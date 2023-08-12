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Десантники 82-й бригады ВСУ уничтожили камеру наблюдения оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили установленную камеру видеонаблюдения, которая использовалась противником для мониторинга обстановки. Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена.

Видео опубликовали на ютуб-канале Командования ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6923) ВСУ (6587)


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Трохи дурістю ******* статті про такі речі писати. Це як нароссії торжествєнно открилі автобусную остановку
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12.08.2023 11:28 Ответить
московити її на патику підняли чи мачті якій? живлення і передача картинки як організовано? чому не на дереві щоб замаскувати? питань багато бо ідея взагалі інтересна для скритного стеження.
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12.08.2023 11:43 Ответить
мачта українською мовою щогла
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12.08.2023 15:29 Ответить
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯✊👍👏💪🫡❤️🇺🇦‼️👏🇩🇪🇺🇸🇦🇺🇦🇿🇨🇦🇪🇺🇪🇸🇮🇩🇯🇵🇬🇧🇺🇦❤️‼️⚔️
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12.08.2023 13:33 Ответить
 
 