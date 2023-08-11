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Момент попадания российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья. ВИДЕО

В сеть попали кадры, на которых зафиксировано попадание российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео распространено в сети.

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Запорожье (2654) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+31
Звичайний нацизм. Російський!
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11.08.2023 20:02
+23
ідіот тут поки що тільки ти
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11.08.2023 20:03
+21
Тварьё ********. Точно так же должны взлетать все без исключения города мокшостана. А метро, там где оно есть должно через день хоронить кацапоидов. Через день.
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11.08.2023 20:06
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все, що має крила і кілі може змінювати напрямок. а звичайний снаряд не може...
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11.08.2023 21:19 Ответить
давно вже говорено що вони виготовляють десятки ракет на місяць. у тому числі з чипами з Амазону, який для України не Амазон. ти як хочеш когось обісрати то не забувай знімати штани, а то будеш як той смердючий шоколад що пише тут вверху і ніхто його не банить.
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11.08.2023 21:24 Ответить
питання не в тому що їх у кацапів немае - питання в тому що НАТО не дае тих засобів якими можна приземлити кацапію .... 1000 ракет по кацапським містам і все піде своїм ходом....
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11.08.2023 22:14 Ответить
Дуже прикро, що асфальт не може літати.
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11.08.2023 21:25 Ответить
пока в каждый русский город не начнут прилетать такие же подарки, русские ничего не поймут про войну.
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11.08.2023 21:31 Ответить
они и так не поймут
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11.08.2023 22:39 Ответить
А происходит то что рядовой кацап не чувствует войну на своей шкуре
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11.08.2023 21:36 Ответить
цензор, негайно баньте Смердючого шоколада
на вистачало щоб псля півтора року війни ще обговорювалося кацапське іпсо не тему "звідки прилетіло"
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11.08.2023 21:42 Ответить
В тому й біда, що вони луплять ракетами а ми відповідаємо парою якихось дронів. Якось не дуже семетрична відповідь бо жадібність у всьому вина.
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11.08.2023 22:08 Ответить
Хороших русских не бывает! Невиноватых русских нет! Кто сам из них не убивает, Дает убийцам горсть монет. Кто нынче к миру призывает, Где был все эти восемь лет? Кто власть клянет, тот распевает О "невиновных русских" бред, И этим самым покрывает Всю эту злобную орду, И перед миром отмывает Тех, коим место - лишь в аду. Что для других народов - форма Болезни, временная жуть - Фашизм, садизм - для русских - норма! Их квинтэссенция. Их суть. Для них болезнь - как раз свобода, От коей вновь исцелены, Согласные на все невзгоды Во имя рабства и войны. И не скулите о культуре - Кто их взрастил, как не она, Что лижет... руки диктатуре, Причем в любые времена? Виновны Пушкин и Булгаков, Фет, Бродский, Тютчев и Крылов - Любители давить поляков, Бить "немцев", презирать "хохлов"... Кто славил в юности свободы, Тот быстро грех превозмогал И верноподданные оды Блюдолизательно слагал. Не может русского исправить Ни заграница, ни тюрьма - Они повсюду будут славить Амбрэ родимого дерьма; И Достоевский в "мертвом доме", И Солженицын в лагерях Мечтали тоже - о погроме, О скрепоносных упырях! Да что там - даже Чаадаев (Кто до конца его прочел) В итоге вонь родных сараев Европе гордо предпочел! Потратив множество усилий, Чтоб исключенья перечесть, Найдем четыре-пять фамилией, Ну, может даже целых шесть. Окей, пять-шесть не в общей куче, Но в целом русская орда С походов Грозного до Бучи Не изменялась никогда. Коль на одной, допустим, чаше Те шесть, а на другой все зло От русских миру - было б краше, Щоб взагалі їх не було! А вся культура мировая Без этих четырех-шести, Особо не переживая, Могла б и далее цвести.
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11.08.2023 22:11 Ответить
І навела ті дві рашистські ракети якась ждун-сволота, нє? ***@ний юха-васток, ви ж хотіли в расєю, голосували за бандюковичей? Ну, от вам расєя
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11.08.2023 22:35 Ответить
модераторе, гуд джоб
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11.08.2023 22:42 Ответить
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