Одесские нацгвардейцы ликвидировали личный состав и технику оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины нанесли сокрушительные удары по живой силе и технике врага на Южном направлении.

Об этом сообщили в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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