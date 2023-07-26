Украинская РСЗО "HIMARS" ракетой GMLRS уничтожает российский ЗРК "Бук-М". ВИДЕО

Украинский экипаж американской РСЗО "HIMARS" ракетой GMLRS уничтожил российский ЗРК "Бук-М" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинский РСЗО "HIMARS" ракетами GMLRS уничтожает российский ЗРК "Бук-М" в районе населенного пункта Гусарка в Запорожской области", - говорится в комментарии к видео.

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