Артилеристи ЗСУ знищили бліндаж окупантів. ВIДЕО
Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України знищили бліндаж окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
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Наступление ВСУ. День 48. 25.07.2023
https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/
Итак, пока мы ожидаем хорошие новости из США по оружию, ВСУ продвигаются южнее Бахмута. В районе Клищеевки вчера враг пытался наступать, но попал в засаду и потерял много живой силы и техники (спасибо класстерным боеприпасам). Сегодня ВСУ вошли в Клищеевку и Андреевку и продолжают наступать. Также ликвидирована угроза в районе Купянска, хотя волны вражеской информационной кампании докатывались и до нас. ВСУ продолжают уничтожать технику врага - особенно артиллерию и САУ, РСЗО, танки, БМП и сегодня приземлили вражеский Аллигатор. Переможемо.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/nastuplenie-vsu-den-48-25-07-2023/