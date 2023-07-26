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Українська РСЗВ "HIMARS" ракетою GMLRS знищує російський ЗРК "Бук-М". ВIДЕО

Український екіпаж американської РСЗВ "HIMARS" ракетою GMLRS знищив російський ЗРК "Бук-М" у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українська РСЗВ "HIMARS" ракетами GMLRS знищує російський ЗРК "Бук-М" у районі населеного пункту Гусарки у Запорізькій області", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

зброя (7466) Запорізька область (3608) HIMARS (307) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+23
Сподіваюсь що всі букіністи також подохли...
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26.07.2023 10:44
+20
Тот кто снимает видео по 3 секунды чтоб у него и такой секс был
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26.07.2023 10:44
+17
Згоден! Самий "оргазм" не показав! Бо коли горять та розлітаються порохові шашки з маршевих двигунів ракет кацапського "Бука" - це краще за будь-який святковий салют!
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26.07.2023 10:50
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Сподіваюсь що всі букіністи також подохли...
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26.07.2023 10:44 Відповісти
І при цьому були в лаптях.
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26.07.2023 11:14 Відповісти
к сожалению не факт. там много железа над головой. был на михайловской видел подобный. вся надежда на вольфрамовые шарики
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26.07.2023 16:44 Відповісти
красівоє..
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26.07.2023 10:44 Відповісти
Тот кто снимает видео по 3 секунды чтоб у него и такой секс был
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26.07.2023 10:44 Відповісти
Згоден! Самий "оргазм" не показав! Бо коли горять та розлітаються порохові шашки з маршевих двигунів ракет кацапського "Бука" - це краще за будь-який святковий салют!
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26.07.2023 10:50 Відповісти
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26.07.2023 10:51 Відповісти
Знімає все,а виставляє і обриває на самій інтризі,а далі за окрему плату на др.ресурсах
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26.07.2023 11:29 Відповісти
Прямо в балалайку)!
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26.07.2023 10:46 Відповісти
Жаль что не украинская а американская..
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26.07.2023 10:51 Відповісти
Жаль, що не вироблена українським оборонпромом. Але таки українська.
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26.07.2023 11:52 Відповісти
Не более одной "таблетки"
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26.07.2023 10:56 Відповісти
файне полювання.
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26.07.2023 11:06 Відповісти
А что там с экипажем? Об экипаже - ни слова.. )
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26.07.2023 12:03 Відповісти
А що з екіпажом? Якщо він і був, то його вже ніхто ніколи не побачить.
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26.07.2023 13:18 Відповісти
 
 