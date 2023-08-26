Нацгвардейцы уничтожили вражеский БТР на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении бойцы бригады "Спартан" обнаружили и уничтожили БТР оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с помощью аэроразведки бригады было зафиксировано передвижение бронетранспортера противника. Артиллеристы бригады уничтожили его гаубицей Д-30.
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Виктор Бороветский
показать весь комментарий26.08.2023 10:48 Ответить Мне нравится 2
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий26.08.2023 10:56 Ответить Мне нравится 0
Marts
показать весь комментарий26.08.2023 10:59 Ответить Мне нравится 0
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