На Бахмутському напрямку снайпери вдало відпрацювали по позиціях окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по позиціях окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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