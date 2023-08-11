Момент попадания российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья. ВИДЕО
В сеть попали кадры, на которых зафиксировано попадание российской ракеты в гостиницу в центре Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео распространено в сети.
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+31 Zynoviy Zenon #568769
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+23 Bohdanov Dmytro #550873
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+21 І ШО?
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на вистачало щоб псля півтора року війни ще обговорювалося кацапське іпсо не тему "звідки прилетіло"