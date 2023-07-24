Як бійці 3 ОШБр розпочали контрнаступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+
Пресслужба 3 окремої штурмової бригади опублікувала відео про те, як починався наступ українських сил на Бахмутському напрямку. Просуваючись вперед, штурмовики зачищали ворожі бліндажі, закріплювались на позиціях, знищуючи живу силу ворога та беручи в полон окупантів.
На відео показано, як на початку травня бійці 3 ОШБр захопили ворожі позиції, просунувшись на ділянці шириною 3 кілометри та глибиною 2,6 кілометра, передає Цензор.НЕТ.
Бійці здобули трофеї у вигляді техніки й озброєння, зокрема було захоплено великокаліберний кулемет. На відео також показано стрілецькі бої з ворогом на відстані кількох метрів, роботу важкої бронетехніки та БМ-21 "Град", фрагменти першого допиту полоненого та ворожу піхоту, яка під потужним натиском бійців 3 ОШБр тікала з поля бою.
Результатом бойової операції стало те, що бійці 3 ОШБр розбили шосту та восьму роти 72 мотострілецької бригади РФ та бригадну розвідку, взявши в полон значну кількість окупантів.
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Бійці також знищили багато бойових броньованих машин ворога. Серйозних втрат зазнав третій штурмовий загін терористичної організації групи "Вагнера".
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