Вулиці окупованої Голої Пристані на Херсонщині й досі затоплені. ВIДЕО

У центральній частині окупованого міста Гола Пристань на Херсонщині все ще стоїть вода, хоч і з дня підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС пройшло понад два місяці.

Відео затоплених вулиць публікують місцеві мешканці у соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.

За словами місцевих жителів, у центрі Голої Пристані рівень води сягає близько 40 сантиметрів. Магазини, школа, церква та більшість будівель у центральній частині міста затоплені. Відкачуванням води ніхто не займається.





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