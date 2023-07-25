Не хочуть здаватися - виганяйте туди танк, - воїни 3-ї окремої штурмової бригади нищать окупантів під Кліщіївкою. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади розбивають групу російських окупантів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.

Зазначається, що бій відбувається під Кліщіївкою.

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