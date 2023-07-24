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Новини Відео Війна
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Як бійці 3 ОШБр розпочали контрнаступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Пресслужба 3 окремої штурмової бригади опублікувала відео про те, як починався наступ українських сил на Бахмутському напрямку. Просуваючись вперед, штурмовики зачищали ворожі бліндажі, закріплювались на позиціях, знищуючи живу силу ворога та беручи в полон окупантів.

На відео показано, як на початку травня бійці 3 ОШБр захопили ворожі позиції, просунувшись на ділянці шириною 3 кілометри та глибиною 2,6 кілометра, передає Цензор.НЕТ.

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Бійці здобули трофеї у вигляді техніки й озброєння, зокрема було захоплено великокаліберний кулемет. На відео також показано стрілецькі бої з ворогом на відстані кількох метрів, роботу важкої бронетехніки та БМ-21 "Град", фрагменти першого допиту полоненого та ворожу піхоту, яка під потужним натиском бійців 3 ОШБр тікала з поля бою.

Результатом бойової операції стало те, що бійці 3 ОШБр розбили шосту та восьму роти 72 мотострілецької бригади РФ та бригадну розвідку, взявши в полон значну кількість окупантів.

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Бійці також знищили багато бойових броньованих машин ворога. Серйозних втрат зазнав третій штурмовий загін терористичної організації групи "Вагнера".

Автор: 

Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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24.07.2023 22:28 Відповісти
На початку травня....
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24.07.2023 22:28 Відповісти
Українці - сильні люди та безстрашні воїни. Мабуть найсильніші у світі.
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24.07.2023 22:56 Відповісти
Нехіло все починалось!!! Красавчики!!
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24.07.2023 22:58 Відповісти
Смерть маскалям, кацапстан буде знищений.
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24.07.2023 22:58 Відповісти
подивився на одному диханні...
низький уклін нашим козакам!
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24.07.2023 23:08 Відповісти
Герои!!!
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24.07.2023 23:11 Відповісти
Півгодини відео з життя Богів Війни!! Просто декласували вагнероту чи хто там був проти наших!!
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24.07.2023 23:42 Відповісти
Азов - one love
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25.07.2023 09:53 Відповісти
 
 