Прикордонники знищили ворожі бліндажі під Бахмутом. ВIДЕО
Під Бахмутом Донецької області українські прикордонники знищили бліндажі окупантів. Троє окупантів загинули, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомили в телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
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