Партнеры и союзники Украины помогут вывезти украинское зерно сухопутными путями, - Кирби
Несмотря на российскую военную блокаду, союзники Украины будут помогать в вывозе украинского зерна сухопутными путями. Этот путь не так эффективен, однако нужен и важен.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки, пишет Цензор.НЕТ.
Относительно военной блокады России зерна из Украины он отметил: "Мы должны относиться к этой угрозе серьезно. Мы работаем и будем работать с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы вывезти зерно из Украины".
По его словам, это, вероятнее всего, будут сухопутные пути. "Мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения", – добавил Кирби.
Кирби признал, что такой путь не настолько эффективен, как морской, ведь так "не вывезешь так много зерна", однако в США "это понимают, но не оставят попытки".
Он добавил, что Россия должна прекратить блокаду, "кроме прекращения этого они должны вернуться к выполнению соглашения".
По его словам, выгодным "зерновое соглашение" было для всех, включая российских фермеров, а также полезно для развивающихся стран, имеющих проблемы с продовольствием.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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Це дуже важлива справа -
вивозити стратегічний ресурс з країни
під час війни на знищення.
Кирби, ты определяйся… либо крестик… либо трусы…
За нарушение - аккуратный толерантный расстрельчик.
В чому відмінність авторитарного світу від "плюшевих демократій"? Перші за свої загарбницькі інтереси готові почати третю світову хоч зараз, а другі все надіються що пронесе. Продовжують співпрацювати з терористичними режимами. Тим самим тільки посилюючи їх.
Коли партнери таки придумають, як боротися з зерновим тероризмом рашистів, чи залишиться що возити сухопутними коридорами?
а так різниці ніякої - те саме зерно в ті самі пащеки.
тому не триндіть про голод, зернова угода це не про голод, це про спекуляції на українському зерні та про зняття санкцій з російського зерна та аміяку.