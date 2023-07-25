Одеські нацгвардійці ліквідували особовий склад та техніку окупантів. ВIДЕО

Бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України завдали нищівних ударів по живій силі та техніці ворога на Південному напрямку.

Про це повідомили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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