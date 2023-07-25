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Воїни ЗСУ влучанням дрона-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці зведеної тактичної групи "Адам" знищили ворожий танк з FPV-дрона.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 45 ОАБр знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) дрони (4706)


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Топ коментарі
+3
Вибач. Помилково адресував тобі. Вже виправив.
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25.07.2023 18:52
+1
красівоє
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25.07.2023 17:18
+1
Бидлоїде кацапердівський, що ти робиш на українському сайті? Гівном плюєшся, видаючи його за какаву?
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25.07.2023 18:50
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красівоє
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25.07.2023 17:18 Відповісти
и много...?
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25.07.2023 17:20 Відповісти
так что делать...?
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25.07.2023 17:25 Відповісти
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25.07.2023 17:30 Відповісти
Вибач. Помилково адресував тобі. Вже виправив.
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25.07.2023 18:52 Відповісти
Бидлоїде кацапердівський, що ти робиш на українському сайті? Гівном плюєшся, видаючи його за какаву?
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25.07.2023 18:50 Відповісти
жаль что невозможно таких моментально отправлять на передок...(((
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25.07.2023 18:58 Відповісти
няссюка)
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25.07.2023 19:51 Відповісти
Хай буде далі! До Перемоги!
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25.07.2023 20:43 Відповісти
Звертаюсь до "адамчмків"-як їхати зі Слов'янська до Ізюму по лівій стороні дороги стоїть братська могила цивільних-*********** орками величезний автобус ще у 22гому році. І що я бачив пару днів назад-вашу пісанину на остові автобуса. Ви *******? Хіба хтось на вас наклеп чинить, хоча сумніваюсь
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25.07.2023 21:03 Відповісти
 
 