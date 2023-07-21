Партнери та союзники України допоможуть вивезти українське зерно сухопутними шляхами, - Кірбі

Попри російську військову блокаду союзники України будуть допомагати у вивезенні українського зерна сухопутними шляхами. Цей шлях не такий ефективний, проте потрібний і важливий.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, пише Цензор.НЕТ.

Щодо військової блокади Росії зерна з України він зазначив: "Ми маємо ставитися до цієї погрози серйозно. Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками й партнерами, аби вивезти зерно з України".

За його словами, це, найімовірніше, будуть сухопутні шляхи. "Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди", – додав Кірбі.

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Кірбі визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже так "не вивезеш аж так багато зерна", проте у США "це розуміють, але не полишать спроби".

Він додав, що Росія повинна припинити блокаду, "окрім припинення цього, вони повинні повернутися до виконання угоди".

За його словами, вигідною "зернова угода" була для усіх, включно із російськими фермерами, а також корисною для країн, що розвиваються, які мають проблеми із харчами.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.