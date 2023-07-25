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Новини Відео Війна
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Шойгу з російською військовою делегацією прибув до Північної Кореї. ВIДЕО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї. У КНДР російська делегація візьме участь в урочистих заходах, присвячених 70-річчю "перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов.

"Здається, це кадри з 70-х років минулого століття. Але ні, це Шойгу сьогодні прилетів до своїх партнерів в Північну Корею, як заявляється, "ділитися досвідом". Яким? Мабуть, з терору власного населення. На відео можна побачити плакат з написом російською мовою: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!" У Росії є їжа, у Північній Кореї є голод і радянська зброя. Упирі об'єднуються проти цивілізованого світу", - написав Бутусов у телеграмі.

Шойгу з російською військовою делегацією прибув до Північної Кореї 01

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Автор: 

КНДР (1215) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+26
Є в мене таке відчуття що нас чекає повний піздєц.. Буде третя світова. Війна між цивілізованим світом і конченими шизоїдами..
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25.07.2023 23:09
+13
...дарма Ви про них так
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25.07.2023 23:24
+11
За Тайвань США будуть реально воювати,бо там фабрики чіпів.
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25.07.2023 23:41
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"Фтарая армія міра" буде клянчити зброю у травоїдних
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25.07.2023 23:54 Відповісти
Це звісно смішно , тільки всякі дристовічі та інші експерти також розказували про недолугі мопеди і т52 . Та і трамп як президент США не просто так повзав на колінах перед
Кін Чен Им.
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26.07.2023 00:12 Відповісти
Погано працюешь, вінторогий.
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26.07.2023 01:33 Відповісти
За те я бачу ти працюєш не покладаючи рук зебільня. І що це за слово таке -"вінторогий"? Понабирають всякої малороської х-ні у падалЬяка під час анальної виплати зарплати, а потім пишуть шо попало.
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26.07.2023 07:55 Відповісти
Вінторогий це один із термінів яким називають кацапів.
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26.07.2023 08:08 Відповісти
Ну тоді вже гвинторогий. Ти напевно навіть курси в Трускавці не проходив?
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26.07.2023 08:43 Відповісти
А що таке Т-52? "Просвіти", будь ласка!
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26.07.2023 08:32 Відповісти
Це таке старе гімно між т 50 і т 54 яке закопують в землю створюючи укріпрайон. Звичайно я мав на увазі 54, але ти таке ж старе ....... як і цей танк, побачив опечатку і вже мчиш ********** своєю маленькою гуглопєдією
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26.07.2023 08:58 Відповісти
10 ядреных рокетов и от кимчираста и халодных карейцев адин радиактивный пепел астаницца, но талирасты против, ани жы люти.
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26.07.2023 09:46 Відповісти
100%. "Яке їхало - таке і здибало".
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26.07.2023 00:45 Відповісти
От до чого докотилось "вялічіє", жебракувать в чучхе, хе-хе, хе-хе
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26.07.2023 00:20 Відповісти
Нічого смішного. Він привезе звідти зброю і снаряди.
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26.07.2023 07:43 Відповісти
Африканские папуасы просят мир, чтобы не надевали наручники на недоцаря, в случае его приезда на брикс, тунгус - едет к начальнику северокорейской тюрьмы за патронами или за терракотовыми чучхе-смертниками. Ну обосрались по полной, опозорились на весь белый свет - так дёргайте уже с Украины, дальше будет ещё хуже!
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26.07.2023 00:23 Відповісти
На вечерю шайгу подали кокер спаніеля !
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26.07.2023 00:52 Відповісти
то якось дуже "па-багатаму")))
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26.07.2023 00:59 Відповісти
Вчерашне замореннава карейца, атстаешь ат жисни.
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26.07.2023 09:50 Відповісти
за гаубицами Б-4 поехал.
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26.07.2023 00:56 Відповісти
Все Карлики мира в сборе , Ипануться.
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26.07.2023 01:04 Відповісти
Я , как на сорок лет назад заглянул.
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26.07.2023 01:11 Відповісти
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26.07.2023 01:13 Відповісти
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26.07.2023 09:17 Відповісти
Куда пропал шойгу?
Он убежал в тайгу

И путин не успел сорвать погоны

С шаманами в тайге

Сидит шойгу в юрте...
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26.07.2023 11:16 Відповісти
Вот у тебя мозгов как раз нет. Чмобики оказались чмобики в основной массе.
Шахеды имеют эффективность только там где не чем сбивать. А сбить их можно и стрелковым оружием. Оружие Северной Кореи, полувековой давности.... Да, да. С ним можно и Вашингтон за два дня.
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26.07.2023 01:36 Відповісти
Поц предлагает сдаться?

Как вы всепропальщики уже задрали.
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26.07.2023 09:08 Відповісти
А еси ******** за адын день тада чё.
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26.07.2023 09:22 Відповісти
Приехали набираться опытом как строить"заводы ",как пускать ракеты-разучились. А также на дармяк .... из травы сделать салат.
Что то смахивает на поесдку Гимлера в СССР в 1937 году ,они (немцы) училис в стране советов как строить концлагеря .
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26.07.2023 03:51 Відповісти
Запасной аэродром готовить приезал , наверное... СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.07.2023 05:01 Відповісти
****** *******, це песда)
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26.07.2023 05:28 Відповісти
шойге на матню орден прицепят уря товарищи !!!
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26.07.2023 06:30 Відповісти
Начальника приехала, риса немного привезла...
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26.07.2023 07:07 Відповісти
Будуть просити снаряди і ракети. І якщо вже їдуть, то первонаяалтна домовленість є. А може ще припруть корейський "добровольців".
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26.07.2023 07:10 Відповісти
Ага, ось вона яка російська мобілізація. Поїхав просити зброю і "трішки корейських комуністів".
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26.07.2023 07:29 Відповісти
У Громадянську війну ходив вислів: "Для абеспечения наступления дайте мне пару коммунистов или китайских пулемётчиков... "
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26.07.2023 08:35 Відповісти
Курва,всі на один їб2льник))))
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26.07.2023 07:38 Відповісти
Китай змінив мзс, готує політику до війни, північну корею - для перекидання зброї в москву.
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26.07.2023 09:36 Відповісти
я так и думал. понятно. что не для празднований прибыл оленевод в страну-позор человечества. думаю, следующий шаг путина будет отстранение Патриарха Кирилла от духовной власти и создание своего религиозного культа ЧпУ-ЧхЕ, календарь будет вестись от дня рождения диктатора - 07 октября 1952 года
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26.07.2023 11:11 Відповісти
А девушка,в самом конце-военная,это подарок для шойгу или )(уйла в бункере,что-бы скрасить одиночество?Впрочем довольно миленькая...
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26.07.2023 11:11 Відповісти
русня- тепер це ваші друзі. як плішивий сказав так і буде
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26.07.2023 11:55 Відповісти
аєродром шо на голові, шо в реальності
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26.07.2023 13:22 Відповісти
чесно кажучи, ще пару років назад навіть уявити не міг би, що хтось може поїхати з офіційним візитом в той заповідник ідиотизму (окрім Трампа, він там як вдома).
В якій хоч війні вони святкують перемогу? В тій самій самій безглуздій війні, в якій ніхто не виграв, нічого не добився, але загинуло кілька мільонів людей, бо Сталін і Кі Ір Сен хотіли щось довести Заходу?
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26.07.2023 13:54 Відповісти
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