Шойгу с российской военной делегацией прибыл в Северную Корею. ВИДЕО
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею. В КНДР российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию "победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", сообщают пропагандистские СМИ.
Соответствующее видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов.
"Кажется, это кадры с 70-х годов прошлого века. Но нет, это Шойгу сегодня прилетел к своим партнерам в Северную Корею, как заявлено, "делиться опытом". Каким? Пожалуй, по террору собственного населения. На видео можно увидеть плакат с надписью на русском языке: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!" В России есть еда, в Северной Корее есть голод и советское оружие. Упыри объединяются против цивилизованного мира", - написал Бутусов в телеграм-канале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кін Чен Им.
Он убежал в тайгу
И путин не успел сорвать погоны
С шаманами в тайге
Сидит шойгу в юрте...
Шахеды имеют эффективность только там где не чем сбивать. А сбить их можно и стрелковым оружием. Оружие Северной Кореи, полувековой давности.... Да, да. С ним можно и Вашингтон за два дня.
Как вы всепропальщики уже задрали.
Что то смахивает на поесдку Гимлера в СССР в 1937 году ,они (немцы) училис в стране советов как строить концлагеря .
В якій хоч війні вони святкують перемогу? В тій самій самій безглуздій війні, в якій ніхто не виграв, нічого не добився, але загинуло кілька мільонів людей, бо Сталін і Кі Ір Сен хотіли щось довести Заходу?