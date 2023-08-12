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На Луганщині бійці 92 ОМБр знищили ворожу БМП-1. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у телеграмі Центру стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ.

"Удар завданий за допомогою нічного дрона зі скидом", - уточнили у дописі під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 59-ї ОМБр з дрона знищили бліндаж окупантів біля Пісків. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251) БМП (411)


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Топ коментарі
+4
красівоє...
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12.08.2023 09:36
+4
Приїжджай зі своєї Фалестини, допоможеш нам, гоям нетямущим.
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12.08.2023 10:56
+2
В связи с такими успехами предлагаю объявить 11 августа Днем Дрона Всюдисущного!
А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...
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12.08.2023 10:02
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красівоє...
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12.08.2023 09:36 Відповісти
так влучно і так неочікувано ! Хлопці , давайте ще !
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12.08.2023 09:47 Відповісти
В связи с такими успехами предлагаю объявить 11 августа Днем Дрона Всюдисущного!
А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...
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12.08.2023 10:02 Відповісти
Замiсть зруйнованих ***** росiйськiх мiст, iнфраструктури, вiйскових баз, радiти знищенiй бмп, це круто, це максимальный рiвень здатностi.
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12.08.2023 10:13 Відповісти
мост Мавиком не разрушишь
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12.08.2023 10:24 Відповісти
Приїжджай зі своєї Фалестини, допоможеш нам, гоям нетямущим.
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12.08.2023 10:56 Відповісти
Поведiнка схожа як в кацапiв, замiсть конструктиву порожне волання.
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15.08.2023 09:14 Відповісти
не хрена себе бомбочку сбросил
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12.08.2023 10:22 Відповісти
То. мать, кумулятивна гранаточка, а не бімбочка.
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12.08.2023 11:01 Відповісти
А шо влітку *все отделение* спало в БМП,мабуть комарики діставали.
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12.08.2023 13:14 Відповісти
 
 