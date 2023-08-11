Момент влучання російської ракети в готель у центрі Запоріжжя. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, на яких зафіксовано влучання російської ракети в готель у центрі Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у мережі.

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