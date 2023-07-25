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Воины ВСУ попаданием дрона-камикадзе уничтожили российский танк. ВИДЕО

Бойцы сводной тактической группы "Адам" уничтожили вражеский танк из FPV-дрона.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы батальона "Свобода" на Северском направлении уничтожили два вражеских танка. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6931) дроны (3923)


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Топ комментарии
+3
Вибач. Помилково адресував тобі. Вже виправив.
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25.07.2023 18:52
+1
красівоє
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25.07.2023 17:18
+1
Бидлоїде кацапердівський, що ти робиш на українському сайті? Гівном плюєшся, видаючи його за какаву?
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25.07.2023 18:50
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красівоє
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25.07.2023 17:18 Ответить
и много...?
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25.07.2023 17:20 Ответить
так что делать...?
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25.07.2023 17:25 Ответить
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25.07.2023 17:30 Ответить
Вибач. Помилково адресував тобі. Вже виправив.
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25.07.2023 18:52 Ответить
Бидлоїде кацапердівський, що ти робиш на українському сайті? Гівном плюєшся, видаючи його за какаву?
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25.07.2023 18:50 Ответить
жаль что невозможно таких моментально отправлять на передок...(((
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25.07.2023 18:58 Ответить
няссюка)
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25.07.2023 19:51 Ответить
Хай буде далі! До Перемоги!
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25.07.2023 20:43 Ответить
Звертаюсь до "адамчмків"-як їхати зі Слов'янська до Ізюму по лівій стороні дороги стоїть братська могила цивільних-*********** орками величезний автобус ще у 22гому році. І що я бачив пару днів назад-вашу пісанину на остові автобуса. Ви *******? Хіба хтось на вас наклеп чинить, хоча сумніваюсь
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25.07.2023 21:03 Ответить
 
 