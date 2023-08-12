Десантники 82-й бригады ВСУ уничтожили камеру наблюдения оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили установленную камеру видеонаблюдения, которая использовалась противником для мониторинга обстановки. Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена.
Видео опубликовали на ютуб-канале Командования ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
zakvova
показать весь комментарий12.08.2023 11:28 Ответить Мне нравится 1
Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий12.08.2023 11:43 Ответить Мне нравится 0
The Fifth Third
показать весь комментарий12.08.2023 15:29 Ответить Мне нравится 1
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий12.08.2023 13:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль