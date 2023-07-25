Шойгу з російською військовою делегацією прибув до Північної Кореї. ВIДЕО
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї. У КНДР російська делегація візьме участь в урочистих заходах, присвячених 70-річчю "перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов.
"Здається, це кадри з 70-х років минулого століття. Але ні, це Шойгу сьогодні прилетів до своїх партнерів в Північну Корею, як заявляється, "ділитися досвідом". Яким? Мабуть, з терору власного населення. На відео можна побачити плакат з написом російською мовою: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!" У Росії є їжа, у Північній Кореї є голод і радянська зброя. Упирі об'єднуються проти цивілізованого світу", - написав Бутусов у телеграмі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кін Чен Им.
Он убежал в тайгу
И путин не успел сорвать погоны
С шаманами в тайге
Сидит шойгу в юрте...
Шахеды имеют эффективность только там где не чем сбивать. А сбить их можно и стрелковым оружием. Оружие Северной Кореи, полувековой давности.... Да, да. С ним можно и Вашингтон за два дня.
Как вы всепропальщики уже задрали.
Что то смахивает на поесдку Гимлера в СССР в 1937 году ,они (немцы) училис в стране советов как строить концлагеря .
В якій хоч війні вони святкують перемогу? В тій самій самій безглуздій війні, в якій ніхто не виграв, нічого не добився, але загинуло кілька мільонів людей, бо Сталін і Кі Ір Сен хотіли щось довести Заходу?