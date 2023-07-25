Одесские нацгвардейцы ликвидировали личный состав и технику оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины нанесли сокрушительные удары по живой силе и технике врага на Южном направлении.
Об этом сообщили в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Галина Боброва #556335
показать весь комментарий25.07.2023 21:46 Ответить Мне нравится 6
Виктор Дийнега
показать весь комментарий25.07.2023 22:31 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль