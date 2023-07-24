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Бойцы батальона "Свобода" на Северском направлении уничтожили два вражеских танка. ВИДЕО

Украинские воины из бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" уничтожили два российских танка. Это произошло на Северском направлении.

Видео ликвидации вражеской военной техники опубликовано на фейсбук-странице батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Свои же украли автомат на передовой", - пленный россиянин с "Шторм Z". ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+13
молодці!
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24.07.2023 21:10
+10
Батальйону "Свобода" - респект!
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24.07.2023 21:28
+9
"Свобода" з початком вторгнення припинила політичну діяльність та з усіма своїми Тягнибоками вирушила на фронт.

А ви малоросьня і далі вірте казкам від усяких там Дубинських та Бужанських, що українські націоналісти розколюють Україну та завербовані КГБ-ФСБ і обирайте їх цих Бужанських собі у начальники, а українським націоналістам давайте на виборах 2%

І так "комуністка" Фаріон теж входить у Свободу і веде просвітницькі національні програми
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24.07.2023 21:27
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Правила форума Совет форумчан
молодці!
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24.07.2023 21:10 Ответить
"Свобода" з початком вторгнення припинила політичну діяльність та з усіма своїми Тягнибоками вирушила на фронт.

А ви малоросьня і далі вірте казкам від усяких там Дубинських та Бужанських, що українські націоналісти розколюють Україну та завербовані КГБ-ФСБ і обирайте їх цих Бужанських собі у начальники, а українським націоналістам давайте на виборах 2%

І так "комуністка" Фаріон теж входить у Свободу і веде просвітницькі національні програми
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24.07.2023 21:27 Ответить
От, от і я про те ж, усім тут намагаюся донести. Але ж не доходить.
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24.07.2023 21:57 Ответить
чим ми і відрізняємося від тієї ж Польщі, яка завжди обирала собі в управління і президенти націоналістів після розпаду СРСР, а українці комуністів, манкуртів та іншу інтернаціональну наволоч.

І ось тепер де вони і де ми
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24.07.2023 22:13 Ответить
Саме так, доречі ви бачили останній допис Дмитра Яроша, якраз на цю тему: https://t.me/uda_army/4391
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24.07.2023 22:16 Ответить
можна підтримати його заклики АЛЕ і поляки повинні перестати постійно чухати собі рану антиукраїнського націоналізму.

Нам обом є що пред'явити одне одному - українцям навіть більше.

Тепер м'яч на боці поляків
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24.07.2023 22:30 Ответить
Ну, Польський Добровольчий Корпус воює з нами пліч о пліч це вже початок. Розвивається співпраця наших ВПК, скільки всього нам поляки передали з своїх складів, навіть нові види озброєння яке виробляють для нас. Ті ж бронетранспортери ''Росомак'' зараз нам такі машини не завадять. Навіть свою авіацію не знаю, чи передали вже модернізовану чи ще ні, там є питання здається з Ізраїлем. А от Ізраїль нам справжню свиню підклав у вигляді продажу прав на свої безпілотники русакам. Ті зробили криві копії з https://ru.wikipedia.org/wiki/Qods_Mohajer-6 Qods Mohajer-6 і тепер мають Форпости й Ланцети.
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24.07.2023 23:03 Ответить
Ти вчора "губи дув" - що з тобою ніхто спілкуваться не хоче і відмовляються давать відповіді на твої питання Я тобі сказав що з "недоумком" просто ніхто зв"язуваться не хоче Ти "страшно образився"! Тепер беремо твою чергову "дурницю" (сьогоднішню) "Ізраїль нам справжню свиню підклав у вигляді продажу прав на свої безпілотники русакам. Ті зробили криві копії з https://ru.wikipedia.org/wiki/Qods_Mohajer-6 Qods Mohajer-6 і тепер мають Форпости й Ланцети."
Відкриваємо ВІкіпедію:
Qods Mohajer-6

Mohajer-6 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. مهاجر ۶‎) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD иранского производства, способный нести полезную нагрузку для многоспектрального наблюдения и/или до четырёх боеприпасов с высокоточным наведением. Десять были изготовлены по состоянию на февраль 2018 года для https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%A0&action=edit&redlink=1 сухопутных войск КСИР https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C [fa] , а 40 планируется для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8 военно-морского флота КСИР .
Питання : "До чого тут "Ізраїль"?" та "Хто ідіот?"
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25.07.2023 09:03 Ответить
Я не люблю спілкуватися з людьми які кидають лише образи і звинувачення. Це не інтересно й не конструктивно. Просто пуста трата часу, здоров'я і нервів. Я не ображаюся, але тут дійсно мало людей з ким можна нормально поговорити, одиниці й майже немає справжніх націоналістів.
Можливо я помилився, в мене вчора вечером голова вже квадратна була після наших емоційних переписок. Я просто хотів звернути увагу на те що "Ланцети" то по суті безпілотники копія ізраїльської моделі про що і говорив Роман Світан.
Я не знаю, як це пропустив начебто перевіряв перед тим як писати, але ж кажу голова взагалі не варила. Й до того ж я ще й не встиг запустити програму, яку мені треба було на сьогодні, переписуючись з вами всіма, тому був змушений сидіти до півночі, а комп'ютер мусів робити взагалі всю ніч й навіть зараз коли я пишу воно його ще все не розпакувало.
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25.07.2023 09:26 Ответить
А ти завжди "срать сідаєш, перед тим, як штани скидаєш"?
Нормальні люди спочатку думають, а потім пишуть Саме цим вони від "недоумків" відрізняються які спочатку ляпають язиком, а потім ображаються на те що їх за дурість висміюють От тобі відповідь на те, чому тебе тут ігнорують!
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25.07.2023 09:42 Ответить
А я бачу ви любите, іншим їх помилки тикати. Я ж уже начебто вибачився. Так, не помітив буває, кажу ж голова до вечора взагалі не варила.
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25.07.2023 10:02 Ответить
Ти-б не за "виправлення помилки" подякував, а за те, що я тобі пояснив причину твого ігнорування на форумі Бо ця причина набагато серйозніша за "помилки"
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25.07.2023 10:06 Ответить
Я й так поняв шо тут націоналістам не особо раді, а я лиш намагаюся внести якийсь конструктив в розмову, щоб просто не лилися потоком образи й безпідставні звинувачення інших людей.
І ви мені так і не пояснили як юрист, про правовий режим воєнного стану. Я з догадуюся в чому причина, просто у нас закони виконуються тоді коли це вигідно й кому це вигідно, навіть Конституція, Головний Закон, який для нас націоналістів то святе. Хоча наша Конституція не ідеальна й в ній багато що залишилося з УРСР але іншої в нас поки не має. Тож, я просто хочу почути підтвердження хоч когось, що дійсно просто не хотіли, не слухали націоналістів, не думали про безпеку а тільки про себе. Звичайний егоїзм та фарисейське лицемірство.
Іншу причину, я не знаю.
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25.07.2023 10:33 Ответить
Тут "не раді" дурням! Ти тут хвалишся, шо "крутєйше" розбираєшся в компі От і залізь у Гугл та вичитай про "військовий стан" Якщо там щось не зрозумієш - став питання конкретне форумчанам А читать тобі лекцію ніхто не буде (Тим більше - за такої "слави", про рівень твого інтелекту, який ти собі тут створив!)
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25.07.2023 10:45 Ответить
Я ніде не хвалився й я вже казав що теоретик а не практик, моя спеціальність фізика та астрономія, займаюся квантовими комп'ютерами, а програмування я сам вивчав й це більше хобі. Я ж уже сказав у попередньому пості, як я це розумію. Це так?
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25.07.2023 11:03 Ответить
Щож, я перечитав, хоча там для мене немає нічого нового але давайте розберемося.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводять у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агресії чи загрози нападу, загрози розумієте, небезпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 державній незалежності , її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності . Ось, що тут ще треба пояснювати.

Воєнний стан також не слід плутати зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 станом війни . Хоча фактично ми знаходимося в стані війни з 2014 року, це те що говорили весь час націоналісти, так нам не оголошували війни, але відбулася анексія нашої території і ворог здійснив акт агресії, перетнувши державний кордон.

Воєнний стан передбачає надання відповідним органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовому командуванню та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки , а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE конституційних прав і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свобод https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина та прав і законних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Це те що треба було зробити щоб захистити людей, підготувати національний спротив, мати можливість видати зброю на руки, щоб громадяни мали можливість самими захиститися якраз на сході й півдні від колаборантів і сепарів.

За виняткових обставин воєнний стан застосовують для відновлення порядку в країні та збереження цивільної форми врядування, або для об'єднання людей у випадку військового вторгнення іншою країною. Це було необхідно одразу після Революції Гідності, а не надзичайний стан, це не техногенна катастрофа а загроза державності й руйнація діючих інституцій.

В Україні воєнний стан можуть запровадити на всій її території або в окремих її місцевостях. Запровадження відбувається в кілька етапів:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту . Президент видає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 указ про введення воєнного стану. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу Президента. Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
Це те що треба було зробити. Не вважали Турчинова авторитетом, прекрасно переобрали і це вже час коли тривали за ворушення на сході й був окупований крим, як проводити вибори поняття не маю, але то таке. Є коаліція, відновлені інституції, перше що треба було зробити, це подбати про національну безпеки й оборону країни, воєнний стан, це механізм інструмент який дозоляє створити такі умови.
Те що ви там кажите, кричали про узурпацію влади, це все до гузиці, вибачайте якшо я маю так висловлюватися. Є Закон, навищої інстанції, наша Конституція.
А з медіа простором треба було працювати зібрати теж на нараду, пояснити ситуацію, режим цензури й передбачає передачу змі воєнним там були Лідери ще з Майдану, Дмитро Ярош, Семен Семенченко, той же Сашко Білий. Багато було толкових людей, але цього не зробили. Питання: ЧОМУ?
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25.07.2023 11:37 Ответить
Мені це навіщо? Я це знав ще в 90-ті (коли вчився у юрвузі) Тепер і ти знаєш І що з того? Якщо "толкові люди" - Ярош з Семенченком та Білим (особливо останні двоє "супертолкові") цього не зробили - то їх і питайся! Чого ти до форумчан доколупався?
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25.07.2023 12:24 Ответить
Так це правда чи ні!? Просто так, або ні. Я хочу знати від вас, тих хто підтримує порошенка й захищає мінськ, бо я вам кажу що це тупиковий варіант. Відкладене рішення, яке все одно довелося приймати, хоч із запізненням, в результаті армія не встигла розгорнутися вчасно, а територіальна оборона формувалася з коліс на ходу. Це наслідки відкладених рішень.
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25.07.2023 12:31 Ответить
"Правда" ЩО? Ти можеш чітко питання поставить чи ні?
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25.07.2023 12:48 Ответить
Те шо я написав: ... я догадуюся в чому причина, просто у нас закони виконуються тоді коли це вигідно й кому це вигідно, навіть Конституція, Головний Закон, який для нас націоналістів то святе. Тож, я просто хочу почути підтвердження когось, що... вони просто не хотіли, не слухали націоналістів, або боялися чогось, чи то наші західні партнери тиснули бо не бажаючи загострювати ситуацію? В чому причина, що воєнний стан не був введений вчасно? Це фундаментальне питання відповідь на яке пояснює майже все, починаючи з 2014 року.
Божечку, чому все так складно. Це ж не квантова механіка і не суперструнна теорія.
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25.07.2023 13:16 Ответить
Ясно! У тебе не ПИТАННЯ ДО МЕНЕ, а СПРОБА НАВ"ЯЗАТЬ МЕНІ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ Пояснюю востаннє: мені "точка зору недоумка", який вважає "справжніми націоналістами" вуличних дебоширів типу Семенченка та Білого - НЕ-ЦІ-КА-ВА!!!
...!!!
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25.07.2023 13:36 Ответить
Я не намагаюся, нав'язати нікому нічого, а просто виклав свої думки й хочу дізнатися чи це так насправді. І Все. Питання просте: в чому причина, що воєнний стан не було введено вчасно?
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25.07.2023 13:41 Ответить
...!!!
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25.07.2023 13:52 Ответить
Я ж вам писав про "Форпост" та про "Ланцет", про те що це геть інше, але ви - чули дзвін у Світана, та навіть переповісти його не можете. Що вам зі Світаном той Ізраїль винен? Яку свиню він вам підклав?
Де ви за крайній рік бачили якійсь БПЛА типу "Форпост"? Скільки разів за крайній рік ви чули про роботу Байрактарів? Чому?
Ви знаєте принципи роботи Ланцета? Ви чому не загуглили (хоча би) про "Форпост"? Вам достатньо того що сказав Світан, перевіряти не треба? А до чого той Світан прикрутив Ланцет?

Ви знову прийшли до форумчан з геніальної ідеєю: - "Хлопці, а я знаю як тоді треба було робити!!!".

ВР слухала націоналістів. Фаріон в кінці лютого 2014 бігала по залі вимагаючи відмінити закон Ківалова-Колесніченка, і замість того щоби займатися чимось конче потрібним ВР проголосувала за психоз. Вже нікого не цікавило що Турчинов ту дурну постанову не підписав, тож у вати по всій країні мізки переклинило: - "Ані атмінілі рузьгє ізиг!!!"
А бандит Музичко на камеру смикав прокурора за краватку, який до речи до тієї справи про яку йшлося відношення не мав - саме тому й не втік як інші криси.

В той час як Свобода "ділила портфелі" в ВР - ВО МО, ВО Генпрокурора, та інші - "поганий" Льоша Гончаренко, почувши крики кримчан про те що щось не те в Криму робиться (а активно робилося там ще з середини січня), поїхав на півострів. Після того що він там побачив, він почав дзвонити всім кого знав з дотичних до влади, але відгукнувся тоді лише депутат ВР Порошенко...
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25.07.2023 16:29 Ответить
Слухайте, я вже вибачився за той допис два рази, хватить. Ну не помітив, з ким не буває, я вчора допізна сидів бо із за тих всіх переписок, не встиг програму запусти й поки та розпакувалася вже було по півночі. А ви зараз, Свободу прям в такому світлі виставили що я даже не знаю, зате Петро святий. Ой тай годі.
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25.07.2023 18:00 Ответить
До чого тут вибачення? Я про здатність та бажання слухати та аналізувати. Ви ігноруєте те що пишуть співрозмовники та не відповідаєте на питання.

Не я виставляв в якомусь там світлі парламентську партію, а деякі недалекоглядні нардепи. Не я намагався бити вудкою поліціянта, а пані Фаріон. А коли вона побачила камеру - одразу перетворилася на кульбабку.

Я знаю ваш рефлекс на Порошенко - це є наслідок зомбування. Я навів приклад тих хто намагався втримати ситуацію, а хто своїми провокаційними діями підігравав агресору. Це називається - об'єктивність та неупередженість.
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25.07.2023 18:27 Ответить
Яке зомбування, в мене просто немає більше поваги до цієї людини а є неприязнь та не сприйняття будь-яких його дій і слів. У мене є на це право? Слів було сказано багато, а дії я так і не побачив. Причому, я не вимагав від нього бути націоналістом, просувати культуру, це пані Фаріон хотіла б цього, для мене було б достатньо якби він просто виконував Конституцію. Але він і це не зміг зробити. Саме просте, елементарне. Я не буду повторюватися й виставляти претензії, це не має вже ніякого значення. Просто в мене склалося таке ставлення й воно навряд чи зміниться в найближчому майбутньому. А клоунада з Зеленським і їх ''Стадіон'', який продовжується до тепер, взагалі опустив його в моїх очах нижче плінтуса. Все не хочу продовжувати, закрили тему.
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25.07.2023 20:11 Ответить
Жодної відповіді, лише нав'язлива ідея...
Я ж кажу - зомбування. Якщо вам легше вважати це самозомбуванням, то я сперечатися не буду. Але рефлекс доволі стійкий. Бо ви навіть не намагалися зрозуміти те що я написав, а написали у відповідь купу тексту лише про те що в вас болить. А болить у вас - Порошенко...
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25.07.2023 20:36 Ответить
Мене болить наша дибільна політика, тому я і кажу обоє єднакові. Справа не в імені Президента а у відношені до своїх обов'язків.
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25.07.2023 20:56 Ответить
Хто обоє однакові? Навіщо ви мені про це? Скільки ще разів треба написати - "узагальнення хибні"? Ви розумієте що людина настільки зациклена на чомусь, в решті решт замість того щоби розмовляти зі співрозмовниками, починає розмовляти сама з собою?
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25.07.2023 21:52 Ответить
Президенти наші. Я думав це зрозуміло з контексту. Обоє не виконували Конституцію. Зеленський здається навіть ляпнув десь напочатках, що якщо порушить закон то піде. Пішов? Де там.
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25.07.2023 23:40 Ответить
Але все одно, дякуву шо виправили бо я б сам напевно так і не замітив.
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25.07.2023 09:31 Ответить
Сорі, чувак, не Мохаджер-6, то іранський безпілотник, я лим тепер помітив, не знаю як я так вчора протупив, голова вопше не варила, а я ше й до півночі з програмою сидів. Короче сорі, моя помилка, там якийсь інший ізраїльський, то про шо Світан говорив.
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25.07.2023 09:30 Ответить
Якби її (Фаріон) не рвало при кожній згадці за Порошенко (приблизно хвилин на 10), було б взагалі чудово.
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25.07.2023 07:06 Ответить
А що саме "до хрена"? Не заборонив на її вимогу усе московське у першу мить як став президентом? Так це звичайний популістичний чос, не маючий нічого спільного з реальністю.
Складається враження що ворог в неї не *****. "Критиці" діючий владі вона приділяє не більше 10% часу від минулої.
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25.07.2023 07:26 Ответить
Все дуже просто: при Порошенку на неї увагу влада звертала та з нею полемізувать пробувала Тому вона "більш значущою" себе відчувала та "влвасть критикувала" А "блазенята" на неї просто "поклали" та увагу не звертають От вона й перестала на "зелену владу" "бочку котить"
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25.07.2023 09:11 Ответить
Нічого - переживе.

Порошенко справді є до хрена чого пред'явити.

Нехай наступні політики слухають і не повторюють його помилок
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25.07.2023 07:41 Ответить
Ви не відповіли на мої питання вище. І для чогось знов скопіпастили свій минулий допис.
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25.07.2023 08:13 Ответить
А "Лео Кот" саме так і працює Він живе по кацапському принципу: "Ты ему ссы вглаза, а он тебе - "божья роса!"
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25.07.2023 09:06 Ответить
То по ділу. Як сказано в Біблії: судити будуть по ділам вашим. Й критика навідміну від того що пишите ви більш конструктивна без необоснованих звинувачень та образ. Й вона має право бо Свобода тоді стояла, проти мінська і їх цькувала тодішня влада за їх позицію, нагуськувала на них свого Авакова. Вбили Олександра Музичка (Сашко Білий) націоналіста УНА-УНСО, й Ігор Гуменюк, доброволець "СІЧ" який нещодавно загинув і який брав участь в протесті під Верховною Радою коли хотіли ввести ордло в нашу Конституцію. Хлопець 9 років провів у сізо, тягали його по судах але так нічого й не довели. Й на фронт не пустили, хоча Зеленський обіцяв амністію всім.
Так шо обоє єднакові, я має наувазі наші президенти, яких до слова я не обирав бо завжди підтримував і буду підтримувати лише націоналістів.
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25.07.2023 09:50 Ответить
Яка там конструктивна критика? До чого тут Аваков який всіляко підтримував Блазня на минулих виборах і лишився на посту після його перемоги? Ви про окремі гілки влади щось чули?
Чому вам так ********* ті мінські за яких Україна реально підвищувала свою обороноздатність при цьому в упор не бачите оманські з їхніми ганебними наслідками ? Чому до діючої влади нема питань по Гуменюку?
Доречі, УНА-УНСО підтримали Пороха на минулих виборах бо для них "Україна понад усе" не просто яскравіше гасло для піару.
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25.07.2023 10:08 Ответить
Так вони ж були в коаліції, я не знаю чи давав порошенко розпорядження сам чи це робив хтось інший, просто бачу наслідки й констатую факти.
Мінськ сам по собі зрада національних інтересів, те про що говорили націоналісти. Це замороження конфлікту, тобто ми залишаємо свою територію за ворогом, своїх людей і забуваємо про крим. А потім нас вбивають снайпери й заборонена арта, а в нас перемир'я. Це не так як хотіли воювати хлопці, добровольці. Й з цим неможливо було мирится. Бо там гинуть найкращі, як тоді так і зараз й тоді це було по суті ні за що.
У мене є претензії до всіх! І так, я знаю що деякі націоналісти підтримали Порошенка але я не зміг, не зміг себе заставити проголосувати. Тому в другому турі просто не прийшов, колись був пункт ''проти всіх'', який я вже не застав, його варто повернути, тоді зникнуть зіпсовані бюлетені й люди не будуть писати все що думають про нашу політику.
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25.07.2023 10:20 Ответить
Нащо так відверто брехати? Де у мінських пункт про те, що ми забуваємо про Крим і все решта?
Не ходив на другий тур - підтримав реальну зраду.
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25.07.2023 10:28 Ответить
Так про Крим там взагал нічого не було це і значить, забули. Й ви взагалі читали документ, я можу вам нагадати звідки він взявся, з 15 пунктів Петра Порошенка: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan цього ви хотіли. Бо націоналісти ні, й праві були.
І Боже, як же ви любите все зводити в абсолют.
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25.07.2023 10:40 Ответить
Так там і про Херсонщину нічого не було. За вашою логікою виходить і про неї забули?
Відкиньте емоції та увімкніть мозок.
Вся оборонка країни працювала без перебоїв не меньше ніж п'ять днів на тиждень саме задля того, щоб "заморозити конфлікт" як Ви висловились?
Встояла би тоді Україна за рахунок добровольців, без ******** зброї під час по суті вже здійсненного, повномасштабного вторгнення?
Цими договорами ми перш за все зв'язали руки росії, про що російські праві досі скиглять. Мовчу вже за те що санкції постійно накладали на росію саме за невиконання їй цих домовленостей.
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25.07.2023 11:09 Ответить
Ні, зараз якраз немає ніякої заморозки, зараз триває наш довгоочікуваний Український наступ. Й в росії теж працювала ''оборонка'' тобто ВПК, вони готувалися до цієї війни, а з нашого боку повертати свою були готові лише націоналісти, тоді як влада гралася в АТО-ООС. Й основні сили, тримала на лінії розмежування де хлопців постійно вбивали під час перемир'я хлібного, різдвяного, пасхального, ще якогось. Ми все це добре пам'ятаємо. Як же їм зв'язали руки якшо вони змогли виготовити стільки нової, більш-менш ******** зброї? Це все фігня повна, ви ж самі бачите скільки іноземних комплектуючих в їх ракетах, танках, система ППО, всі 100%. Хто ж їм постачав мікросхеми, які вони взагалі не виробляють? Просто закривали очі на це?
Й ви ніяк не відреагували на самі пункти, ви з ними погоджуєтеся?
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25.07.2023 11:21 Ответить
Санкції в даному випадку лише показник. Активно будувати оборонку москалі почали лише як зрозуміли що Київ за три дні не вийде. Не треба мені розказувати як наші хлопці були наче мішенями в тирі тижнями. Відповідали вони теж добряче. Просто було вигідно робити вигляд, що їх тупо вбивають а вони не відповідають. Це була в перш за все інформаційна компанія яку вела Україна і правильно доречі робила.
Просто порівняйте кількість втрат під час тих "перемир'їв"
То Ви досі вважаєте що Україна тоді б перемогла б Московію без західної підтримки лише за рахунок добровольців?
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25.07.2023 11:41 Ответить
Але який сенс в тому щоб стояти на лінії розмежування, це ж Корейський сценарії. Я ж вам казав, що націоналісти добровольці так воювати не хотіли. Це не участь справжньго воїна, навіть оборона ДАПу була краще ніж те що було потім. Й справа в тому, що до того всього не варто було доводити, чому наші опинилися в тилу ворога без підтримки, азовці самі і ще добровольчий батальйон дніпро-1, по суті футбольні ******** звільнили Маріуполь, вибивши звідти сепарів. А в той час, поки хлопці рубилися з бандюками, всякі шуфричі іздили перемовлятися з їх ватажками, хто їм давав на це дозвіл, чому їх пускали, чом не пристрелили на блокпостах як зрадників і колаборантів? Ви не хочете відповідата на мої питання, як ви собі це являли десятиліття стагнації чого ми б чекали поки путін здохне, а якби в кремлі інших теж влаштовувала подібна ситуація, а самі ж ми не підемо, бо на нас криво будуть дивитися на заході. Не розумієте, що це тупиковий варіант й сама ситуація. Добре тільки одне, що хід історії ми спинити не можемо й згодом ситуація повернулася в іншу сторону, й зараз триває наш, Український наступ і у нас зараз є реальний шанс закрити тисячолітній гештальт. Молимось, щоб так і було й щоб не були допущені помилки минулого.
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25.07.2023 12:25 Ответить
Ви не відповіли на основне моє питання. Все інше з нього випливає.

І ще, я дуже сумніваюся, що Ви не здатні розрізняти сепарів в Маріуполі на початку літа 14-го і російську армію в Іловайську та Дебальцево.

Якщо справді не бачите різниці то я не бачу сенсу продовжувати цю бесіду.
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25.07.2023 12:59 Ответить
То Ви досі вважаєте що Україна тоді б (14-й рік) перемогла б Московію без західної підтримки лише за рахунок добровольців та рештків демотивованої та розгубленої армії, що лишилася після Януковича?
Тільки будь ласка конкретно. Без маніпуляцій.
Так чи ні ?
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26.07.2023 11:13 Ответить
Батальйону "Свобода" - респект!
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24.07.2023 21:28 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, хлопці
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24.07.2023 22:00 Ответить
Цікаво: де саме кацапи на Сіверщині так "биконуть" танками спробували? І чим саме їх "вжарили"? Невже набралися нахабства перейти кордон? Чи наші хлопці "в гості заглянули" чимось "суттєвим"?
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25.07.2023 09:14 Ответить
Так вони ж там наступать пробують на сватівському напрямку, біля Кармазинівки наче й плацдарм уже мають, Легіон Свобода і Рубіж якраз там вони й були там по лінії фронту від біля Лисичанська й до Куп'янська. От ті полізли і хлопці їх спалили. Це здається ті самі Т-90М про які писали, що вони одразу два втратили за раз.
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25.07.2023 09:38 Ответить
 
 