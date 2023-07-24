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Прикордонники знищили ворожі бліндажі під Бахмутом. ВIДЕО

Під Бахмутом Донецької області українські прикордонники знищили бліндажі окупантів. Троє окупантів загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомили в телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ліквідація (3924) Бахмут (1560)


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