Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це голова держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент України і глава МЗС Туреччини обговорили багато важливих питань.

"Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.

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