РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15219 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 418 4

Бойцы 45-й ОАБр уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" под Бахмутом. ВИДЕО

Украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Стрела-10" под Бахмутом Донецкой области.

Видео опубликовали на фейсбук-странице 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Не хотят сдаваться - выгоняйте туда танк, - воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов под Клещиевкой. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1602) 45 артиллерийская бригада (53) ЗРК (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оператором на нього не пішов би, в мене вестибулярний слабенький, все буде в смичці)
показать весь комментарий
25.07.2023 16:55 Ответить
а чого дрон не висить рівно? повітряні потоки?
показать весь комментарий
26.07.2023 09:06 Ответить
Коптер висит максимально далеко от этой стрелы, используя оптику по максимуму. Тот же эффект, что и съёмка камерой на максимальном зуме с дрожащими друками
показать весь комментарий
26.07.2023 16:33 Ответить
є відео, де коптера так не тіліпає. тому і питання
показать весь комментарий
27.07.2023 18:45 Ответить
 
 