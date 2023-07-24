Пограничники уничтожили вражеские блиндажи под Бахмутом. ВИДЕО
Под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники уничтожили блиндажи оккупантов. Трое оккупантов погибли, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщили в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
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