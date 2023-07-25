Наши воины уничтожили вражескую гаубицу "Гиацинт-Б" в Запорожской области. ВИДЕО
Бойцы ВСУ уничтожили очередную вражескую гаубицу Гиацинт-Б вблизи села Мирное под Токмаком.
Соответствующее видео с уничтожением российской техники опубликовали в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
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