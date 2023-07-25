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Артиллеристы ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы совместно с военными Батареи управления и артиллерийской разведки 5-й Отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины уничтожили блиндаж оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши воины уничтожили вражескую гаубицу "Гиацинт-Б" в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) артиллерия (635)


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Кари, оркам *****, страшної кари!!

АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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25.07.2023 22:44 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/ https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/

Наступление ВСУ. День 48. 25.07.2023


https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/

Итак, пока мы ожидаем хорошие новости из США по оружию, ВСУ продвигаются южнее Бахмута. В районе Клищеевки вчера враг пытался наступать, но попал в засаду и потерял много живой силы и техники (спасибо класстерным боеприпасам). Сегодня ВСУ вошли в Клищеевку и Андреевку и продолжают наступать. Также ликвидирована угроза в районе Купянска, хотя волны вражеской информационной кампании докатывались и до нас. ВСУ продолжают уничтожать технику врага - особенно артиллерию и САУ, РСЗО, танки, БМП и сегодня приземлили вражеский Аллигатор. Переможемо.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/
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25.07.2023 22:47 Ответить
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25.07.2023 22:54 Ответить
Добре хлопці. Смерть кацапам!
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26.07.2023 01:37 Ответить
 
 