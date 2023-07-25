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Одесские нацгвардейцы ликвидировали личный состав и технику оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины нанесли сокрушительные удары по живой силе и технике врага на Южном направлении.

Об этом сообщили в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3542) ВСУ (6587)


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Класс!
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25.07.2023 21:46 Ответить
За Одессу Маму русня будет еще долго расплачиваться собственной кровью.
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25.07.2023 22:31 Ответить
 
 