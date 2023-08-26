Нацгвардейцы уничтожили вражеский БТР на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении бойцы бригады "Спартан" обнаружили и уничтожили БТР оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с помощью аэроразведки бригады было зафиксировано передвижение бронетранспортера противника. Артиллеристы бригады уничтожили его гаубицей Д-30.

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