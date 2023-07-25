Воїни ЗСУ влучанням дрона-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці зведеної тактичної групи "Адам" знищили ворожий танк з FPV-дрона.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 45 ОАБр знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" під Бахмутом. ВIДЕО