Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+
Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовала видео о том, как начиналось наступление украинских сил на Бахмутском направлении. Продвигаясь вперед, штурмовики зачищали вражеские блиндажи, закреплялись на позициях, уничтожли живую силу врага и брали в плен оккупантов.
На видео показано, как в начале мая бойцы 3 ОШБр захватили вражеские позиции, продвинувшись на участке шириной в 3 километра и глубиной 2,6 километра, передает Цензор.НЕТ.
Бойцы завоевали трофеи в виде техники и вооружения, в частности был захвачен крупнокалиберный пулемет. На видео также показаны стрелковые бои с врагом на расстоянии нескольких метров, работа тяжелой бронетехники и БМ-21 "Град", фрагменты первого допроса пленника и вражеская пехота, которая под мощным натиском бойцов 3 ОШБр бежала с поля боя.
Результатом боевой операции стало то, что бойцы 3 ОШБр разбили шестую и восьмую роты 72 мотострелковой бригады РФ и бригадную разведку, взяв в плен значительное количество оккупантов.
Бойцы также уничтожили многие боевые бронированные машины врага. Серьезные потери понес третий штурмовой отряд террористической организации группы "Вагнера".
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