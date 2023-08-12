Десантники 82-ї бригади ЗСУ знищили камеру спостереження окупантів. ВIДЕО

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили камеру відеоспостереження, яка була встановлена, та використовувалася противником для моніторингу обстановки. Ударним дроном-камікадзе камеру було успішно знищено.

Відео опублікували на ютуб-каналі Командування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Вулиці окупованої Голої Пристані на Херсонщині й досі затоплені. ВIДЕО