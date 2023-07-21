РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7356 посетителей онлайн
Новости
9 059 71

Путин ждет от Запада шагов по "зерновому соглашению", - Эрдоган

путін

Российский диктатор Владимир Путин ожидает шагов от Запада по "зерновому соглашению". Западные страны должны уделить этому внимание.

Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У президента РФ Владимира Путина есть ожидания от западных стран по поводу Черноморской зерновой инициативы", - сказал турецкий президент, призвав Запад сделать шаги по этому вопросу, передает "Анадолу".

Эрдоган также заявил о намерении обсуждать Черноморскую зерновую инициативу с Путиным.

"Я верю, что мы гарантируем продление гуманитарных инициатив", - сказал президент Турции.

Читайте также: Совбез ООН 21 июля проведет заседание для обсуждения выхода РФ из "зернового соглашения"

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Читайте также: Вице-министр Литвы Нелюпшене об условиях Путина относительно "зернового соглашения": "Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Автор: 

путин владимир (31217) россия (95388) Эрдоган Реджеп Тайип (893) зерновой коридор (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Відповідь заходу пуйлу має бути така: системи Petriot, літаки F-16.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:44
+18
Два диктатора завжди порозуміються.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43
+17
А Світ сказав, що нах ботоксного з ердоганом.Вивезуть іншими путями. Шантаж має завжди продовження, якщо хоч раз підти на налигачі
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Світ сказав, що нах ботоксного з ердоганом.Вивезуть іншими путями. Шантаж має завжди продовження, якщо хоч раз підти на налигачі
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43 Ответить
Эрдоган -переводчик Путлера через дорогу!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43 Ответить
Нехай їде Гаагу і там чекає.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:27 Ответить
Первый шаг - больше санкций )))
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43 Ответить
Да, и тут Украина задаст тон! Сериалом про поворознюка!
показать весь комментарий
21.07.2023 18:01 Ответить
Два диктатора завжди порозуміються.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43 Ответить
Три…ЗЕля тоже диктатор …это же очевидно…только пока как Бокасса мясом политических оппонентов не питается….хотяПороху надо быть крайне осторожным.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:14 Ответить
Відповідь заходу пуйлу має бути така: системи Petriot, літаки F-16.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:44 Ответить
Це і без Ердогана зрозуміло. А чого чекає Ердоган?
показать весь комментарий
21.07.2023 13:44 Ответить
підвищення бонусів-відкатів від України...
показать весь комментарий
21.07.2023 13:47 Ответить
те що всі ...Влада-Гроші-Слава
показать весь комментарий
21.07.2023 13:51 Ответить
бариня лягли і просють
показать весь комментарий
21.07.2023 13:44 Ответить
Путін ПШНХЙ, ******* терорист.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:46 Ответить
Навіщо домовлятися зі скаженим собакою? Приспіть вже його.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:46 Ответить
Епічні п*здюлі раша-п*дорам на межі карабаху - "крок" був-би?
показать весь комментарий
21.07.2023 13:46 Ответить
Игоря Стрелкова-Гиркина задержали сотрудники правоохранительных органов. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:47 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2023 13:48 Ответить
докизделся Однак довго його терпіли.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:54 Ответить
коли кацап кацапу козью харю робить? - це не може не радувати...
********** там одне одного, а краще перестріляйте...
показать весь комментарий
21.07.2023 13:56 Ответить
А як же тепер без відосіків "хєроя наваросіі"?
показать весь комментарий
21.07.2023 14:00 Ответить
одна надія на Малярку.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:09 Ответить
Напрямок якраз усім відомий-накуй.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:03 Ответить
Єдиний крок - в Їбало!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:47 Ответить
Удар по всем московитским кораблям в Чёрном море.
Где флот?
ОН УТОНУЛ
показать весь комментарий
21.07.2023 13:51 Ответить
Поки що не весь. Тільки флагман Москва утонув, і ще з десяток кораблів.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:08 Ответить
Ердоган хоче щоб захід виконав умови путлера. Сенс є в цьому, але потрібне заходу українське зерно, велике питання. 6 країн відмовилися.
Годувати Aфрику, а нахрена вона нам потрібна? Африка майже вся проросійська.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:48 Ответить
Їхні "весняні революції" наь наруку
показать весь комментарий
21.07.2023 14:01 Ответить
Це вчора сказав наш президент головному- важьдю іфіопії Лумумбє.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:01 Ответить
А інша частина Африки прокітайська.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:11 Ответить
Нові санкції! Або воєнні кораблі супроводу!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:48 Ответить
Щось ердоган задружився з кимось..
показать весь комментарий
21.07.2023 13:48 Ответить
відповідь повина бути ось така

показать весь комментарий
21.07.2023 13:48 Ответить
а захід чекає турецькі кораблі конвою
і болгарські і румунські - і в бункерного валіза два!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:49 Ответить
Чукча в чуме ждёт рассвета.
А рассвет наступит летом.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:49 Ответить
А х#й йому на комір.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:49 Ответить
гарними кроками стала б цілковита блокада московії. та удари ВСУ по портам та кораблям раші
показать весь комментарий
21.07.2023 13:53 Ответить
Захід на хла Х...Й поклав😃 сІдІждІ
показать весь комментарий
21.07.2023 13:53 Ответить
не можна піддаватися заходу на шантаж *****
показать весь комментарий
21.07.2023 13:54 Ответить
Виявляється в Ердогана нема яєць
показать весь комментарий
21.07.2023 13:56 Ответить
у нього е свої власні шкурні інтереси ...- як і у більшості....
показать весь комментарий
21.07.2023 14:26 Ответить
А в чьому "шкурні інтереси" Ердогана у випадку цієї його заяви? Особисто я, окрім прогибання під путіна, нічого в тій заяві не бачу
показать весь комментарий
21.07.2023 15:12 Ответить
Эрдоган хочет добиться снятия ограничений с поставок кацапского зерна и, как хозяин пролива, он уже договорился с х-лом на поставки зерна в его хаб, а это плюс 35 - 37 млн тоннв год. Т.е. он хочет зарабатывать еще и на зерне козломордии, ну и аммиак ему бы не повредил для наживы.
показать весь комментарий
21.07.2023 19:00 Ответить
та їх купа- якщо немае розуміння , то при чому тут я...
показать весь комментарий
21.07.2023 19:05 Ответить
скорей всего старикан не помнит о чем договаривался, поэтому ждать прийдется долго
показать весь комментарий
21.07.2023 13:56 Ответить
Самые эффективные шаги Запада - это передача Украине ракет дальностью 500 км и Patriot с помощью которых Украина вынесет ЧМФ Помойки с черного моря и обеспечит безопасность на этом участке. Зачем упрашивать крысу, если можно и без участия крысы эти проблемы решить.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:02 Ответить
І всі суда що рухаються в бік російських портів також можуть рахуватись як перевізники вантажів військового призначення. І що робити?
показать весь комментарий
21.07.2023 14:03 Ответить
Лякати їх (топити не обов'язково). Цікаво, що таким чином можна регулювати поставки нафти на світовий ринок, оскільки через чорноморські порти РФ щодоби вивозить десь 1-2 млн. барелів нафти і нафтопродуктів
показать весь комментарий
21.07.2023 15:16 Ответить
Вот скажите - Зачем нужна самая презираемая нация в мире в зерновой сделке. Без Помойки разве нельзя обойтись?
показать весь комментарий
21.07.2023 14:04 Ответить
Можно, только тварь х-ловская будет дальше обстреливать наши порты, а в зону боевых действий зерновозы не пойдут.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:45 Ответить
В заголовку помилка: не крок, а копняк.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:05 Ответить
Адвокат Путіна Ердоган: "Путін чекає від Заходу кроків"
показать весь комментарий
21.07.2023 14:13 Ответить
Эрдоган то кричит, мол все порешал....то кричит, сто путлеру что-то нужно еще....
показать весь комментарий
21.07.2023 14:13 Ответить
не підгавкуй, турецька шавко.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:14 Ответить
перекрыть судам русни выход в Черное море , миленькими станут
показать весь комментарий
21.07.2023 14:17 Ответить
Пєрдоган підарас, від турції не чекає?
показать весь комментарий
21.07.2023 14:21 Ответить
Мда, где те клоуны, которые красочно рассказывали как Эрдоган надаёт Х-лу по самые помидоры? Судна сопровождать будет, Босфор закроет? Обосрамс прогнозистов очередной.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:23 Ответить
Ведучі європейські держави вже пробували домовитись з Гітлером, а чим це закінчилосб Захід вперто не хоче згадати. Як тільки США і Європа задовольнять вимоги нікчемного бункерфюрера, зразу у рашистів з'являться нові "хотєлки". А цинічний Ердоган хоче, використовуючи ситуацію, збільшити власну маржу, він усе думає, що статус члена НАТО прикриє його у разі чого і мордор згодиться залишитись залежним від Туреччини у питаннях проходу проливів.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:43 Ответить
Он и так зависим от Эрдогана из-за проливов. Турок закрыл ему вход в ЧМ военными кораблями, а то бы х-ло уже нагнало бы сюда кораблей, как грязи.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:51 Ответить
вход в ЧМ военными кораблями = вход в ЧМ ДЛЯ военных кораблей.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:52 Ответить
Хто це Вам таке наплів? Ни один російський корабель не був заблокований за час повномасштабної війни. Навпаки у Севастополь та Новоросийськ були передислоковані усі кораблі "сірійської групіровки" мордору та два підводних човна з Північного Флоту РФ, які тепер обстрілюють Україну "калібрами" і два великих десантних кораблі, які перевозять морську піхоту орків з Печінги та Далекого Сходу. Згідно з міжнародним морським законодавством, регулюючим прохід проливної зоною Туреччини (Конвенція Монтре) країни, у яких є територіальні води в акваторії Чорного моря, мають право безперешкодного проходження через проливи будь-яких кораблів та суден (окрім авіаносців, проходження яких регулються окремими статтями), в тому числі військових, чим мордор і користується. А ось країни, які не мають територіальних вод у Чорному морі, обмежені у тонажі та типам кораблів, і можуть ці кораблі (які турки пропустили через Босфор і Дарданели) знаходитись у Чорному морі не більше 30 діб, окрім аварійних випадків. Ні США, ні Франція, ні Німеччина, ні Великобританія не можуть вільно проходити турецькі проливи і перебувати у Чорному морі скільки завгодно. А Раша може творити що завгодно, чим вона і користується. Туреччина має право тільки регулювати графіки проходження будь-якими судами та кораблями, чим вона інколи користується задля тиску на окремі країни. Українські порти могли б працювати через використання територіальних вод країн НАТО (Румунії та Болгарії, а від болгарьського Резово до Босфора усього 120 кілометрів), але турки відмовили як у використанні своїх територіальних вод, так і у наданні військових конвоїв на цій ділянці. Так що, Ердоган ще та ****, яка у всьому шукає власний зиск, а ***** йому за це аплодує. Ось така фуйня, малята.
показать весь комментарий
21.07.2023 19:48 Ответить
Прошу вибачення, військові кораблі нечерноморських країн можуть перебувати у акваторії Чорного моря не 30, а 21 добу.
показать весь комментарий
21.07.2023 19:54 Ответить
Відчуваю,що із-за цеї «голодуючої Африки»ще й санкції з рашки знімуть.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:45 Ответить
А що Африка запропонує на обмін?
показать весь комментарий
21.07.2023 15:19 Ответить
За Рейгана крок був би єдиний - 6-й флот ВМС США біля Босфору. І заява : "окурок, глуши базар".
показать весь комментарий
21.07.2023 15:02 Ответить
Турецкий барыга ждёт своей доли и подыгрывает *****.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:04 Ответить
Путлер капут! Мир праху кацапії!
показать весь комментарий
21.07.2023 15:27 Ответить
АХ ТИ *******!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2023 16:21 Ответить
А ху-ху не хо-хо дідуля!
показать весь комментарий
21.07.2023 18:24 Ответить
Шостий флот чекає? Давно пора.
показать весь комментарий
21.07.2023 21:57 Ответить
Клим Чугункин в образе президента лаптостана.
показать весь комментарий
22.07.2023 00:47 Ответить
 
 