На Луганщині бійці 92 ОМБр знищили ворожу БМП-1. ВIДЕО
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої техніки опублікували у телеграмі Центру стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ.
"Удар завданий за допомогою нічного дрона зі скидом", - уточнили у дописі під відео.
Топ коментарі
+4 Ирина Александра
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+4 Володимир Горбатько #555706
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+2 Valery Koulga
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А если серьезно - так можно и до мышей дотрахаться с новостями. Почти как "новости оттуда, новости отсюда, вот вам ваши новости..." Могли бы уже для поднятия настроения на выходные сказать, что еще две БМП сгорели от попадания осколков этого фугаса, но просто в кадр не вместились...