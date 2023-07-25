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Наши воины уничтожили вражескую гаубицу "Гиацинт-Б" в Запорожской области. ВИДЕО

Бойцы ВСУ уничтожили очередную вражескую гаубицу Гиацинт-Б вблизи села Мирное под Токмаком.

Соответствующее видео с уничтожением российской техники опубликовали в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6931) Запорожская область (3086)


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25.07.2023 21:56 Ответить
Schön.
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25.07.2023 21:56 Ответить
Организм в сторону б/к побєжал?
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25.07.2023 22:01 Ответить
Ескалібур? Бо Гіацинти зазвичай далеко від лінії фронту стоять...
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25.07.2023 22:23 Ответить
Ximarsom udarili
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25.07.2023 23:33 Ответить
Кожна виявлена арта орків має бути таким чином знищена!
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26.07.2023 13:04 Ответить
 
 