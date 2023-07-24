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Аэроразведчики 30 ОМБр уничтожили радиолокационную станцию ​​оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчик 30 ОМБр на псевдоним "Вялый" передал координаты вражеской мобильной контрбатарейной РЛС "Аистенок" коллегам-спецназначенцам, умело уничтожившим его из FPV-дрона.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6931) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Молодці!! Респект фахівцям !!!
Слава Україні!
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24.07.2023 21:52 Ответить
Героям слава !!!
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24.07.2023 22:01 Ответить
Аистенка накрыла ******** 😁
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24.07.2023 22:55 Ответить
 
 