Десантники 82-й бригады ВСУ уничтожили камеру наблюдения оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили установленную камеру видеонаблюдения, которая использовалась противником для мониторинга обстановки. Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена.

Видео опубликовали на ютуб-канале Командования ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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