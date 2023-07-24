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Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+

Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовала видео о том, как начиналось наступление украинских сил на Бахмутском направлении. Продвигаясь вперед, штурмовики зачищали вражеские блиндажи, закреплялись на позициях, уничтожли живую силу врага и брали в плен оккупантов.

На видео показано, как в начале мая бойцы 3 ОШБр захватили вражеские позиции, продвинувшись на участке шириной в 3 километра и глубиной 2,6 километра, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы завоевали трофеи в виде техники и вооружения, в частности был захвачен крупнокалиберный пулемет. На видео также показаны стрелковые бои с врагом на расстоянии нескольких метров, работа тяжелой бронетехники и БМ-21 "Град", фрагменты первого допроса пленника и вражеская пехота, которая под мощным натиском бойцов 3 ОШБр бежала с поля боя.

Результатом боевой операции стало то, что бойцы 3 ОШБр разбили шестую и восьмую роты 72 мотострелковой бригады РФ и бригадную разведку, взяв в плен значительное количество оккупантов.

Бойцы также уничтожили многие боевые бронированные машины врага. Серьезные потери понес третий штурмовой отряд террористической организации группы "Вагнера".

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Автор: 

Бахмут (1602) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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Професійна злагоджена робота 3 ОШБр. Від командирів - до кожного бійця!
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24.07.2023 22:28 Ответить
На початку травня....
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24.07.2023 22:28 Ответить
Українці - сильні люди та безстрашні воїни. Мабуть найсильніші у світі.
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24.07.2023 22:56 Ответить
Нехіло все починалось!!! Красавчики!!
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24.07.2023 22:58 Ответить
Смерть маскалям, кацапстан буде знищений.
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24.07.2023 22:58 Ответить
подивився на одному диханні...
низький уклін нашим козакам!
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24.07.2023 23:08 Ответить
Герои!!!
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24.07.2023 23:11 Ответить
Півгодини відео з життя Богів Війни!! Просто декласували вагнероту чи хто там був проти наших!!
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24.07.2023 23:42 Ответить
Азов - one love
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25.07.2023 09:53 Ответить
 
 