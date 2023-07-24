Аеророзвідники 30 ОМБр знищили радіолокаційну станцію окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідник 30 ОМБр на псевдонім "Вялий" передав координати ворожої мобільної контрбатарейної РЛС "Аістьонок" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його з FPV-дрона.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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