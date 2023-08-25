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Новини Відео Війна
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Окупант, тікаючи від обстрілу, заскакує в окоп до бійців ЗСУ, які зайшли у тил ворожої позиції. ВIДЕО

Українські воїни полонили російського окупанта, який заскочив до окопу, вважаючи, що там перебувають військові армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що до окопу з українськими бійцями добіг тільки один загарбник, а іншого - наші воїни ліквідували.

"Іноземні добровольці зайшли в тил росіян - одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої. У результаті його взяли в полон", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант здається у полон українським воїнам: "Не стреляйте!". ВIДЕО

Автор: 

добровольці (918) полонені (2263) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+82
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25.08.2023 16:09
+77
Мені більш сподобалось про орка який спочатку фоткається на фоні підбитої Бредлі, а потім в полоні весь в соплях просить не стріляти бо йому "всєго 19 лєт"...
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25.08.2023 16:20
+45
Супер ! )
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25.08.2023 16:07
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Супер ! )
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25.08.2023 16:07 Відповісти
Мені більш сподобалось про орка який спочатку фоткається на фоні підбитої Бредлі, а потім в полоні весь в соплях просить не стріляти бо йому "всєго 19 лєт"...
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25.08.2023 16:20 Відповісти
Де це можна глянуть?
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25.08.2023 16:24 Відповісти
Я бачив на вар-он-лайн.
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25.08.2023 16:28 Відповісти
можно https://twitter.com/i/status/1694610454692130845 тут
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25.08.2023 16:33 Відповісти
На телеграмі "Бутусов плюс" або "Стерненко"
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26.08.2023 08:37 Відповісти
На жаль, то різні орки - згодом написали, але все рівно прикольно.
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25.08.2023 16:59 Відповісти
Хто написав? На вигляд той самісінький орк. І форма і навіть голос...
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25.08.2023 19:59 Відповісти
В ТГ каналі 46-Ї бригади бул
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25.08.2023 20:05 Відповісти
Сцикпіхота!
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25.08.2023 18:45 Відповісти
О, майн гот!
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25.08.2023 16:23 Відповісти
ага , там первому в голову хорошо пришло , аж шлем отлетел........
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25.08.2023 16:38 Відповісти
а точно. глазастый вы.
бо тут за пулеметчиков ролик был - разрядил "туда, куда. то " и еще на "салагу" чет наехал чел.
типо "сержант учит новобранца блаблабла"
разряжать целый короб, высунувшись, "куда-то туда"..... охрененная "гордость".
а тут - прямо аж не верится. может герой видео(не орк) пожмет краба Зеле, ой, то есть Елдаку, я чет путаю сосульку с канцлером то
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25.08.2023 17:28 Відповісти
мозгів нема то і шолом не потрібен
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25.08.2023 17:45 Відповісти
Там і другому прилетіло в шолом - на швидкості 0,25 видно хмарку над плечем.
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25.08.2023 22:07 Відповісти
Скочив, як голий в кропиву.
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25.08.2023 16:42 Відповісти
О чём поёт Тэйлор Свифт:
Дословный перевод:

...Приятно познакомится! Где ты всё время пропадал?
Я могла бы показать тебе невероятные вещи!
Волшебство, безумство, рай, грех.
Видела тебя там и подумала:
Боже мой! Посмотри на это лицо!
Ты похож на мою очередную ошибку...
---------------------------------------------
Вольный перевод:
...Ну, здоровА! Где, ****, шлялся?
Я б тебе показал такую хрень, окуеть!
****..лово, крезу, кайф, подляну.
И ты, ****, там был и я подумал:
********...дь! Что с *****?!
Ты - это ошибка природы!!...
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26.08.2023 01:10 Відповісти
Кстати, мне одному показалось, что второй орк похож на вашего Боневтика (в данном случае Бовтика с позиции)?
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26.08.2023 01:25 Відповісти
вы за своим Чутьнёсядом смотри.тё
будёт тут ёще кривляться, иди, шолё, пособиё возьми и купи Линкольн - гуський дгуг дгуга нё обманываёт
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26.08.2023 10:08 Відповісти
Chio s ipalom , ruski ? 🤣🤣🤣
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25.08.2023 16:07 Відповісти
Та да, якийсь він наляканий, мабуть забув що він з другої армії світу ...
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25.08.2023 16:25 Відповісти
Його духовний братєльнік індєєц з клікухой "какая разніца"
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26.08.2023 02:08 Відповісти
И что с русской тушенкой делать ?
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25.08.2023 16:09 Відповісти
Залежить від регіону походження.
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25.08.2023 16:10 Відповісти
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25.08.2023 16:09 Відповісти
Картинка в дірочку...
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25.08.2023 16:12 Відповісти
в саму дзюрку
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25.08.2023 16:25 Відповісти
збуквою z? Можна пристрелити бо то без мізків.
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25.08.2023 16:10 Відповісти
Судячи з накладеної музики і відсутності продовження, щось таке там далі і відбулося...
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25.08.2023 16:14 Відповісти
там всі z
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25.08.2023 16:14 Відповісти


Хто пояснить. В що за новини, в чому різниця на двох різних посиланнях і яке посилання вірне:

https://biz.censor.net/news/all

https://censor.net/ua/news/all
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25.08.2023 16:13 Відповісти
перше бізнес, друге "про усе"
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25.08.2023 16:19 Відповісти
1 Бизнес Цензор - новости связанные с бизнесом и экономикой
2 Цензор - военные и политические новости
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25.08.2023 16:24 Відповісти
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25.08.2023 16:15 Відповісти
Этот орк одет еще неплоха ...с девайсами на шлеме...обычно рванина полубомжацкая попадается.
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25.08.2023 16:27 Відповісти
теж звернув увагу на екіпірування....немов би з салону краси...чистенький в окопах?...І Де його автомат?
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25.08.2023 18:36 Відповісти
Еще одного будем кормить ?
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25.08.2023 16:16 Відповісти
Так... А що робить...
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25.08.2023 19:13 Відповісти
Та наче американець казав, що він знову почав тікати і наш його вальнув.
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26.08.2023 08:41 Відповісти
"Отета удачно я зашол" лише встигло подумати кацапське туловіщє ...
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25.08.2023 16:19 Відповісти
Ото вже попандопало! Піде на обмін якщо хлопці не прикопають
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25.08.2023 16:20 Відповісти
Работал в селе . На выходных охотники стреляли зайцев . В понедельник собирали зайчат , сажали в клетки . После этого , ненавижу охоту .
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25.08.2023 16:20 Відповісти
тебе змушують стріляти зайців?
стріляй повз
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25.08.2023 16:45 Відповісти
ну це як себе уявити - напр. в тебе мільярд євро і ти захочеш точно потусуватись з "мужиками" на стрільбі з вертольоту і на африці на сафарі.
так само і тут - я кажу - постав.те себе на місце євро-політиків і дивлячись на Єлдака - дай.те, дай.те, дай.те..... ага - ДАЮ мля. скажуть вони.
так і тут - ми то ненавидимо стрільців по лосях, але можливо за наявності такого бабла, то ........ ну тут вже совість треба мати... мало хто може бути таким як Корчинськ... ой, тобто як .... а хто? вон, Невзоров хіба що і Бабченко. ну то з руских
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25.08.2023 17:40 Відповісти
а кто заставлял ее любить??
Идет цепь здоровых пьяных быков и убивает пару зайцев, ну это ..... как бы Валуев и Кличко с опаской вышли в песочницу и радостно отпинали 5-летнего мальчика, который просто спал там.

"после этого ненавидеть такое занятие"? ну, если бы оно имело название, то да, я бы тоже ненавидел, как и ты че там сказал..... субботу шоле? не, пусть будет, в субботу Зевс отдыхал ибо его еще не придумали то
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25.08.2023 17:35 Відповісти
Чувак в сорочці родився. Першого зажмурили, а в цього не попали і осколками не накрило.
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25.08.2023 16:24 Відповісти
Бо він без автомата , кинув коли тікав )
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25.08.2023 18:34 Відповісти
По фэйсу рашика сразу видно, что он узнал откуда у него выходит адреналин...
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25.08.2023 16:27 Відповісти
я б його взяв до ГРУ командиром кацапського взвода як мінімум!
хлопа безпонтова, в нього все на місці - і морда дебіла і "командира в нього цинічно вбили...."
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25.08.2023 16:31 Відповісти
Цікаво чого його не пристрелив.
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25.08.2023 16:32 Відповісти
https://youtu.be/VWC65NYOcaE?t=1325 на війні трохи все по іншому влаштовано
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25.08.2023 16:46 Відповісти
Тобто, хочете сказати, що там аудіо не вистачає для повного сприйняття картини? Типу, наші одного зробили хорошим, по другому зразу не попали і крикнули шоб здавався, то він і забіг?
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25.08.2023 16:56 Відповісти
хочу сказати, що у беззбройного з пустими руками зазвичай не стріляють.
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25.08.2023 17:04 Відповісти
перший біг з притиснутими до сілуету руками, і це була його смертельна помилка.
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25.08.2023 17:08 Відповісти
Вот это олень ,в окоп ломанулся
Интересно его пристрелили или на обмен оставили.
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25.08.2023 16:33 Відповісти
афтаритетный наверное z-штормовик, на шее якорная цепь, в трениках
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25.08.2023 16:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694942038091767961 Калузька область, аеродром "Шайковка" цієї ночі
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25.08.2023 16:36 Відповісти
гарна наліпка, велика, чітко виділяється..., може вони не знають, що вони вже покійники..., заздалегідь
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25.08.2023 16:38 Відповісти
Так их двое орков заскочило в окоп, что ли? Один слева, а второй оказался справа от снимающего.
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25.08.2023 16:44 Відповісти
перший біг вже мертвий
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25.08.2023 16:49 Відповісти
Да, странно - прыгнул в окоп слева от оператора, а через секунду он уже справа. Обежал за спиной или боец с камерой сам быстро развернулся, так и не понял.
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25.08.2023 17:27 Відповісти
ну да, пересмотрел, реально даже пулеметчик реагировал бы не так.
- с хера ли мне надо пару тут гранат то -...(ААААААА, айдука - атдахну-ка)
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25.08.2023 19:27 Відповісти
Идиот..
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25.08.2023 16:50 Відповісти
На самому цікавому відомо закінчився. Як завжди 😂
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25.08.2023 16:54 Відповісти
З нашого боку була група іноземних добровольців. Все, як лапті *******.
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25.08.2023 16:57 Відповісти
російські недолугі боти праюють
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25.08.2023 17:14 Відповісти
Этому казламордому будет что внукам рассказать. Ведь чудом уцелел, выродок.
А нашему парню нужно внушение сделать, что б когда будет возможность, подтянулстрелковую подготовку. Бо таким чудес быть не должно.
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25.08.2023 17:20 Відповісти
Это я удачно зашел. (с)
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25.08.2023 17:29 Відповісти
Пригожин вернулся!
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25.08.2023 17:29 Відповісти
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25.08.2023 17:30 Відповісти
А куда этот долбоZавр дел своё оружие? Потерял?
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25.08.2023 17:31 Відповісти
Судячи з того, що наш воїн припинив вогонь - він просто о)(уїв Біжать лишайні скрєпи як таргани на кухні куди попало як би знайти шпарину
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25.08.2023 17:43 Відповісти
Першого гарно поклав
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25.08.2023 17:57 Відповісти
Похожий на воєнкора чи ще когось такого з цими штанами. Треба детально придивитись може цінний кадр.
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25.08.2023 18:12 Відповісти
во..во...надто чистенький...його берегли
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25.08.2023 18:39 Відповісти
Удивленная рожа с полными штанами говна
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25.08.2023 18:48 Відповісти
Не может быть чтоб рюськи зольдат так сильно испугался и обосрался....он шел на абордаж....🤣😂🤣
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25.08.2023 18:52 Відповісти
Краще здавайся, івашка. Інакше ахмет на пляшку посадить.
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25.08.2023 19:10 Відповісти
їх же після обміну знову відправлять на війну
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25.08.2023 20:22 Відповісти
такоє, могли і вибухівкою обв'язати і обдовбаного відправити, біжить без зброї не стріляють, а забіжить і бабах. вони танки таким чином пробують пускати.
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25.08.2023 20:24 Відповісти
епічно)))біля окопу не вистачає таблички"Бандерівці"
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25.08.2023 20:25 Відповісти
Взял его в плен американец который со своей группой зашли в тыл *******. Там сидели и ждали пока основная группа продавит с фронта. И вдруг орки побежали, они думали там свои. Америкос, поего словам, дал команду на руском этому орку но тот не вдуплился. Пришлось его задвухсотить тоже как и первого. Вся инфа в Telegram
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25.08.2023 20:46 Відповісти
....Америкос, поего словам, дал команду на руском...
Ну, теперь он может спать спокойно. Команду дал? Дал! Повторить сможет?
Возможно, но есть нюанс.
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26.08.2023 01:32 Відповісти
Московіт-убивця, вдерся в Мирну Україну, щоб УБИВАТИ Українців, тому і продовження цього сюжету ОДНОЗНАЧНЕ, як вирішать Українці!! Це їх ПРАВО‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍✊👏💪😠😡‼️🇺🇦
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25.08.2023 20:59 Відповісти
..топ недели!! мокша ...
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25.08.2023 21:04 Відповісти
видео супер!
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25.08.2023 21:15 Відповісти
а в телеграмі писали, що другий не захотів виконувати команди і був теж ліквідований, причому у Бутусова наче, деж точніша інфа?
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25.08.2023 22:45 Відповісти
надеюсь что этого кацапа щедро накормили *********!
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26.08.2023 13:23 Відповісти
 
 