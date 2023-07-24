Прикордонники знищили ворожі бліндажі під Бахмутом. ВIДЕО

Під Бахмутом Донецької області українські прикордонники знищили бліндажі окупантів. Троє окупантів загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомили в телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку снайпери вдало відпрацювали по позиціях окупантів. ВIДЕО