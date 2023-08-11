Момент попадания российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья. ВИДЕО

В сеть попали кадры, на которых зафиксировано попадание российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео распространено в сети.

Читайте также: Минобороны РФ об ударе по Запорожью: Били по базе "иностранных наемников"