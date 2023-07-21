Путин ждет от Запада шагов по "зерновому соглашению", - Эрдоган
Российский диктатор Владимир Путин ожидает шагов от Запада по "зерновому соглашению". Западные страны должны уделить этому внимание.
Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У президента РФ Владимира Путина есть ожидания от западных стран по поводу Черноморской зерновой инициативы", - сказал турецкий президент, призвав Запад сделать шаги по этому вопросу, передает "Анадолу".
Эрдоган также заявил о намерении обсуждать Черноморскую зерновую инициативу с Путиным.
"Я верю, что мы гарантируем продление гуманитарных инициатив", - сказал президент Турции.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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********** там одне одного, а краще перестріляйте...
Где флот?
ОН УТОНУЛ
Годувати Aфрику, а нахрена вона нам потрібна? Африка майже вся проросійська.
і болгарські і румунські - і в бункерного валіза два!
А рассвет наступит летом.