валіза два!
А рассвет наступит летом.