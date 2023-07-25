Воины ВСУ попаданием дрона-камикадзе уничтожили российский танк. ВИДЕО
Бойцы сводной тактической группы "Адам" уничтожили вражеский танк из FPV-дрона.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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