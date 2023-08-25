Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Фиданом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины и глава МИД Турции обсудили многие важные вопросы.

"Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины.

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