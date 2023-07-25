Шойгу с российской военной делегацией прибыл в Северную Корею. ВИДЕО

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею. В КНДР российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", сообщают пропагандистские СМИ.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов.

"Кажется, это кадры с 70-х годов прошлого века. Но нет, это Шойгу сегодня прилетел к своим партнерам в Северную Корею, как заявлено, "делиться опытом". Каким? Пожалуй, по террору собственного населения. На видео можно увидеть плакат с надписью на русском языке: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!" В России есть еда, в Северной Корее есть голод и советское оружие. Упыри объединяются против цивилизованного мира", - написал Бутусов в телеграм-канале.

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