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Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це голова держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент України і глава МЗС Туреччини обговорили багато важливих питань.

"Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.

Також читайте: Голова МЗС Туреччини Фідан відвідає Україну 25 серпня, - турецькі ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Туреччина (3502) Фідан Хакан (32)


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От уявіть. Гость в костюмі, в рубашці, може і майку вдягнув- все по протоколу, а кондиціонер налаштований на вбрання Зелі, тобто футболку.
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25.08.2023 16:48 Відповісти
А його англійська..на рівні Ландан із зе кепітал оф грейт брітн
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25.08.2023 16:49 Відповісти
 
 