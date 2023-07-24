РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15208 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 922 2

На Бахмутском направлении снайперы удачно отработали по позициям оккупантов. ВИДЕО

На Бахмутском направлении снайперы из группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработали по позициям оккупантов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Снайперы ССО ликвидировали окупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

снайперы (482) Бахмут (1602)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Калибр 12.7 рулит,а орки пусть и дальше рассказывают какие хорошие винтовки СВД и трехлинейка.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:25 Ответить
СВД досить непогані для їхнього цільвого застовсування(стрільба не далі 800м і подавлення)
показать весь комментарий
24.07.2023 21:09 Ответить
 
 