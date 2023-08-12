На Луганщине бойцы 92 ОМБр уничтожили вражескую БМП-1. ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражескую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской техники опубликовали в телеграме Центра стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ.
"Удар нанесен с помощью ночного дрона со сбросом", - уточнили в сообщении под видео.
Топ комментарии
+4 Ирина Александра
показать весь комментарий12.08.2023 09:36
+4 Володимир Горбатько #555706
показать весь комментарий12.08.2023 10:56
+2 Valery Koulga
показать весь комментарий12.08.2023 10:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...