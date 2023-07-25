Бійці 45 ОАБр знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" під Бахмутом. ВIДЕО
Українські військові 45-ої окремої артилерійської бригади знищили зенітно-ракетний комплекс окупантів "Стріла-10" під Бахмутом на Донеччині.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
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Жорж Лебединський #551090
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