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Партнеры и союзники Украины помогут вывезти украинское зерно сухопутными путями, - Кирби

кірбі

Несмотря на российскую военную блокаду, союзники Украины будут помогать в вывозе украинского зерна сухопутными путями. Этот путь не так эффективен, однако нужен и важен.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки, пишет Цензор.НЕТ.

Относительно военной блокады России зерна из Украины он отметил: "Мы должны относиться к этой угрозе серьезно. Мы работаем и будем работать с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы вывезти зерно из Украины".

По его словам, это, вероятнее всего, будут сухопутные пути. "Мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения", – добавил Кирби.

Кирби признал, что такой путь не настолько эффективен, как морской, ведь так "не вывезешь так много зерна", однако в США "это понимают, но не оставят попытки".

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Он добавил, что Россия должна прекратить блокаду, "кроме прекращения этого они должны вернуться к выполнению соглашения".

По его словам, выгодным "зерновое соглашение" было для всех, включая российских фермеров, а также полезно для развивающихся стран, имеющих проблемы с продовольствием.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Автор: 

США (26454) Кирби Джон (452) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+7
А не простіше випустить кілька ракет по кацапським ********** в чорному морі і дати ППО для півдня? І нічого нікуди не треба вивозити сухопутними шляхами. Але ж не вистачає волі і сміливості діяти рішуче((
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21.07.2023 13:35
+7
Імпотенти кончені.
В чому відмінність авторитарного світу від "плюшевих демократій"? Перші за свої загарбницькі інтереси готові почати третю світову хоч зараз, а другі все надіються що пронесе. Продовжують співпрацювати з терористичними режимами. Тим самим тільки посилюючи їх.
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21.07.2023 13:41
+5
Поки партнери думають замість того, щоб надати Україні засоби знищення ракетоносіїв та пускових установок рашистів, або додаткові засоби ППО, здатні перехоплювати Х-22, Онікс та Калібри з Шахедами, рашисти знищують українське зерно, призначене для експорту...
Коли партнери таки придумають, як боротися з зерновим тероризмом рашистів, чи залишиться що возити сухопутними коридорами?
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21.07.2023 13:47
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Мені як людині яка лишилася будинку та грошей якось абсолютно пофіг на зерно яке не можуть вивезти з країни. Не розумію звідки стільки уваги над цією темою. Хто то знову хорошо прибарахлится....
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21.07.2023 13:54 Ответить
Ви не розумієте…

Це дуже важлива справа -
вивозити стратегічний ресурс з країни

під час війни на знищення.
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21.07.2023 21:44 Ответить
А наказать ху&ла за преступление?!

Кирби, ты определяйся… либо крестик… либо трусы…
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21.07.2023 20:10 Ответить
Есть Польша, Словакия - почему не договориться, что зерно идёт жёстко транзитом ?
За нарушение - аккуратный толерантный расстрельчик.
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21.07.2023 13:34 Ответить
Поляки и словаки от агрокомерческих стуктур сами не против перехватить дешевое украинское зерно и смешать его с дорогим своим зерном. Гешефт неплохой получается.
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21.07.2023 13:43 Ответить
Так вот за это и расстрел !
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21.07.2023 13:56 Ответить
А не простіше випустить кілька ракет по кацапським ********** в чорному морі і дати ППО для півдня? І нічого нікуди не треба вивозити сухопутними шляхами. Але ж не вистачає волі і сміливості діяти рішуче((
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21.07.2023 13:35 Ответить
нажаль наразі це саме так і є-і сіла єсть і воля єсть а сіли волі нєт...
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21.07.2023 13:37 Ответить
Які ж ми багаті. Роздаємо наліво, роздаємо направо і так як ми роздаємо ніхто не роздає. І Щеля допомагає, а зерна не стає менше.
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21.07.2023 13:36 Ответить
Імпотенти кончені.
В чому відмінність авторитарного світу від "плюшевих демократій"? Перші за свої загарбницькі інтереси готові почати третю світову хоч зараз, а другі все надіються що пронесе. Продовжують співпрацювати з терористичними режимами. Тим самим тільки посилюючи їх.
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21.07.2023 13:41 Ответить
Импотента и предателя в 2019 с коленями перед куйло выбрали точно не Запад…Вы путаете тирамису путассу и колбасу.Вы асфальтом и шашлыками занимались.Это просто факт.
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21.07.2023 14:57 Ответить
Поки партнери думають замість того, щоб надати Україні засоби знищення ракетоносіїв та пускових установок рашистів, або додаткові засоби ППО, здатні перехоплювати Х-22, Онікс та Калібри з Шахедами, рашисти знищують українське зерно, призначене для експорту...
Коли партнери таки придумають, як боротися з зерновим тероризмом рашистів, чи залишиться що возити сухопутними коридорами?
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21.07.2023 13:47 Ответить
А "трубопроводом" дорого виходить??
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21.07.2023 13:50 Ответить
Будь яка угода з ****** завжди виявляється "******* угодою".
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21.07.2023 13:52 Ответить
доїти доїти і ще раз доїти Україну поки ше є шо.....а українцям помогти у війні з окупантом не хочете? лицеміри меркантильні
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21.07.2023 13:57 Ответить
маржа буде меншою і негри будуть злішими.

а так різниці ніякої - те саме зерно в ті самі пащеки.

тому не триндіть про голод, зернова угода це не про голод, це про спекуляції на українському зерні та про зняття санкцій з російського зерна та аміяку.
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21.07.2023 14:17 Ответить
Коли блокада ісламістами танкерних перевозок у Перській затоці зачіпила інтереси США і їхнії союзників, то там швидко з'явилось авіаносне ударне угрупування і все затихло. А зараз НАТО відмовляється від військових караванів, бо тоді там були незначні сили Ірану, а зараз - протистояти мордору сцикотно. Мабуть, кульмінація ще попереду.
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21.07.2023 14:30 Ответить
Замість того щоб просто дати літаки Україні і наваляти кацапам партнери готові як щурі розтягати зерно з України автотранспортом у різних напрямках))))
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21.07.2023 15:09 Ответить
с цыкуны
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21.07.2023 16:01 Ответить
 
 