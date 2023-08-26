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В российском Кемерово горит большой склад пиротехники. ВИДЕО

Масштабный пожар вспыхнул в России в субботу, 26 августа. Это произошло в Кемерово на юге РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Состав с пиротехникой горит в Кемерово на площади 750 кв. метров, пожар локализован. Сейчас на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники", - сообщили в МЧС России.

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По данным российских СМИ, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.

По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Автор: 

пожар (5944) россия (95515)


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Топ комментарии
+11
Там терешкову снова в космос запускают.
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26.08.2023 14:53
+10
кацапи поважають День авіації України. Святковий салют навіть дали.
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26.08.2023 14:57
+8
затримались з салютом на дві доби, криворукі
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26.08.2023 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Там терешкову снова в космос запускают.
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26.08.2023 14:53 Ответить
на пістонах)
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26.08.2023 14:55 Ответить
пистоны - это первая ступень.
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26.08.2023 15:01 Ответить
затримались з салютом на дві доби, криворукі
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26.08.2023 14:54 Ответить
ні, навпаки - поспішили. женя ще в твєрі в морозилці лежить.
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26.08.2023 15:04 Ответить
женю катком по окружній розмажуть і скажуть: якій женя, не було ніякого жені.
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26.08.2023 15:07 Ответить
нє-нє, я чекаю похорон з салютом із акмів, який плавно перейде у вуличні бої з росгвардієй на Тєатральній площі. Було би гарно, як би це співпало з бунтом батальйону "русіч" на лівобережжі Дніпра.
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26.08.2023 15:16 Ответить
фестіваль на кацапії, мабуть свято якесь...
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26.08.2023 14:54 Ответить
День Незалежності жеж. Сірники сирі, запізнились
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26.08.2023 14:56 Ответить
день клари цеткін!
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26.08.2023 14:58 Ответить
кемерово ваапще то кузбасс, а не південь параші.
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26.08.2023 14:55 Ответить
центральний китай, десь так ))
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26.08.2023 15:15 Ответить
Взагалі то *Кемерово это преисподняя Кузбаса*так там хвалились і 40р назад.
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26.08.2023 19:34 Ответить
Вночі воно б виглядало краще. Ефектніше.
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26.08.2023 14:56 Ответить
кацапи поважають День авіації України. Святковий салют навіть дали.
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26.08.2023 14:57 Ответить
серпень на параші традиційно шухєрний місяць )) то гкчп, то останкіно, то пригожин,....... ))
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26.08.2023 14:59 Ответить
Включаючи сьогоднішній день, ще шість днів лишилось. Час ще є.
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26.08.2023 15:00 Ответить
аж подивився )) є там К-419 «Кузбасс» ))) не "курск", канешно, ну будєм подождать ))
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26.08.2023 15:13 Ответить
Дайьош фєєрвєркі па всєй рабсєє нон стоп...
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26.08.2023 14:59 Ответить
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26.08.2023 15:01 Ответить
Это вагнера поминают Женю Пригожина
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26.08.2023 15:01 Ответить
Это Буданов поджег. А если серьезно, надо русне леса поджигать....
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26.08.2023 15:01 Ответить
зимно...гріються,як можуть...
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26.08.2023 15:01 Ответить
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26.08.2023 15:04 Ответить
Гори, гори ясно, щоб полум'я не згасло!
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26.08.2023 15:07 Ответить
У мене був однокурсник з цього ..півдня.. росії. Каже, на вулиці мінус 35, а ти йдеш собі у кожусі нараспашку.
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26.08.2023 15:12 Ответить
То якщо вітру немає))) в горах так само.
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26.08.2023 15:33 Ответить
На "півдні", недалеко от Новосибирска.
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26.08.2023 15:21 Ответить
козломорді продовжують святкувати політ на луну, хоч він є по суті отрицательный вльот і героїчну смерть вагнерівців, які відбилися від рук і яких грохнув сам хазяїн.
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26.08.2023 15:56 Ответить
Да горит или большой склад пиротехники или маленький склад - пофиг, от этого никому ни тепло ни холодно, вот горел бы, допустим, склад с боеприпасами или военный завод или нефте- топливохранилище - было бы совсем другое дело..
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26.08.2023 16:04 Ответить
бандєровці? ая яй
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26.08.2023 16:08 Ответить
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26.08.2023 16:20 Ответить
Нехерові у них там петарди зберігались...
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26.08.2023 20:01 Ответить
Коли вже запалає кремль і вся кремлівська шобла ?
От це буде фейєрверк - весь світ святкуватиме
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26.08.2023 20:22 Ответить
От же лишньохромосомні! Війна - а вони святкують.
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27.08.2023 01:22 Ответить
 
 