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Партнери та союзники України допоможуть вивезти українське зерно сухопутними шляхами, - Кірбі

кірбі

Попри російську військову блокаду союзники України будуть допомагати у вивезенні українського зерна сухопутними шляхами. Цей шлях не такий ефективний, проте потрібний і важливий.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, пише Цензор.НЕТ.

Щодо військової блокади Росії зерна з України він зазначив: "Ми маємо ставитися до цієї погрози серйозно. Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками й партнерами, аби вивезти зерно з України".

За його словами, це, найімовірніше, будуть сухопутні шляхи. "Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди", – додав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдаючи ударів по українських портах, Росія намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до "зернової угоди", - ISW

Кірбі визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже так "не вивезеш аж так багато зерна", проте у США "це розуміють, але не полишать спроби".

Він додав, що Росія повинна припинити блокаду, "окрім припинення цього, вони повинні повернутися до виконання угоди".

За його словами, вигідною "зернова угода" була для усіх, включно із російськими фермерами, а також корисною для країн, що розвиваються, які мають проблеми із харчами.

Читайте також: США відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі, - Кірбі

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: 

США (22568) Кірбі Джон (526) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+7
А не простіше випустить кілька ракет по кацапським ********** в чорному морі і дати ППО для півдня? І нічого нікуди не треба вивозити сухопутними шляхами. Але ж не вистачає волі і сміливості діяти рішуче((
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21.07.2023 13:35
+7
Імпотенти кончені.
В чому відмінність авторитарного світу від "плюшевих демократій"? Перші за свої загарбницькі інтереси готові почати третю світову хоч зараз, а другі все надіються що пронесе. Продовжують співпрацювати з терористичними режимами. Тим самим тільки посилюючи їх.
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21.07.2023 13:41
+5
Поки партнери думають замість того, щоб надати Україні засоби знищення ракетоносіїв та пускових установок рашистів, або додаткові засоби ППО, здатні перехоплювати Х-22, Онікс та Калібри з Шахедами, рашисти знищують українське зерно, призначене для експорту...
Коли партнери таки придумають, як боротися з зерновим тероризмом рашистів, чи залишиться що возити сухопутними коридорами?
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21.07.2023 13:47
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Мені як людині яка лишилася будинку та грошей якось абсолютно пофіг на зерно яке не можуть вивезти з країни. Не розумію звідки стільки уваги над цією темою. Хто то знову хорошо прибарахлится....
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21.07.2023 13:54 Відповісти
Ви не розумієте…

Це дуже важлива справа -
вивозити стратегічний ресурс з країни

під час війни на знищення.
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21.07.2023 21:44 Відповісти
А наказать ху&ла за преступление?!

Кирби, ты определяйся… либо крестик… либо трусы…
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21.07.2023 20:10 Відповісти
Есть Польша, Словакия - почему не договориться, что зерно идёт жёстко транзитом ?
За нарушение - аккуратный толерантный расстрельчик.
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21.07.2023 13:34 Відповісти
Поляки и словаки от агрокомерческих стуктур сами не против перехватить дешевое украинское зерно и смешать его с дорогим своим зерном. Гешефт неплохой получается.
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21.07.2023 13:43 Відповісти
Так вот за это и расстрел !
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21.07.2023 13:56 Відповісти
А не простіше випустить кілька ракет по кацапським ********** в чорному морі і дати ППО для півдня? І нічого нікуди не треба вивозити сухопутними шляхами. Але ж не вистачає волі і сміливості діяти рішуче((
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21.07.2023 13:35 Відповісти
нажаль наразі це саме так і є-і сіла єсть і воля єсть а сіли волі нєт...
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21.07.2023 13:37 Відповісти
Які ж ми багаті. Роздаємо наліво, роздаємо направо і так як ми роздаємо ніхто не роздає. І Щеля допомагає, а зерна не стає менше.
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21.07.2023 13:36 Відповісти
Імпотенти кончені.
В чому відмінність авторитарного світу від "плюшевих демократій"? Перші за свої загарбницькі інтереси готові почати третю світову хоч зараз, а другі все надіються що пронесе. Продовжують співпрацювати з терористичними режимами. Тим самим тільки посилюючи їх.
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21.07.2023 13:41 Відповісти
Импотента и предателя в 2019 с коленями перед куйло выбрали точно не Запад…Вы путаете тирамису путассу и колбасу.Вы асфальтом и шашлыками занимались.Это просто факт.
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21.07.2023 14:57 Відповісти
Поки партнери думають замість того, щоб надати Україні засоби знищення ракетоносіїв та пускових установок рашистів, або додаткові засоби ППО, здатні перехоплювати Х-22, Онікс та Калібри з Шахедами, рашисти знищують українське зерно, призначене для експорту...
Коли партнери таки придумають, як боротися з зерновим тероризмом рашистів, чи залишиться що возити сухопутними коридорами?
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21.07.2023 13:47 Відповісти
А "трубопроводом" дорого виходить??
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21.07.2023 13:50 Відповісти
Будь яка угода з ****** завжди виявляється "******* угодою".
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21.07.2023 13:52 Відповісти
доїти доїти і ще раз доїти Україну поки ше є шо.....а українцям помогти у війні з окупантом не хочете? лицеміри меркантильні
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21.07.2023 13:57 Відповісти
маржа буде меншою і негри будуть злішими.

а так різниці ніякої - те саме зерно в ті самі пащеки.

тому не триндіть про голод, зернова угода це не про голод, це про спекуляції на українському зерні та про зняття санкцій з російського зерна та аміяку.
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21.07.2023 14:17 Відповісти
Коли блокада ісламістами танкерних перевозок у Перській затоці зачіпила інтереси США і їхнії союзників, то там швидко з'явилось авіаносне ударне угрупування і все затихло. А зараз НАТО відмовляється від військових караванів, бо тоді там були незначні сили Ірану, а зараз - протистояти мордору сцикотно. Мабуть, кульмінація ще попереду.
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21.07.2023 14:30 Відповісти
Замість того щоб просто дати літаки Україні і наваляти кацапам партнери готові як щурі розтягати зерно з України автотранспортом у різних напрямках))))
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21.07.2023 15:09 Відповісти
с цыкуны
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21.07.2023 16:01 Відповісти
 
 