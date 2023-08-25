Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це голова держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Президент України і глава МЗС Туреччини обговорили багато важливих питань.
"Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.
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Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2023 16:48 Відповісти Мені подобається 2
Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2023 16:49 Відповісти Мені подобається 1
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