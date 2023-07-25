Одеські нацгвардійці ліквідували особовий склад та техніку окупантів. ВIДЕО
Бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України завдали нищівних ударів по живій силі та техніці ворога на Південному напрямку.
Про це повідомили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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Галина Боброва #556335
показати весь коментар25.07.2023 21:46 Відповісти Мені подобається 6
Виктор Дийнега
показати весь коментар25.07.2023 22:31 Відповісти Мені подобається 3
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