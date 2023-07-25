Бойцы 45-й ОАБр уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" под Бахмутом. ВИДЕО
Украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Стрела-10" под Бахмутом Донецкой области.
Видео опубликовали на фейсбук-странице 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Жорж Лебединський #551090
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