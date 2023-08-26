В российском Кемерово горит большой склад пиротехники. ВИДЕО
Масштабный пожар вспыхнул в России в субботу, 26 августа. Это произошло в Кемерово на юге РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Состав с пиротехникой горит в Кемерово на площади 750 кв. метров, пожар локализован. Сейчас на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники", - сообщили в МЧС России.
По данным российских СМИ, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.
По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.
На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.
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