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Аеророзвідники 30 ОМБр знищили радіолокаційну станцію окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідник 30 ОМБр на псевдонім "Вялий" передав координати ворожої мобільної контрбатарейної РЛС "Аістьонок" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його з FPV-дрона.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7243) 30 окрема механізована бригада (154)


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Молодці!! Респект фахівцям !!!
Слава Україні!
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24.07.2023 21:52 Відповісти
Героям слава !!!
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24.07.2023 22:01 Відповісти
Аистенка накрыла ******** 😁
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24.07.2023 22:55 Відповісти
 
 