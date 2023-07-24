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На Бахмутському напрямку снайпери вдало відпрацювали по позиціях окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по позиціях окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

снайпери (357) Бахмут (1560)


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Калибр 12.7 рулит,а орки пусть и дальше рассказывают какие хорошие винтовки СВД и трехлинейка.
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24.07.2023 19:25 Відповісти
СВД досить непогані для їхнього цільвого застовсування(стрільба не далі 800м і подавлення)
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24.07.2023 21:09 Відповісти
 
 