Артиллеристы ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы совместно с военными Батареи управления и артиллерийской разведки 5-й Отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины уничтожили блиндаж оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Наступление ВСУ. День 48. 25.07.2023
https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/
Итак, пока мы ожидаем хорошие новости из США по оружию, ВСУ продвигаются южнее Бахмута. В районе Клищеевки вчера враг пытался наступать, но попал в засаду и потерял много живой силы и техники (спасибо класстерным боеприпасам). Сегодня ВСУ вошли в Клищеевку и Андреевку и продолжают наступать. Также ликвидирована угроза в районе Купянска, хотя волны вражеской информационной кампании докатывались и до нас. ВСУ продолжают уничтожать технику врага - особенно артиллерию и САУ, РСЗО, танки, БМП и сегодня приземлили вражеский Аллигатор. Переможемо.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/