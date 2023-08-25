Оккупант, убегая от обстрела, заскакивает в окоп к бойцам ВСУ, зашедшим в тыл вражеской позиции. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен заскочившего в окоп российского оккупанта, который считал, что там находятся военные армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что к окопу с украинскими бойцами добежал только один захватчик, а другого наши воины ликвидировали.
"Иностранные добровольцы зашли в тыл россиян - одного кацапа пристрелили на месте. Второй залетел в окоп, подумав, что там свои. В результате его взяли в плен", - говорится в комментарии к видео.
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+82 Максім ХОЙ #398010
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+77 Andry Moon
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+45 Garry Dron #551574
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бо тут за пулеметчиков ролик был - разрядил "туда, куда. то " и еще на "салагу" чет наехал чел.
типо "сержант учит новобранца блаблабла"
разряжать целый короб, высунувшись, "куда-то туда"..... охрененная "гордость".
а тут - прямо аж не верится. может герой видео(не орк) пожмет краба Зеле, ой, то есть Елдаку, я чет путаю сосульку с канцлером то
Дословный перевод:
...Приятно познакомится! Где ты всё время пропадал?
Я могла бы показать тебе невероятные вещи!
Волшебство, безумство, рай, грех.
Видела тебя там и подумала:
Боже мой! Посмотри на это лицо!
Ты похож на мою очередную ошибку...
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Вольный перевод:
...Ну, здоровА! Где, ****, шлялся?
Я б тебе показал такую хрень, окуеть!
****..лово, крезу, кайф, подляну.
И ты, ****, там был и я подумал:
********...дь! Что с *****?!
Ты - это ошибка природы!!...
будёт тут ёще кривляться, иди, шолё, пособиё возьми и купи Линкольн - гуський дгуг дгуга нё обманываёт
Хто пояснить. В що за новини, в чому різниця на двох різних посиланнях і яке посилання вірне:
https://biz.censor.net/news/all
https://censor.net/ua/news/all
2 Цензор - военные и политические новости
стріляй повз
так само і тут - я кажу - постав.те себе на місце євро-політиків і дивлячись на Єлдака - дай.те, дай.те, дай.те..... ага - ДАЮ мля. скажуть вони.
так і тут - ми то ненавидимо стрільців по лосях, але можливо за наявності такого бабла, то ........ ну тут вже совість треба мати... мало хто може бути таким як Корчинськ... ой, тобто як .... а хто? вон, Невзоров хіба що і Бабченко. ну то з руских
Идет цепь здоровых пьяных быков и убивает пару зайцев, ну это ..... как бы Валуев и Кличко с опаской вышли в песочницу и радостно отпинали 5-летнего мальчика, который просто спал там.
"после этого ненавидеть такое занятие"? ну, если бы оно имело название, то да, я бы тоже ненавидел, как и ты че там сказал..... субботу шоле? не, пусть будет, в субботу Зевс отдыхал ибо его еще не придумали то
хлопа безпонтова, в нього все на місці - і морда дебіла і "командира в нього цинічно вбили...."
Интересно его пристрелили или на обмен оставили.
- с хера ли мне надо пару тут гранат то -...(ААААААА, айдука - атдахну-ка)
А нашему парню нужно внушение сделать, что б когда будет возможность, подтянулстрелковую подготовку. Бо таким чудес быть не должно.
Ну, теперь он может спать спокойно. Команду дал? Дал! Повторить сможет?
Возможно, но есть нюанс.