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Новини Відео Війна
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Десантники 82-ї бригади ЗСУ знищили камеру спостереження окупантів. ВIДЕО

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили камеру відеоспостереження, яка була встановлена, та використовувалася противником для моніторингу обстановки. Ударним дроном-камікадзе камеру було успішно знищено.

Відео опублікували на ютуб-каналі Командування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Вулиці окупованої Голої Пристані на Херсонщині й досі затоплені. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544)


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Трохи дурістю ******* статті про такі речі писати. Це як нароссії торжествєнно открилі автобусную остановку
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12.08.2023 11:28 Відповісти
московити її на патику підняли чи мачті якій? живлення і передача картинки як організовано? чому не на дереві щоб замаскувати? питань багато бо ідея взагалі інтересна для скритного стеження.
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12.08.2023 11:43 Відповісти
мачта українською мовою щогла
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12.08.2023 15:29 Відповісти
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯✊👍👏💪🫡❤️🇺🇦‼️👏🇩🇪🇺🇸🇦🇺🇦🇿🇨🇦🇪🇺🇪🇸🇮🇩🇯🇵🇬🇧🇺🇦❤️‼️⚔️
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12.08.2023 13:33 Відповісти
 
 