Партнеры и союзники Украины помогут вывезти украинское зерно сухопутными путями, - Кирби

Несмотря на российскую военную блокаду, союзники Украины будут помогать в вывозе украинского зерна сухопутными путями. Этот путь не так эффективен, однако нужен и важен.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки, пишет Цензор.НЕТ.

Относительно военной блокады России зерна из Украины он отметил: "Мы должны относиться к этой угрозе серьезно. Мы работаем и будем работать с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы вывезти зерно из Украины".

По его словам, это, вероятнее всего, будут сухопутные пути. "Мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения", – добавил Кирби.

Кирби признал, что такой путь не настолько эффективен, как морской, ведь так "не вывезешь так много зерна", однако в США "это понимают, но не оставят попытки".

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Он добавил, что Россия должна прекратить блокаду, "кроме прекращения этого они должны вернуться к выполнению соглашения".

По его словам, выгодным "зерновое соглашение" было для всех, включая российских фермеров, а также полезно для развивающихся стран, имеющих проблемы с продовольствием.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.