Аеророзвідники 30 ОМБр знищили радіолокаційну станцію окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідник 30 ОМБр на псевдонім "Вялий" передав координати ворожої мобільної контрбатарейної РЛС "Аістьонок" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його з FPV-дрона.
Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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