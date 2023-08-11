Момент влучання російської ракети в готель у центрі Запоріжжя. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, на яких зафіксовано влучання російської ракети в готель у центрі Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у мережі.
Топ коментарі
+31 Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар11.08.2023 20:02
+23 Bohdanov Dmytro #550873
показати весь коментар11.08.2023 20:03
+21 І ШО?
показати весь коментар11.08.2023 20:06
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на вистачало щоб псля півтора року війни ще обговорювалося кацапське іпсо не тему "звідки прилетіло"