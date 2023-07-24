На Бахмутском направлении снайперы удачно отработали по позициям оккупантов. ВИДЕО
На Бахмутском направлении снайперы из группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработали по позициям оккупантов.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
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Павел Орехов #471317
показать весь комментарий24.07.2023 19:25 Ответить Мне нравится 7
vv vv #539578
показать весь комментарий24.07.2023 21:09 Ответить Мне нравится 0
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