Не хотят сдаваться - выгоняйте туда танк, - воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов под Клещиевкой. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады разбивают группу российских оккупантов под Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.
Отмечается, что бой проходит под Клещиевкой.
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може так казати не можна але білецький там виглядає не як білий вождь а як стоп-сигнал для зайця=геть не в своїй тарілці і зайвий.
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО
19.05.2022
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Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека
"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.
Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.
Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.
"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
Сейчас оно скажет, что готов. И мы все вместе посмеёмся над этим трусливым дебилом ныкающимся от мобилизации у мамки под юбкой и нюхающего её труселя.
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО
19.05.2022
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Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека
"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.
Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.
"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
ну, то і займався б політикою. видно ж з відео що йому не в штабі треба бути а десь на партійному з'їзді чи закидувати когось свинками.
В видео может быть натуралистичный контент или сцены насилия.
Принимайте решение о просмотре самостоятельно
Я понимаю и хочу продолжить
После нажатия "я понимаю ..." перебрасывает на главную ютуб