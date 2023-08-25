Окупант, тікаючи від обстрілу, заскакує в окоп до бійців ЗСУ, які зайшли у тил ворожої позиції. ВIДЕО

Українські воїни полонили російського окупанта, який заскочив до окопу, вважаючи, що там перебувають військові армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що до окопу з українськими бійцями добіг тільки один загарбник, а іншого - наші воїни ліквідували.

"Іноземні добровольці зайшли в тил росіян - одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої. У результаті його взяли в полон", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант здається у полон українським воїнам: "Не стреляйте!". ВIДЕО