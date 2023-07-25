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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Не хотят сдаваться - выгоняйте туда танк, - воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов под Клещиевкой. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады разбивают группу российских оккупантов под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

Отмечается, что бой проходит под Клещиевкой.

Смотрите также: Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+

Автор: 

Бахмут (1602) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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Топ комментарии
+18
за то ты на боевом диване в пиксель смотришься оху.нно
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25.07.2023 19:13
+17
а я своего языка не стесняюсь, ты, пи.ар, это на нуле ребятам расскажи, на каком языке им воевать, поцреот сраный.
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25.07.2023 19:18
+13
Я особисто знаю багато рускомовних людей які воюють у складі ЗСУ почінаючі з 24 лютого 2022 року, и так же много знаю людей говорящих только на украинском языке и всеми силами уклоняющихся и косящих от мобилизации.
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25.07.2023 19:22
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дивився повне відео.

може так казати не можна але білецький там виглядає не як білий вождь а як стоп-сигнал для зайця=геть не в своїй тарілці і зайвий.
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25.07.2023 19:10 Ответить
за то ты на боевом диване в пиксель смотришься оху.нно
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25.07.2023 19:13 Ответить
язиком *ідарів не розмовляю.
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25.07.2023 19:15 Ответить
а я своего языка не стесняюсь, ты, пи.ар, это на нуле ребятам расскажи, на каком языке им воевать, поцреот сраный.
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25.07.2023 19:18 Ответить
як там в LIDL за просрочку воюється, поц?
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25.07.2023 19:22 Ответить
в лидле все ок. Могу выслать макарон тебе, адрес давай
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25.07.2023 19:23 Ответить
Аткуда такие тошные свидения.
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25.07.2023 22:10 Ответить
А прапора свого соромишся?
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25.07.2023 19:23 Ответить
та нет, а что не так с флагом ?
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25.07.2023 19:25 Ответить
на цензорі прапор ідентифікує прога цензор-форуму. якщо прапор німеччини, то чувак реально сидить в німеччині.
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26.07.2023 09:15 Ответить
Необовязково. Наприклад я користуюсь UC Browser, то програма буває сама по собі змінює прапорець на американський, Opera взагалі не ставить прапорець, але у випадку з цим чортом запоребриковим воно користується vpn.
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26.07.2023 10:31 Ответить
це не браузер, це VPN. коли заходиш під VPN, опера з VPN може не ставити прапорець, або ставить який попав. обрати сам ти все-рівно не можеш.
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27.07.2023 18:33 Ответить
сашко бабенко - це кацапський підаротроль . просто під українським прапорцем і пише по-українськи
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25.07.2023 23:10 Ответить
А ти не у кацапів на підсосі пишеш ,,по-українськи,,?
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25.07.2023 23:15 Ответить
писати говорити читати українською. по - це калька з русскомозглої.
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26.07.2023 09:17 Ответить
Ще одне біосміття запоребрикове загубилось, ідарською дзявкатимеш у себе в сизрані.
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25.07.2023 23:10 Ответить
Я не буду нічого писати, за мене говорять воїни з "0":
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО

19.05.2022

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Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека

"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.

Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.
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26.07.2023 10:40 Ответить
Далі він продовжує:
Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.

"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
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26.07.2023 10:41 Ответить
Я особисто знаю багато рускомовних людей які воюють у складі ЗСУ почінаючі з 24 лютого 2022 року, и так же много знаю людей говорящих только на украинском языке и всеми силами уклоняющихся и косящих от мобилизации.
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25.07.2023 19:22 Ответить
Готов сказать это в лицо солдатам ВСУ говорящих на русском языке под Бахмутом к примеру?

Сейчас оно скажет, что готов. И мы все вместе посмеёмся над этим трусливым дебилом ныкающимся от мобилизации у мамки под юбкой и нюхающего её труселя.
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25.07.2023 19:34 Ответить
Що там воює солдат і розмовляє російською, то мабуть не його вина, а вина мерів, Верховної Ради, прем'єра, і мабуть тих, які були за "какая разница", які готували свої програми і фільми на кацапській, які забороняли тут все українське і на угоду кацапам проповідали їх "русский мир". То мабуть пора вже вивчити українську, бо ми за це воюєму і за це вмирають воїни. А вони коли прийдуть, то точно вивчать українську і навіки забудуть все російське, те що сюди прилізло, на цій мові віддавали наказ на введеня кацапів в Україну, на підрив ГЕС, на обстріл ракетами міст.
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25.07.2023 21:59 Ответить
Тобто, якщо якийсь чувак не володіє мовою країни проживання це вина всіх оточуючих, а не його персональна? Це, мабудь, йому його сусід не давав вивчити мову, чи, може справа у кацапський щелепі? Мабудь, відповідь проста: їм нах не здалась українська мова, бо вони й досі сприймають Україну як кацапську колонію.
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25.07.2023 23:42 Ответить
Я не буду нічого писати, за мене говорять воїни з "0":
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО

19.05.2022

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https://www.nta.ua/wp-content/uploads/2022/05/******.jpg

Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека

"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.

Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.

"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
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26.07.2023 10:47 Ответить
Слехайте старий солдате. Що є маркером нації яка воює з кацапнею? А також дайте відповідь чому кожна нація має свою мову і дбає про неї і тільки такі як ви і іже з вами мають щось проти? Вам особисто не подобається українська мова, чи вам потрібна в Україні раша (трішечки інша, але раша)???
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25.07.2023 20:53 Ответить
Менi в Украiнi не потрiбнi ********, панi. Пробачте за французьську. Нажаль ********* в нас значно бiльш нiж 73 %. ЗНАЧНО. НАЖАЛЬ.
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25.07.2023 22:50 Ответить
взагалі-то в Україні дискусія не за знання мови йде, а за її використання. це колхоз малорозвинутий носиться з темою "знання мови". а умні люди ділять тему на дві частини: 1. знання мови - усі вчать у школі українську, у всих в атестаті вона стоїть. 2. використання мови - це зовсім інші тема. як раз за неї такі, як ти і говорять. лише не дуже розуміючи, як папужки.
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26.07.2023 09:21 Ответить
Нікчемна спроба маніпуляції, мабудь, ще мало рюзгесвіт приніс смертей та руйнувань якщо ще й досі є ******** котрі захищають окупанську говірку.
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25.07.2023 23:01 Ответить
тут є практична частина справи: так, людина, що на фронті, звикла говорити русськомозглою. для виконання бойового завдання мова не важлива. важливо розуміння команди, від чого залежить злаження дій. а коли людина пише на форумі, чи знаходиться на цивлкі, то тут дофіга часу напрягти мізки і починати користуватися українською.
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26.07.2023 09:24 Ответить
а ти піди ще відкоси падлюка-ухилянт
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25.07.2023 19:17 Ответить
ахахаха а твой пиксель не пирдит ?
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25.07.2023 20:28 Ответить
він більш піар одиниця
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25.07.2023 19:16 Ответить
він політик.

ну, то і займався б політикою. видно ж з відео що йому не в штабі треба бути а десь на партійному з'їзді чи закидувати когось свинками.
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25.07.2023 19:23 Ответить
где сцыла на полное видео?
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25.07.2023 19:22 Ответить
Где где, в его родной Караганде.
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25.07.2023 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RtezbxukS6A повне тут
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25.07.2023 19:27 Ответить
Thank you. That was fucking intense
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25.07.2023 19:54 Ответить
нема за що. З вас підписка на канал )
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25.07.2023 20:04 Ответить
Только вот это удалось увидеть по этой ссылке -

В видео может быть натуралистичный контент или сцены насилия.
Принимайте решение о просмотре самостоятельно

Я понимаю и хочу продолжить

После нажатия "я понимаю ..." перебрасывает на главную ютуб
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25.07.2023 22:22 Ответить
Це тому що ютуб часто плутає нідерландський прапор з російським. Спробуйте через VPN зайти під українським прапором.
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25.07.2023 22:28 Ответить
То есть, ютуб жалеет россиян и поэтому не дает им посмотреть как их бьют?
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25.07.2023 23:09 Ответить
Так. Це вплив Бріна, він жаліє тонку душевну організацію росіян.
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26.07.2023 00:35 Ответить
И поэтому путает флаги?
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26.07.2023 09:50 Ответить
спробуйте зайти під французським прапором, там смуги вертикальні, і це може збити з пантелику алгоритми ютуба.
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26.07.2023 14:12 Ответить
Тот же эффект, хотя этот вариант спутать с российским сложно, ну мне так кажется.
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26.07.2023 19:27 Ответить
ну, не знаю. Може на Цензор.нет такі алгоритми, які не дозволяють відкривати посилання на канал 3-ї ОШБр тим, хто пише тут російською... Спробуйте писати українською.
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26.07.2023 20:41 Ответить
Та ні, мабуть для впевненості треба писати відразу на суахіли
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26.07.2023 21:29 Ответить
не факт. Спробуй писати тиждень українською - це може допомогти виправити ситуацію.
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26.07.2023 21:33 Ответить
Схоже на спробу примусової українізації
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26.07.2023 22:03 Ответить
це як раз лагідна українізація.
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26.07.2023 22:10 Ответить
Мерси.
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26.07.2023 13:22 Ответить
з вас підписка )
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26.07.2023 14:13 Ответить
О не выезде?
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26.07.2023 20:32 Ответить
ну, з цим я запізнився, то хоч на канал підпишіться.
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26.07.2023 20:35 Ответить
Нет, ....я должен посоветоваться с Михал Михалычем!
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26.07.2023 22:10 Ответить
ну, дивіться. Звісно можете посовєтоваться с міхал міхаличем, але тоді може бути як у у коментах вище - 3-тя ОШБр не дозволить дивитись їх відео на ютубі.
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26.07.2023 22:20 Ответить
Я подписан, оказывается, меня на него подписал Михал Михалыч.
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27.07.2023 18:55 Ответить
це добре, коли є помічник який формує ваш інформаційний порядок денний. Більше часу залишається на побутові питання.
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27.07.2023 19:02 Ответить
Не дуже чесно кажучи усі ці хі-хі, коли там когось може не стати будь-якої миті
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25.07.2023 19:17 Ответить
Рашистські деякі пабліки пишуть що сьогодні їхні рашисти залишили Кліщіївку...
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25.07.2023 19:19 Ответить
Рашисти з дшрг русіч пишуть що мобілки втекли з Кліщіївки.
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25.07.2023 19:27 Ответить
так-і не тільки вони пишуть...
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25.07.2023 19:30 Ответить
найбільш красномовний - той вояк з Томом Шиппі.
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25.07.2023 19:22 Ответить
Славне полювання!
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25.07.2023 19:24 Ответить
Наглядний відео приклад як перетворюють поганих руськіх на хороших….
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25.07.2023 19:25 Ответить
Артм, "руСЬкі" то українці, цивілізація, а руССкі то москалі, кончені орки, дикоазійська орда мародерів унітазників, вчи матчастину та вникай у тему.
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25.07.2023 19:39 Ответить
Я требую полное ВИДЕО !
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25.07.2023 19:28 Ответить
Немного выше ссылка на ютуб.
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25.07.2023 19:47 Ответить
Чому танк не пульнув в догонку по рашистам?
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25.07.2023 19:33 Ответить
ЗСУ ощадливе, один вигляд танка, русню перевтілив у зайців
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25.07.2023 19:59 Ответить
Гарні вродять соняхи )
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25.07.2023 19:36 Ответить
Жаль русню не порвало та не розкидало по полю від прильотів.
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25.07.2023 19:36 Ответить
надеюсь они не далеко убежали тупые длбоебы
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25.07.2023 19:55 Ответить
Они потом обратно пошли https://youtu.be/RtezbxukS6A?t=1558
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25.07.2023 20:04 Ответить
я це видео бачив десь 3 місяці тому ..видно що там не літо
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25.07.2023 20:27 Ответить
Там наши тоже потери понесли,у орков оружие на видео старое но навалом.Американцы бы из напалмом угостили.
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25.07.2023 20:41 Ответить
Ти підор кацапський. ****** ***** ти бачив. Три місяці назад на багатьох кущах та деревах листя тільки розпускалось. А на цьому відео вже літо.
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25.07.2023 22:57 Ответить
Надіюсь що ті підери тепер вже всі 200-ті))!!
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25.07.2023 20:55 Ответить
Ай да Трійка!
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25.07.2023 23:13 Ответить
К вопросам языка нужно относться осторожно.Я считаю,что Фарион,вам небезизвестная ,спровоцирова путина на захват Крыма,подняв вопросы о языках на первом заседании ВР после Майдана.(может она специально это сделала?по заданию ФСБ?)Половина воюющих сейчас рускоязычные.Давайте их выгоним с фронта и наберем войнов из батальщна Монако.В вышиванках и с литературным украинским языком.А я когда 45 лет назад приехал в Украину и начал пытаться говоритьб на украинском,то с меня смеялись и говорили"не ганьби нашу мову".У меня всё потос обрезало.Я живу в Западной Украине и никто меня не попрекал за русский язык.
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29.07.2023 10:53 Ответить
 
 