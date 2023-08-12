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Новости Видео Война
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На Луганщине бойцы 92 ОМБр уничтожили вражескую БМП-1. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражескую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской техники опубликовали в телеграме Центра стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ.

"Удар нанесен с помощью ночного дрона со сбросом", - уточнили в сообщении под видео.

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Автор: 

уничтожение (6923) 92 отдельная штурмовая бригада (251) БМП (401)


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Топ комментарии
+4
красівоє...
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12.08.2023 09:36
+4
Приїжджай зі своєї Фалестини, допоможеш нам, гоям нетямущим.
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12.08.2023 10:56
+2
В связи с такими успехами предлагаю объявить 11 августа Днем Дрона Всюдисущного!
А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...
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12.08.2023 10:02
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красівоє...
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12.08.2023 09:36 Ответить
так влучно і так неочікувано ! Хлопці , давайте ще !
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12.08.2023 09:47 Ответить
В связи с такими успехами предлагаю объявить 11 августа Днем Дрона Всюдисущного!
А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...
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12.08.2023 10:02 Ответить
Замiсть зруйнованих ***** росiйськiх мiст, iнфраструктури, вiйскових баз, радiти знищенiй бмп, це круто, це максимальный рiвень здатностi.
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12.08.2023 10:13 Ответить
мост Мавиком не разрушишь
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12.08.2023 10:24 Ответить
Приїжджай зі своєї Фалестини, допоможеш нам, гоям нетямущим.
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12.08.2023 10:56 Ответить
Поведiнка схожа як в кацапiв, замiсть конструктиву порожне волання.
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15.08.2023 09:14 Ответить
не хрена себе бомбочку сбросил
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12.08.2023 10:22 Ответить
То. мать, кумулятивна гранаточка, а не бімбочка.
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12.08.2023 11:01 Ответить
А шо влітку *все отделение* спало в БМП,мабуть комарики діставали.
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12.08.2023 13:14 Ответить
 
 