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Украинская РСЗО "HIMARS" ракетой GMLRS уничтожает российский ЗРК "Бук-М". ВИДЕО

Украинский экипаж американской РСЗО "HIMARS" ракетой GMLRS уничтожил российский ЗРК "Бук-М" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинский РСЗО "HIMARS" ракетами GMLRS уничтожает российский ЗРК "Бук-М" в районе населенного пункта Гусарка в Запорожской области", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Бойцы 45-й ОАБр уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" под Бахмутом. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10219) Запорожская область (3086) HIMARS (286) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+23
Сподіваюсь що всі букіністи також подохли...
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26.07.2023 10:44
+20
Тот кто снимает видео по 3 секунды чтоб у него и такой секс был
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26.07.2023 10:44
+17
Згоден! Самий "оргазм" не показав! Бо коли горять та розлітаються порохові шашки з маршевих двигунів ракет кацапського "Бука" - це краще за будь-який святковий салют!
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26.07.2023 10:50
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Сподіваюсь що всі букіністи також подохли...
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26.07.2023 10:44 Ответить
І при цьому були в лаптях.
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26.07.2023 11:14 Ответить
к сожалению не факт. там много железа над головой. был на михайловской видел подобный. вся надежда на вольфрамовые шарики
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26.07.2023 16:44 Ответить
красівоє..
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26.07.2023 10:44 Ответить
Тот кто снимает видео по 3 секунды чтоб у него и такой секс был
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26.07.2023 10:44 Ответить
Згоден! Самий "оргазм" не показав! Бо коли горять та розлітаються порохові шашки з маршевих двигунів ракет кацапського "Бука" - це краще за будь-який святковий салют!
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26.07.2023 10:50 Ответить
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26.07.2023 10:51 Ответить
Знімає все,а виставляє і обриває на самій інтризі,а далі за окрему плату на др.ресурсах
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26.07.2023 11:29 Ответить
Прямо в балалайку)!
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26.07.2023 10:46 Ответить
Жаль что не украинская а американская..
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26.07.2023 10:51 Ответить
Жаль, що не вироблена українським оборонпромом. Але таки українська.
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26.07.2023 11:52 Ответить
Не более одной "таблетки"
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26.07.2023 10:56 Ответить
файне полювання.
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26.07.2023 11:06 Ответить
А что там с экипажем? Об экипаже - ни слова.. )
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26.07.2023 12:03 Ответить
А що з екіпажом? Якщо він і був, то його вже ніхто ніколи не побачить.
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26.07.2023 13:18 Ответить
 
 