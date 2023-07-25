УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 236 4

Артилеристи ЗСУ знищили бліндаж окупантів. ВIДЕО

Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України знищили бліндаж окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Наші воїни знищили ворожу гаубицю Гіацинт-Б у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) артилерія (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кари, оркам *****, страшної кари!!

АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
показати весь коментар
25.07.2023 22:44 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/ https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/

Наступление ВСУ. День 48. 25.07.2023


https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/

Итак, пока мы ожидаем хорошие новости из США по оружию, ВСУ продвигаются южнее Бахмута. В районе Клищеевки вчера враг пытался наступать, но попал в засаду и потерял много живой силы и техники (спасибо класстерным боеприпасам). Сегодня ВСУ вошли в Клищеевку и Андреевку и продолжают наступать. Также ликвидирована угроза в районе Купянска, хотя волны вражеской информационной кампании докатывались и до нас. ВСУ продолжают уничтожать технику врага - особенно артиллерию и САУ, РСЗО, танки, БМП и сегодня приземлили вражеский Аллигатор. Переможемо.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/
показати весь коментар
25.07.2023 22:47 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2023 22:54 Відповісти
Добре хлопці. Смерть кацапам!
показати весь коментар
26.07.2023 01:37 Відповісти
 
 