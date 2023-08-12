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Новини Відео Війна
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Вулиці окупованої Голої Пристані на Херсонщині й досі затоплені. ВIДЕО

У центральній частині окупованого міста Гола Пристань на Херсонщині все ще стоїть вода, хоч і з дня підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС пройшло понад два місяці.

Відео затоплених вулиць публікують місцеві мешканці у соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.

За словами місцевих жителів, у центрі Голої Пристані рівень води сягає близько 40 сантиметрів. Магазини, школа, церква та більшість будівель у центральній частині міста затоплені. Відкачуванням води ніхто не займається.

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Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+8
Йо..ані кацапи!
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12.08.2023 10:14
+4
В Уссурийске Приморского края рф прорвало дамбу, которая защищала от наводнения.
Затопило более 30 населенных пунктов региона
https://t.me/Crimeanwind/39316
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12.08.2023 11:07
+2
Жителі федерації гівна повинні за це заплатити.
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12.08.2023 11:33
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Йо..ані кацапи!
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12.08.2023 10:14 Відповісти
мій день починається і закінчується цими словами.
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12.08.2023 11:22 Відповісти
Кривий Ріг. 10:02 два потужних вибухи. Через 3 хвилини пролунала сирена??? Перейдіть в укриття бл....я
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12.08.2023 10:16 Відповісти
на стекле машины это разрешение для особенных на передвижение
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12.08.2023 10:24 Відповісти
там ще рулончик колорадской ленточки
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12.08.2023 11:23 Відповісти
Або портрет ху-йла.
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12.08.2023 14:47 Відповісти
В Уссурийске Приморского края рф прорвало дамбу, которая защищала от наводнения.
Затопило более 30 населенных пунктов региона
https://t.me/Crimeanwind/39316
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12.08.2023 11:07 Відповісти
красиво ёпт! Камаз пожарников(С)
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12.08.2023 11:26 Відповісти
Жителі федерації гівна повинні за це заплатити.
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12.08.2023 11:33 Відповісти
Українська Венеція
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12.08.2023 13:21 Відповісти
Самий час зеленим класти асфальт
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12.08.2023 20:15 Відповісти
 
 