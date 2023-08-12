На Луганщині бійці 92 ОМБр знищили ворожу БМП-1. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у телеграмі Центру стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ.

"Удар завданий за допомогою нічного дрона зі скидом", - уточнили у дописі під відео.

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