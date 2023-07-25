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Одеські нацгвардійці ліквідували особовий склад та техніку окупантів. ВIДЕО

Бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України завдали нищівних ударів по живій силі та техніці ворога на Південному напрямку.

Про це повідомили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ліквідація (3924) ЗСУ (7545)


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25.07.2023 21:46 Відповісти
За Одессу Маму русня будет еще долго расплачиваться собственной кровью.
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25.07.2023 22:31 Відповісти
 
 