Воїни ЗСУ влучанням дрона-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО
Бійці зведеної тактичної групи "Адам" знищили ворожий танк з FPV-дрона.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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