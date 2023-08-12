На Луганщине бойцы 92 ОМБр уничтожили вражескую БМП-1. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражескую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской техники опубликовали в телеграме Центра стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ.

"Удар нанесен с помощью ночного дрона со сбросом", - уточнили в сообщении под видео.

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