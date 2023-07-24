На Бахмутському напрямку снайпери вдало відпрацювали по позиціях окупантів. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по позиціях окупантів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павел Орехов #471317
показати весь коментар24.07.2023 19:25 Відповісти Мені подобається 7
vv vv #539578
показати весь коментар24.07.2023 21:09 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль