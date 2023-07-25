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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Не хочуть здаватися - виганяйте туди танк, - воїни 3-ї окремої штурмової бригади нищать окупантів під Кліщіївкою. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади розбивають групу російських окупантів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.

Зазначається, що бій відбувається під Кліщіївкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як бійці 3 ОШБр розпочали контрнаступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+18
за то ты на боевом диване в пиксель смотришься оху.нно
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25.07.2023 19:13
+17
а я своего языка не стесняюсь, ты, пи.ар, это на нуле ребятам расскажи, на каком языке им воевать, поцреот сраный.
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25.07.2023 19:18
+13
Я особисто знаю багато рускомовних людей які воюють у складі ЗСУ почінаючі з 24 лютого 2022 року, и так же много знаю людей говорящих только на украинском языке и всеми силами уклоняющихся и косящих от мобилизации.
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25.07.2023 19:22
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дивився повне відео.

може так казати не можна але білецький там виглядає не як білий вождь а як стоп-сигнал для зайця=геть не в своїй тарілці і зайвий.
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25.07.2023 19:10 Відповісти
за то ты на боевом диване в пиксель смотришься оху.нно
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25.07.2023 19:13 Відповісти
язиком *ідарів не розмовляю.
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25.07.2023 19:15 Відповісти
а я своего языка не стесняюсь, ты, пи.ар, это на нуле ребятам расскажи, на каком языке им воевать, поцреот сраный.
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25.07.2023 19:18 Відповісти
як там в LIDL за просрочку воюється, поц?
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25.07.2023 19:22 Відповісти
в лидле все ок. Могу выслать макарон тебе, адрес давай
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25.07.2023 19:23 Відповісти
Аткуда такие тошные свидения.
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25.07.2023 22:10 Відповісти
А прапора свого соромишся?
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25.07.2023 19:23 Відповісти
та нет, а что не так с флагом ?
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25.07.2023 19:25 Відповісти
на цензорі прапор ідентифікує прога цензор-форуму. якщо прапор німеччини, то чувак реально сидить в німеччині.
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26.07.2023 09:15 Відповісти
Необовязково. Наприклад я користуюсь UC Browser, то програма буває сама по собі змінює прапорець на американський, Opera взагалі не ставить прапорець, але у випадку з цим чортом запоребриковим воно користується vpn.
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26.07.2023 10:31 Відповісти
це не браузер, це VPN. коли заходиш під VPN, опера з VPN може не ставити прапорець, або ставить який попав. обрати сам ти все-рівно не можеш.
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27.07.2023 18:33 Відповісти
сашко бабенко - це кацапський підаротроль . просто під українським прапорцем і пише по-українськи
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25.07.2023 23:10 Відповісти
А ти не у кацапів на підсосі пишеш ,,по-українськи,,?
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25.07.2023 23:15 Відповісти
писати говорити читати українською. по - це калька з русскомозглої.
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26.07.2023 09:17 Відповісти
Ще одне біосміття запоребрикове загубилось, ідарською дзявкатимеш у себе в сизрані.
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25.07.2023 23:10 Відповісти
Я не буду нічого писати, за мене говорять воїни з "0":
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО

19.05.2022

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Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека

"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.

Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.
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26.07.2023 10:40 Відповісти
Далі він продовжує:
Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.

"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
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26.07.2023 10:41 Відповісти
Я особисто знаю багато рускомовних людей які воюють у складі ЗСУ почінаючі з 24 лютого 2022 року, и так же много знаю людей говорящих только на украинском языке и всеми силами уклоняющихся и косящих от мобилизации.
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25.07.2023 19:22 Відповісти
Готов сказать это в лицо солдатам ВСУ говорящих на русском языке под Бахмутом к примеру?

Сейчас оно скажет, что готов. И мы все вместе посмеёмся над этим трусливым дебилом ныкающимся от мобилизации у мамки под юбкой и нюхающего её труселя.
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25.07.2023 19:34 Відповісти
Що там воює солдат і розмовляє російською, то мабуть не його вина, а вина мерів, Верховної Ради, прем'єра, і мабуть тих, які були за "какая разница", які готували свої програми і фільми на кацапській, які забороняли тут все українське і на угоду кацапам проповідали їх "русский мир". То мабуть пора вже вивчити українську, бо ми за це воюєму і за це вмирають воїни. А вони коли прийдуть, то точно вивчать українську і навіки забудуть все російське, те що сюди прилізло, на цій мові віддавали наказ на введеня кацапів в Україну, на підрив ГЕС, на обстріл ракетами міст.
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25.07.2023 21:59 Відповісти
Тобто, якщо якийсь чувак не володіє мовою країни проживання це вина всіх оточуючих, а не його персональна? Це, мабудь, йому його сусід не давав вивчити мову, чи, може справа у кацапський щелепі? Мабудь, відповідь проста: їм нах не здалась українська мова, бо вони й досі сприймають Україну як кацапську колонію.
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25.07.2023 23:42 Відповісти
Я не буду нічого писати, за мене говорять воїни з "0":
Уночі навіть російськомовні переходять на українську. Воїн з Краматорська про значення мови на фронтіhttps://www.nta.ua/category/news/vijna/ ВІЙНА https://www.nta.ua/category/news/ НОВИНИ https://www.nta.ua/category/news/suspilstvo-news/ СУСПІЛЬСТВО

19.05.2022

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https://www.nta.ua/wp-content/uploads/2022/05/******.jpg

Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
Мова - це наша безпека

"Ви знаєте, що коли військові переміщаються між позиціями вони одягають на рукав скотч різних кольорів, щоб відрізняти "свій-чужий". А от тепер уявіть собі ситуацію: ніч, скотчу не видно. Тепловізори, прилади нічого бачення не дають змоги розрізнити кольори. Що тоді стає таким оберегом, захистом, щоб у тебе не вистрелили свої. Таким оберегом стає українська мова. Навіть ті, хто вдень говорить російською, після заходу сонця переходить на українську. Бо це твоя безпека.

Ну бо уявіть, що якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: "Стой! Кто ідьот", - то це, напевно, будуть його останні слова у житті". Знаєте, тут уже трохи всі на нервах. Ворог близько, виживають швидші і спритніші, - говорить військовий.Також він запропонував змоделювати ситуацію вже у післявоєнний час. За його словами, українці відкинуть ворога за кордон, але він нікуди не зникне. Тому треба вже вчитися жити так, щоб використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога, але посилюють Україну.

"Я вважаю, що одним із таких інструментів є наша мова. Ми ні на кого не нападаємо, ми нічого не катуємо і не гвалтуємо. Єдине, що нас "єднає" з ворогом - російська мова. І ми маємо позбутися цього. І зробити це легко. Повірте. Я не з-під Львова. Я з Краматорська, вчився у російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі. Я 28 років (зараз Павлові 36 років, - ред) розмовляв російською. А потім захотів перейти на українську. І зробив це. І це легко. Все інше - відмазки. Досить відмазок. Перейти так перейти!", - закликав захисник України.
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26.07.2023 10:47 Відповісти
Слехайте старий солдате. Що є маркером нації яка воює з кацапнею? А також дайте відповідь чому кожна нація має свою мову і дбає про неї і тільки такі як ви і іже з вами мають щось проти? Вам особисто не подобається українська мова, чи вам потрібна в Україні раша (трішечки інша, але раша)???
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25.07.2023 20:53 Відповісти
Менi в Украiнi не потрiбнi ********, панi. Пробачте за французьську. Нажаль ********* в нас значно бiльш нiж 73 %. ЗНАЧНО. НАЖАЛЬ.
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25.07.2023 22:50 Відповісти
взагалі-то в Україні дискусія не за знання мови йде, а за її використання. це колхоз малорозвинутий носиться з темою "знання мови". а умні люди ділять тему на дві частини: 1. знання мови - усі вчать у школі українську, у всих в атестаті вона стоїть. 2. використання мови - це зовсім інші тема. як раз за неї такі, як ти і говорять. лише не дуже розуміючи, як папужки.
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26.07.2023 09:21 Відповісти
Нікчемна спроба маніпуляції, мабудь, ще мало рюзгесвіт приніс смертей та руйнувань якщо ще й досі є ******** котрі захищають окупанську говірку.
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25.07.2023 23:01 Відповісти
тут є практична частина справи: так, людина, що на фронті, звикла говорити русськомозглою. для виконання бойового завдання мова не важлива. важливо розуміння команди, від чого залежить злаження дій. а коли людина пише на форумі, чи знаходиться на цивлкі, то тут дофіга часу напрягти мізки і починати користуватися українською.
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26.07.2023 09:24 Відповісти
а ти піди ще відкоси падлюка-ухилянт
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25.07.2023 19:17 Відповісти
ахахаха а твой пиксель не пирдит ?
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25.07.2023 20:28 Відповісти
він більш піар одиниця
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25.07.2023 19:16 Відповісти
він політик.

ну, то і займався б політикою. видно ж з відео що йому не в штабі треба бути а десь на партійному з'їзді чи закидувати когось свинками.
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25.07.2023 19:23 Відповісти
где сцыла на полное видео?
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25.07.2023 19:22 Відповісти
Где где, в его родной Караганде.
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25.07.2023 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RtezbxukS6A повне тут
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25.07.2023 19:27 Відповісти
Thank you. That was fucking intense
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25.07.2023 19:54 Відповісти
нема за що. З вас підписка на канал )
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25.07.2023 20:04 Відповісти
Только вот это удалось увидеть по этой ссылке -

В видео может быть натуралистичный контент или сцены насилия.
Принимайте решение о просмотре самостоятельно

Я понимаю и хочу продолжить

После нажатия "я понимаю ..." перебрасывает на главную ютуб
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25.07.2023 22:22 Відповісти
Це тому що ютуб часто плутає нідерландський прапор з російським. Спробуйте через VPN зайти під українським прапором.
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25.07.2023 22:28 Відповісти
То есть, ютуб жалеет россиян и поэтому не дает им посмотреть как их бьют?
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25.07.2023 23:09 Відповісти
Так. Це вплив Бріна, він жаліє тонку душевну організацію росіян.
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26.07.2023 00:35 Відповісти
И поэтому путает флаги?
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26.07.2023 09:50 Відповісти
спробуйте зайти під французським прапором, там смуги вертикальні, і це може збити з пантелику алгоритми ютуба.
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26.07.2023 14:12 Відповісти
Тот же эффект, хотя этот вариант спутать с российским сложно, ну мне так кажется.
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26.07.2023 19:27 Відповісти
ну, не знаю. Може на Цензор.нет такі алгоритми, які не дозволяють відкривати посилання на канал 3-ї ОШБр тим, хто пише тут російською... Спробуйте писати українською.
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26.07.2023 20:41 Відповісти
Та ні, мабуть для впевненості треба писати відразу на суахіли
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26.07.2023 21:29 Відповісти
не факт. Спробуй писати тиждень українською - це може допомогти виправити ситуацію.
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26.07.2023 21:33 Відповісти
Схоже на спробу примусової українізації
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26.07.2023 22:03 Відповісти
це як раз лагідна українізація.
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26.07.2023 22:10 Відповісти
Мерси.
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26.07.2023 13:22 Відповісти
з вас підписка )
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26.07.2023 14:13 Відповісти
О не выезде?
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26.07.2023 20:32 Відповісти
ну, з цим я запізнився, то хоч на канал підпишіться.
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26.07.2023 20:35 Відповісти
Нет, ....я должен посоветоваться с Михал Михалычем!
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26.07.2023 22:10 Відповісти
ну, дивіться. Звісно можете посовєтоваться с міхал міхаличем, але тоді може бути як у у коментах вище - 3-тя ОШБр не дозволить дивитись їх відео на ютубі.
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26.07.2023 22:20 Відповісти
Я подписан, оказывается, меня на него подписал Михал Михалыч.
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27.07.2023 18:55 Відповісти
це добре, коли є помічник який формує ваш інформаційний порядок денний. Більше часу залишається на побутові питання.
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27.07.2023 19:02 Відповісти
Не дуже чесно кажучи усі ці хі-хі, коли там когось може не стати будь-якої миті
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25.07.2023 19:17 Відповісти
Рашистські деякі пабліки пишуть що сьогодні їхні рашисти залишили Кліщіївку...
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25.07.2023 19:19 Відповісти
Рашисти з дшрг русіч пишуть що мобілки втекли з Кліщіївки.
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25.07.2023 19:27 Відповісти
так-і не тільки вони пишуть...
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25.07.2023 19:30 Відповісти
найбільш красномовний - той вояк з Томом Шиппі.
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25.07.2023 19:22 Відповісти
Славне полювання!
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25.07.2023 19:24 Відповісти
Наглядний відео приклад як перетворюють поганих руськіх на хороших….
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25.07.2023 19:25 Відповісти
Артм, "руСЬкі" то українці, цивілізація, а руССкі то москалі, кончені орки, дикоазійська орда мародерів унітазників, вчи матчастину та вникай у тему.
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25.07.2023 19:39 Відповісти
Я требую полное ВИДЕО !
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25.07.2023 19:28 Відповісти
Немного выше ссылка на ютуб.
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25.07.2023 19:47 Відповісти
Чому танк не пульнув в догонку по рашистам?
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25.07.2023 19:33 Відповісти
ЗСУ ощадливе, один вигляд танка, русню перевтілив у зайців
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Гарні вродять соняхи )
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25.07.2023 19:36 Відповісти
Жаль русню не порвало та не розкидало по полю від прильотів.
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25.07.2023 19:36 Відповісти
надеюсь они не далеко убежали тупые длбоебы
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25.07.2023 19:55 Відповісти
Они потом обратно пошли https://youtu.be/RtezbxukS6A?t=1558
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25.07.2023 20:04 Відповісти
я це видео бачив десь 3 місяці тому ..видно що там не літо
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25.07.2023 20:27 Відповісти
Там наши тоже потери понесли,у орков оружие на видео старое но навалом.Американцы бы из напалмом угостили.
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25.07.2023 20:41 Відповісти
Ти підор кацапський. ****** ***** ти бачив. Три місяці назад на багатьох кущах та деревах листя тільки розпускалось. А на цьому відео вже літо.
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25.07.2023 22:57 Відповісти
Надіюсь що ті підери тепер вже всі 200-ті))!!
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25.07.2023 20:55 Відповісти
Ай да Трійка!
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25.07.2023 23:13 Відповісти
К вопросам языка нужно относться осторожно.Я считаю,что Фарион,вам небезизвестная ,спровоцирова путина на захват Крыма,подняв вопросы о языках на первом заседании ВР после Майдана.(может она специально это сделала?по заданию ФСБ?)Половина воюющих сейчас рускоязычные.Давайте их выгоним с фронта и наберем войнов из батальщна Монако.В вышиванках и с литературным украинским языком.А я когда 45 лет назад приехал в Украину и начал пытаться говоритьб на украинском,то с меня смеялись и говорили"не ганьби нашу мову".У меня всё потос обрезало.Я живу в Западной Украине и никто меня не попрекал за русский язык.
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29.07.2023 10:53 Відповісти
 
 