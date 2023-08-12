Вулиці окупованої Голої Пристані на Херсонщині й досі затоплені. ВIДЕО
У центральній частині окупованого міста Гола Пристань на Херсонщині все ще стоїть вода, хоч і з дня підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС пройшло понад два місяці.
Відео затоплених вулиць публікують місцеві мешканці у соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.
За словами місцевих жителів, у центрі Голої Пристані рівень води сягає близько 40 сантиметрів. Магазини, школа, церква та більшість будівель у центральній частині міста затоплені. Відкачуванням води ніхто не займається.
Топ коментарі
+8 Pawlo Kit
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+4 Олег Квиташ
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+2 Eques Patriam #550881
показати весь коментар12.08.2023 11:33
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