Шойгу з російською військовою делегацією прибув до Північної Кореї. ВIДЕО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї. У КНДР російська делегація візьме участь в урочистих заходах, присвячених 70-річчю "перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов.

"Здається, це кадри з 70-х років минулого століття. Але ні, це Шойгу сьогодні прилетів до своїх партнерів в Північну Корею, як заявляється, "ділитися досвідом". Яким? Мабуть, з терору власного населення. На відео можна побачити плакат з написом російською мовою: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!" У Росії є їжа, у Північній Кореї є голод і радянська зброя. Упирі об'єднуються проти цивілізованого світу", - написав Бутусов у телеграмі.

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