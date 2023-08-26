Нацгвардійці знищили ворожий БТР на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку бійці бригади "Спартан" виявили та знищили БТР окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за допомогою аеророзвідки бригади було зафіксовано пересування бронетранспортера противника. Артилеристи бригади знищили його гаубицею Д-30.

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