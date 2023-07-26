Українська РСЗВ "HIMARS" ракетою GMLRS знищує російський ЗРК "Бук-М". ВIДЕО
Український екіпаж американської РСЗВ "HIMARS" ракетою GMLRS знищив російський ЗРК "Бук-М" у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Українська РСЗВ "HIMARS" ракетами GMLRS знищує російський ЗРК "Бук-М" у районі населеного пункту Гусарки у Запорізькій області", - йдеться у коментарі до відео.
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