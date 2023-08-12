Десантники 82-ї бригади ЗСУ знищили камеру спостереження окупантів. ВIДЕО
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виявили камеру відеоспостереження, яка була встановлена, та використовувалася противником для моніторингу обстановки. Ударним дроном-камікадзе камеру було успішно знищено.
Відео опублікували на ютуб-каналі Командування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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zakvova
показати весь коментар12.08.2023 11:28 Відповісти Мені подобається 1
Ihor Demkiv #524736
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The Fifth Third
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар12.08.2023 13:33 Відповісти Мені подобається 0
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