Путин ждет от Запада шагов по "зерновому соглашению", - Эрдоган

Российский диктатор Владимир Путин ожидает шагов от Запада по "зерновому соглашению". Западные страны должны уделить этому внимание.

Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У президента РФ Владимира Путина есть ожидания от западных стран по поводу Черноморской зерновой инициативы", - сказал турецкий президент, призвав Запад сделать шаги по этому вопросу, передает "Анадолу".

Эрдоган также заявил о намерении обсуждать Черноморскую зерновую инициативу с Путиным.

"Я верю, что мы гарантируем продление гуманитарных инициатив", - сказал президент Турции.

Читайте также: Совбез ООН 21 июля проведет заседание для обсуждения выхода РФ из "зернового соглашения"

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Читайте также: Вице-министр Литвы Нелюпшене об условиях Путина относительно "зернового соглашения": "Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.