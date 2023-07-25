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Бійці 45 ОАБр знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" під Бахмутом. ВIДЕО

Українські військові 45-ої окремої артилерійської бригади знищили зенітно-ракетний комплекс окупантів "Стріла-10" під Бахмутом на Донеччині.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бахмут (1560) 45 артилерійська бригада (53) ЗРК (205)


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оператором на нього не пішов би, в мене вестибулярний слабенький, все буде в смичці)
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25.07.2023 16:55 Відповісти
а чого дрон не висить рівно? повітряні потоки?
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26.07.2023 09:06 Відповісти
Коптер висит максимально далеко от этой стрелы, используя оптику по максимуму. Тот же эффект, что и съёмка камерой на максимальном зуме с дрожащими друками
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26.07.2023 16:33 Відповісти
є відео, де коптера так не тіліпає. тому і питання
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27.07.2023 18:45 Відповісти
 
 